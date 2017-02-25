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Возмещение НДС будет давить на межбанковский курс доллара
23:18 24.02.2017 |
Валютный рынок завершил неделю небольшим подорожанием доллара - на 3 копейки. По итогам торгов межбанка 24 февраля курс закрепился в рамках 26,92-26,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Утром на рынке доминировали импортеры, потому котировки уходили и выше 27 грн./$.
«Но примерно в 11:30 на рынок вышли крупные продавцы доллара, что привело к снижению котировок», - отметил UBR.ua ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.
Впрочем, на прежние объемы торгов финансисты выйти на смогли: если вчера на межбанке наторговали $312,86 млн., то сегодня лишь на $246,88 млн.
«Открытие межбанковских торгов сегодня проходило на уровнях 26,89-26,92 грн./$. В отличие от предыдущего торгового дня, в пятницу на межбанке не было такого изобилия валютных продаж, наоборот, иногда создавалось впечатление, что покупатели преобладали на рынке. На этом фоне котировки постепенно выросли к 26,99-27,04 грн./$. К обеду курс скорректировался к 26,96-26,99 грн./$. Во второй половине дня гривне удалось вернуть часть утраченных на протяжении дня позиций. Финишировали безналичные торги на уровнях 26,92-26,95 грн./$», - детализировал Станислав Верхградский.
Финансисты обсуждают плавную смену валютных настроений, но пока не делают из этого большого события.
«В целом рынок в пятницу было достаточно спокойным. На нынешние позиции нацвалюты продолжают оказывать влияние сезонные факторы», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Наблюдаемое сегодня сокращение валютного предложения связываем с постепенным снижением потребностей в гривне со стороны экспортеров. А продавать свободные валютные запасы по текущему курсу никто не торопится», - дополнил коллегу Станислав Верхградский.
На следующей неделе у экспортеров будет еще меньше резонов для продажи доллара. Поскольку Госказначейство должно провести выплаты по налогу на добавленную стоимость.
«Выплаты НДС могут стартовать с понедельника, на рынок полученная гривна поступит через 1-2 дня», - сказал Верхградский.
«Возмещение происходит после подачи декларации компанией-экспортером, соответственно процесс может начаться уже в ближайшие дни», - подтвердил Олег Куринной.
Ожидается, что курс на наличном рынке продолжит следовать за безналичным даже при небольшом спросе со стороны населения. Также как и сегодня.
«Наличный доллар вслед за межбанком немного подрос до 26,95-27,05 грн./$. Повышенный спрос на наличный доллар наш банк сегодня не испытывал», - заключил Олег Куринной.
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