Сегодня мы проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за последние несколько дней. Итак, с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Для начала давайте вспомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

Еще 21 февраля поступали сообщения, о стрелковово-минометных боях на этом участке фронта, однако точные координаты их так и не удалось выяснить, хотя есть подозрения на Калиново. Затем наступило некоторое затишье продолжительностью в сутки, и 23 февраля, то есть вчера, бои разгорелись с новой силой.

По сообщениям "СМИ" террористов, около 10:48 часов по местному времени были обстреляны украинской реактивной артиллерией позиции боевиков и российских наемников в районе Трехизбенки, вблизи села Красный Лиман. Здесь важно отметить, что даже террористы признают тот факт, что ВСУ обстреливают военные объекты, а не мирные селения.

Чуть позже, около 11:00 по местному времени, пошли жалобы от боевиков на артобстрел в районе Первомайск - Кадиевка (Стаханов) - Брянка. Что характерно, и здесь террористы пишут, что (цитата): "прилеты по жилмассиву не зафиксированы". Можно сравнить с тем, что делается в Авдеевке.

А после обеда стало горячо в районе Калиново, где после реактивного обстрела позиций боевиков завязался бой с использованием минометов и стрелкового вооружения. Судя по тому, что террористы пригласили вмешательство ОБСЕ, наши защитники сильно им залили сала за шкуру.

Ну а официальная позиция украинской стороны отсутствует, что уже стало традицией во время наших наступательных операций.

Светлодарская дуга

События на Светлодарской дуге достаточно подробно описал Андрей Коваленко в отдельном материале., поэтому нет смысла останавливаться на них отдельно.

Горловка

Так исторически сложилось, что Горловка оказалась на углу линии разграничения и сразу с двух сторон окружена украинскими войсками - с запада и с севера. А северо-восточнее города находится еще одна вечно горячая точка зоны АТО - поселок Зайцево. Вот там и происходили основные события последних дней.

По сообщениям из разных источников, 22 февраля почти весь день велись локальные бои в районе Зайцево и севернее Горловки, которые продолжились утром следующего дня уже с использованием тяжелой артиллерии с обеих сторон.

Донецк

Еще 21 февраля в районе Ясиноватского блокпоста (ЯБП) завязался бой между ВСУ и бандформированиями террористов. На следующий день в результате спецоперации украинской ДРГ под Ясиноватой почти на всей территории "ДНР" пропал интернет и мобильная связь провайдера "Lifecell".

Ведутся бои также вокруг Донецкой фильтровальной станции. Сообщается, что вчера утром, 23 февраля, она попала под обстрел, в результате чего получило повреждений здание фильтров. Сами фильтры при этом не пострадали и станция продолжает работать, однако разрушений претерпела крыша данного здания.

Однако, самые ожесточенные бои длились все же вокруг ЯБП, который стал стратегическим опорным пунктом для обеих сторон. Украинским войскам нужно захватить его для дальнейшего продвижения на восток, а боевикам жизненно необходимо его удержать, чтобы не допустить этого самого продвижения.

Кроме этого стрелково-минометные бои с определенной периодичностью происходят и непосредственно на территории Донецка. В частности, в Петровском районе произошло столкновение в ночь с 21 на 22 февраля, которое суммарно длилось вплоть до утра следующего дня.

Но самый ожесточенный бой в этом районе произошел в ночь с 22 на 23 февраля на участке ДАП - Спартак - ЯБП. В процессе боя здесь были задействованы не только стрелковое оружие и минометы, но и артиллерия и даже бронетехника.

А вот в районе Докучаевска последние дни было относительно тихо. Отдельные бои наблюдались в районе Еленовки, что севернее города, но такой системности, как на других участках фронта, они не носили.

Приазовье

Мариупольское направление традиционно считается одним из самых горячих, однако и здесь нашим бойцам удалось изменить расклад сил так, что события из этого района попадают в СМИ не в контексте Мариуполя, а в контексте Пикуз (Коминтернова) или Новоазовска.

Собственно, бои в Новоазовском районе вблизи поселков Пикузы (Коминтерново) и Саханка происходят почти непрерывно, даже несмотря на ротацию со стороны ВСУ. Кстати, поговаривают, что на этом участке фронта она уже завершилась.

Итак, боевые столкновения с применением минометов и стрелкового оружия были зафиксированы здесь и 21-го февраля, и 22, и даже 23-го. Самое ожесточенное из них состоялся все же в среду, 22-го февраля, в результате чкого в Пикузах частично пропало электричество, а также был перебит газопровод.

Вот примерно так выглядело "ползучее наступление" ВСУ на фоне ротации в течение этой недели. Конечно, это информация не о всех событиях с линии фронта, потому что многое держится в тайне, по известным причинам. Но и то что есть, позволяет делать определенные выводы.