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Топливно-энергетический комплекс
Минагрополитики за ограничение максимальной площади земучастков у одного собственника 200 га
12:39 24.02.2017 |
Министерство аграрной политики и продовольствия считает целесообразным ограничение в 200 га максимального размера земельных участков, находящихся в собственности одного и того же лица.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
Согласно ему, под действием моратория на отчуждение земли находится около 37 млн га земучастков.
"В это время 5 млн га земли, которые находятся в частном пользовании, не подпадают под действие моратория. И это не создает проблем, никто никого не обманывает. Причем в Украине нет ограничений на владение этой землей для юридических лиц", - цитируются в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
Также сообщается, что Минагрополитики предлагает открыть рынок земли в 2 этапа: сначала разрешить куплю-продажу государственных земель, а через 2 года - открыть рынок для всех собственников земучастков.
Как сообщали Українські Новини, 55 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд оценить конституционность моратория на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения.
Депутаты Верховной Рады Алексей Мушак, Сергей Хлань и Павел Ризаненко (все - фракция "Блок Петра Порошенко") предлагают парламенту внедрить рынок земель сельскохозяйственного назначения.
В октябре 2016 года Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.
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