Артем ФИЛИПЕНКО, Деловая столица

Формирование мнимых угроз не только порождает панику, но и ведет к распылению без того ограниченных военных ресурсов.

После обстрела российским кораблем украинского самолета Ан-26, совершавшего облет морской экономической зоны в районе Одесского газового месторождения остров Змеиный, нет-нет да привлекает внимание наших СМИ. Вновь оказался в ротации годичной давности прогноз экс-советника бывшего министра иностранных дел Швеции Аарона Корева, который предрекал, что Путин свой следующий гибридный удар нанесет именно на море и именно по острову Змеиный. Корева предположил, что захват этот может произойти по крымскому сценарию. Мол, на остров могут высадиться «борцы за свободу Одессы», которые «на самом деле будут российскими военными ВМФ без опознавательных знаков, захватят остров и объявят его частью» Одесской Народной Республики. И сделано это будет с одной целью - отрезать Одесский порт и выход Украины к морю.

Поскольку в Украине привыкли безоговорочно воспринимать на веру всевозможные откровения западных экспертов, то гипотеза шведского экс-советника бывшего министра вызвала бурное обсуждение на страницах печати и в соцсетях, а также изобилие версий уже отечественных экспертов.

Кто этим грамотно воспользовался, так это командование Военно-морских сил Украины, у которого появилась возможность доказать, что стране таки нужен военный флот. ВМС сами по себе - весьма дорогостоящий вид войск. И потому со стороны экспертов высказывались сомнения в необходимости усиления боевого состава флота в условиях нехватки ресурсов и предлагалось ограничиться усиленной охраной побережья.

Как бы то ни было, находящаяся на Змеином погранзастава была усилена отрядом морских пехотинцев, а вскоре военные моряки совместно с пограничниками провели в районе острова масштабные учения. На том все и успокоились.

До января прошлого года Змеиный практически не появлялся в информационном поле страны уже на протяжении семи лет. В 2009 г., как известно, Международный суд ООН принял решение о делимитации морских границ между Украиной и Румынией в районе Змеиного. Решение было не в пользу Украины, потенциально богатые нефтью и газом участки были включены в румынскую исключительную морскую экономическую зону, после чего Киев потерял интерес к острову. Впрочем, можно говорить и об определенных позитивных последствиях решения Международного суда. Благодаря ему удалось снять один из наиболее напряженных вопросов в украинско-румынских отношениях, что в нынешних условиях весьма существенно.

Но вернемся к гипотезе Аарона Корева. При планировании оборонительных мероприятий необходимо учитывать все факторы.

Вероятен ли захват Змеиного гибридами? Теоретически - да. Но вот практически возникает вопрос - а собственно, на кой ляд это делать?

Шведскому эксперту было легко построить свою версию: глянул на карту, увидел остров и выдал на-гора прогноз. Но складывается впечатление, что и украинские эксперты, разгонявшие это пророчество, шли по тому же принципу.

Начнем с того, что Змеиный, что бы там не говорили, больше напоминает скалу, а не остров. Более 20 га голого пространства, без дерева и воды. До 2002 г. там действительно находился радар и радиотехническое подразделение военных моряков. Но в плане обеспечения водой, питанием, ГСМ и прочим остров полностью зависит от поставок с берега. Снабжение, а также переброска подкреплений может осуществляться только морским или воздушным путем. Для морских судов есть причал.

Пофантазируем и представим, как бы разворачивалась операция «Ы» по сценарию шведского эксперта. Для захвата гибриды должны были бы подобраться незамеченными к острову на корабле или вертолете, чтобы высадить десант. И морское, и воздушное пространство контролируется украинскими пограничниками. Появление «неопознанного» объекта неизбежно вызвало бы тревогу.

Остров Змеиный (за исключением нескольких пляжей) имеет обрывистые берега высотой от 5 до 25 м. На самом острове еще до появления там морпехов была расположена пограничная застава. Люди вооруженные. В 2016 г. ситуация резко отличалась от 2014-го. В случае попытки захвата вряд ли обошлось бы без сопротивления с украинской стороны. Следовательно, гибриды должны были бы быть достаточно многочисленны, а лучше иметь еще поддержку со стороны боевых кораблей и авиации.

Спрашивается - и где тут крымский сценарий? Где тут «зеленые человечки», «купившие форму в военторге»? Где референдум с участием местного населения? Налицо масштабная боевая операция. К тому же бессмысленная.

Почему бессмысленная? Да потому, что захват острова никаких проблем не решил бы. Но точно создал бы.

Во-первых, морская блокада украинского побережья затронула бы интересы других государств. За исключением Украинского Дунайского пароходства, Украина практически не имеет собственного торгового флота. Следовательно, блокада коснулась бы судов, которые ходят под флагами других государств. Дальше вступает в силу Конвенция ООН по морскому праву, обвинения России в пиратстве, ответные санкции (суда российских судовладельцев ходят под российским флагом) и т. д. К тому же блокаду украинского побережья Черноморский флот России может осуществить и без контроля над Змеиным. Крым пока «их».

Во-вторых, зависимость контингента, расположенного на острове, от снабжения извне требует отправки регулярных караванов, военного эскорта и в целом постоянного присутствия в этом районе крупного соединения кораблей. А есть еще и период штормов, когда остров фактически оторван от большой земли. Короче, это не Крым.

В-третьих, установленная решением Международного суда ООН граница экономических зон между Украиной и Румынией проходит в 12 милях от Змеиного. То есть 22 км от острова до границ страны-члена НАТО. Со всеми вытекающими последствиями.

Ну, и последнее. Проблему присутствия гибридов на Змеином, если она возникнет, могут решить две ракеты «Точка-У». А может, и одна. Ну, это уж, как говорится, на крайний случай.

Означает ли все вышесказанное то, что Украина должна игнорировать фактор Змеиного? Конечно, нет. Но не стоит забывать и о другом. В гибридной войне недаром столь пристальное внимание уделяется информационно-психологическим операциям. Формирование мнимых угроз не только порождает панику, но и ведет к распылению без того ограниченных военных ресурсов. Об этом нужно помнить, прежде чем разгонять очередную версию очередного западного эксперта. Да и отечественного тоже.