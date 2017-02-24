Александр СУКОВ, Деловая столица

Руководство ОРДЛО заявило, что может национализировать расположенные на ее территории предприятия, которые остановились из-за блокирования железнодорожных путей и прекращения поставок сырья. Так называемый "парламент" ЛНР даже принял в первом чтении "законопроект", который сделает такую национализацию "легитимной". Речь идет об Алчевском металлургическом комбинате и Алчевском коксохимическом заводе, угольных объединениях "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Краснодонуголь" и др.

"Власти" "ДНР", в свою очередь, хотят создать из национализированных предприятий "государственный холдинг "Метэнерго", в который войдут Енакиевский меткомбинат (включая его Макеевский филиал), Енакиевский коксохим, Харцизский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление, шахту "Комсомолец Донбасса", Зуевскую ТЭС, "Донецкоблэнерго", Донецкий метзавод, Макеевский и Ясиноватский коксохимы. По задумке "руководства" "республики", доходность этого "государственного холдинга" может составить 1,4 млрд. долларов.

В свою очередь, Россия может принять участие в судьбе "национализированных" предприятий - российское издание "Взгляд" со ссылкой на источник в российском Министерстве энергетики сообщило, что Россия может принять решение поставлять кокс на меткомбинаты на неподконтрольной Украине территории, чтобы поддержать производство "молодых республик". Кроме того, один из приближенных к "республикам" политологов сообщил, что планируется также учредить при Министерстве энергетики России специальный Торговый дом, который будет снабжать предприятия на территории "ДНР-ЛНР"сырьем из России, финансировать достройку инфраструктуры, содействовать "экспансии донецких предприятий на российские рынки".

"ДС" попыталось разобраться, насколько реалистичны "мечты" руководства новоявленных республик, и смогут ли "национализированные" предприятия работать вне юрисдикции Украины.

Во-первых, потеря для Украины только двух предприятий - Енакиевского металлургического завода и Алчевского металлургического комбината - весьма существенный удар по отрасли ГМК. По словам аналитика компании "Укрпромвнешэкспертиза" Олега Гнитецкого, в 2016 году Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) произвел 1,95 млн. тонн стали, Алчевский металлургический комбинат (АМК) - 1,3 млн. тонн, поэтому при общеукраинском объеме производства стали в 24,2 млн. тонн их доли составили соответственно 8% и 5,4%. ЕМЗ и АМК выпускают практически ту же продукцию, что и оставшиеся на украинской территории комбинаты - квадратную заготовку, сортовой прокат, арматуру - поэтому если они начнут работать под "юрисдикцией" так называемых "ДНР и ЛНР", то для украинской экономики это будет означать потерю примерно 13% валютной выручки.

Однако руководству ОРДЛО вряд ли удастся наладить работу "национализированных" метпредприятий. Современные металлургические предприятия - это не продуктовые рынки, которые ранее "национализировали" молодые "республики".

Если организовать поставки кокса и железной руды на предприятия с территории России еще можно, то продать готовую продукцию с территории "ДНР-ЛНР" - практически нереально.

Еще один аспект в сбыте металла - каждое металлургическое предприятие, в том числе и ЕМЗ и АМК, имеют международные сертификаты качества, выданные такими классификационным обществами, как французская Bureau Veritas, японская Nippon Kaiji Kyokai, Korean Register of Shipping или международным Lloyd's Register. Это не просто красивые бумажки с печатями, а документы, подтверждающие, что предприятие действительно выпускает прокат необходимого уровня качества и тот соответствует определенным требованиям. Это означает, что если, например, судостроительный концерн в Южной Корее приобретает металл на АМК, то он должен быть уверен, что корпус танкера, собранного из этого металла, не развалится в открытом море. Ведь если из-за металла плохого качества судно даст трещину и загадит акваторию какого-нибудь порта, иски о возмещении ущерба по цепочке доберутся и до метпредприятия. А какие могут быть претензии к предприятию в государстве, которого нет? По этой же причине весьма сомнительно, что продукция "отжатых" метпредприятий может экспортироваться под маркой российского производителя - ни один металлургический холдинг в России не захочет отвечать за качество металла, прокатанного в "ДНР-ЛНР". Поэтому когда сертификаты качества "национализированных" метпредприятий будут аннулированы, их продукция сможет заинтересовать разве что сборщиков металлолома.

По мнению Олега Гнитецкого, у АМК и находящегося в его составе коксохимического комбината чуть больше шансов сохранить жизнеспособность, поскольку больше половины его акций находится в собственности у российских компаний. В частности, как писали СМИ, в 2010 году 50%+2 акции корпорации ИСД, владеющей АМК, приобрел консорциум российских инвесторов во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer Александром Катуниным при финансовой поддержке российского Внешэкономбанка. Остальные 49,99% акций "ИСД" принадлежат Сергею Таруте и Олегу Мкртчану.

В то же время исполнительный директор ИСД Максим Завгородний считает, что даже у АМК нет шансов работать под "крышей" "ЛНР". Он напомнил, что в случае "национализации" будут нарушены права европейских инвесторов, которые финансировали реконструкцию АМК, и эти кредиты комбинат еще не вернул. "Если кто-то что-то попытается национализировать или попытается там работать - это будет просто невозможно! Это просто превратится в набор зданий и сооружений, которые не будут целостным комплексом и не смогут работать ни при каких обстоятельствах. Даже гипотетически - без украинской сертификации продукции это нереально", - отметил Завгородний.

Поэтому вероятнее всего после "национализации" металлургические заводы повторят судьбу многих предприятий оккупированного Донбасса: будут порезаны на металлолом и сами станут сырьем для металлургических предприятий в России. На таком изумительном фоне открытым остается вопрос, кем считать инициаторов блокады, которые якобы во имя высоких идеалов победы над коррупцией и контрабандой наносят вред своей собственной стране?