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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Даже если руководители ОРДЛО "национализируют" предприятия, заблокированные Семенченко, наладить сбыт их продукции они не смогут
Руководство ОРДЛО заявило, что может национализировать расположенные на ее территории предприятия, которые остановились из-за блокирования железнодорожных путей и прекращения поставок сырья. Так называемый "парламент" ЛНР даже принял в первом чтении "законопроект", который сделает такую национализацию "легитимной". Речь идет об Алчевском металлургическом комбинате и Алчевском коксохимическом заводе, угольных объединениях "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Краснодонуголь" и др.
"Власти" "ДНР", в свою очередь, хотят создать из национализированных предприятий "государственный холдинг "Метэнерго", в который войдут Енакиевский меткомбинат (включая его Макеевский филиал), Енакиевский коксохим, Харцизский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление, шахту "Комсомолец Донбасса", Зуевскую ТЭС, "Донецкоблэнерго", Донецкий метзавод, Макеевский и Ясиноватский коксохимы. По задумке "руководства" "республики", доходность этого "государственного холдинга" может составить 1,4 млрд. долларов.
В свою очередь, Россия может принять участие в судьбе "национализированных" предприятий - российское издание "Взгляд" со ссылкой на источник в российском Министерстве энергетики сообщило, что Россия может принять решение поставлять кокс на меткомбинаты на неподконтрольной Украине территории, чтобы поддержать производство "молодых республик". Кроме того, один из приближенных к "республикам" политологов сообщил, что планируется также учредить при Министерстве энергетики России специальный Торговый дом, который будет снабжать предприятия на территории "ДНР-ЛНР"сырьем из России, финансировать достройку инфраструктуры, содействовать "экспансии донецких предприятий на российские рынки".
"ДС" попыталось разобраться, насколько реалистичны "мечты" руководства новоявленных республик, и смогут ли "национализированные" предприятия работать вне юрисдикции Украины.
Во-первых, потеря для Украины только двух предприятий - Енакиевского металлургического завода и Алчевского металлургического комбината - весьма существенный удар по отрасли ГМК. По словам аналитика компании "Укрпромвнешэкспертиза" Олега Гнитецкого, в 2016 году Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) произвел 1,95 млн. тонн стали, Алчевский металлургический комбинат (АМК) - 1,3 млн. тонн, поэтому при общеукраинском объеме производства стали в 24,2 млн. тонн их доли составили соответственно 8% и 5,4%. ЕМЗ и АМК выпускают практически ту же продукцию, что и оставшиеся на украинской территории комбинаты - квадратную заготовку, сортовой прокат, арматуру - поэтому если они начнут работать под "юрисдикцией" так называемых "ДНР и ЛНР", то для украинской экономики это будет означать потерю примерно 13% валютной выручки.
Однако руководству ОРДЛО вряд ли удастся наладить работу "национализированных" метпредприятий. Современные металлургические предприятия - это не продуктовые рынки, которые ранее "национализировали" молодые "республики".
Если организовать поставки кокса и железной руды на предприятия с территории России еще можно, то продать готовую продукцию с территории "ДНР-ЛНР" - практически нереально.
Еще один аспект в сбыте металла - каждое металлургическое предприятие, в том числе и ЕМЗ и АМК, имеют международные сертификаты качества, выданные такими классификационным обществами, как французская Bureau Veritas, японская Nippon Kaiji Kyokai, Korean Register of Shipping или международным Lloyd's Register. Это не просто красивые бумажки с печатями, а документы, подтверждающие, что предприятие действительно выпускает прокат необходимого уровня качества и тот соответствует определенным требованиям. Это означает, что если, например, судостроительный концерн в Южной Корее приобретает металл на АМК, то он должен быть уверен, что корпус танкера, собранного из этого металла, не развалится в открытом море. Ведь если из-за металла плохого качества судно даст трещину и загадит акваторию какого-нибудь порта, иски о возмещении ущерба по цепочке доберутся и до метпредприятия. А какие могут быть претензии к предприятию в государстве, которого нет? По этой же причине весьма сомнительно, что продукция "отжатых" метпредприятий может экспортироваться под маркой российского производителя - ни один металлургический холдинг в России не захочет отвечать за качество металла, прокатанного в "ДНР-ЛНР". Поэтому когда сертификаты качества "национализированных" метпредприятий будут аннулированы, их продукция сможет заинтересовать разве что сборщиков металлолома.
По мнению Олега Гнитецкого, у АМК и находящегося в его составе коксохимического комбината чуть больше шансов сохранить жизнеспособность, поскольку больше половины его акций находится в собственности у российских компаний. В частности, как писали СМИ, в 2010 году 50%+2 акции корпорации ИСД, владеющей АМК, приобрел консорциум российских инвесторов во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer Александром Катуниным при финансовой поддержке российского Внешэкономбанка. Остальные 49,99% акций "ИСД" принадлежат Сергею Таруте и Олегу Мкртчану.
В то же время исполнительный директор ИСД Максим Завгородний считает, что даже у АМК нет шансов работать под "крышей" "ЛНР". Он напомнил, что в случае "национализации" будут нарушены права европейских инвесторов, которые финансировали реконструкцию АМК, и эти кредиты комбинат еще не вернул. "Если кто-то что-то попытается национализировать или попытается там работать - это будет просто невозможно! Это просто превратится в набор зданий и сооружений, которые не будут целостным комплексом и не смогут работать ни при каких обстоятельствах. Даже гипотетически - без украинской сертификации продукции это нереально", - отметил Завгородний.
Поэтому вероятнее всего после "национализации" металлургические заводы повторят судьбу многих предприятий оккупированного Донбасса: будут порезаны на металлолом и сами станут сырьем для металлургических предприятий в России. На таком изумительном фоне открытым остается вопрос, кем считать инициаторов блокады, которые якобы во имя высоких идеалов победы над коррупцией и контрабандой наносят вред своей собственной стране?
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