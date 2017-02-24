Найджел Браун на заседании Верховной Рады 23 февраля

Сегодняшняя история с неназначением Верховной Радой ранее утвержденного комитетом ВР кандидата в аудиторы НАБУ Роберта Сторча (или Сторха, учитывая немецкие корни) и появлением у него совершенно неожиданного конкурента Найджела Брауна от БПП и НФ как нельзя лучше иллюстрирует тезис о том, что даже свои очень хорошие начинания власть умеет обставить так, что все вокруг будут кричать "зрада".

Однако обо всем по порядку. Депутаты начали рассматривать проект постановления №5571 авторства Егора Соболева, которым предлагалось определить кандидатом в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ Роберта Сторча - заместителя генерального инспектора департамента юстиции Соединенных Штатов Америки. Однако вдруг парламенту предложили другую кандидатуру - Найджела Брауна: глава фракции БПП Игорь Грынив предложил его от имени фракций Блок Петра Порошенко и "Народный фронт". Возмущению оппозиции, особенно в лице Юлии Тимошенко, не было предела. Юлия Владимировна даже спросила у Брауна по-английски: "Кто Вас привел?". "Зрада" просто на лицо - вот есть независимый кандидат Сторч, которого утвердил комитет, возглавляемый оппозиционером, а вот власть вместо него хочет "своего человека" Брауна. Казалось бы, что не ясно? Однако все далеко не так.

Сразу отмечу: дело отнюдь не в личности номинанта от оппозиции Сторча. Его послужной список внушает уважение. Заместитель Генерального инспектора при Минюсте США, возглавляющий группу по работе с осведомителями при Совете по вопросам честности. Офис Генинспектора - независимый государственный институт, занимающийся расследованием коррупционных преступлений и злоупотреблений сотрудников Минюста всех уровней. Сторч пришел на работу в эту структуру из Управления прокурора США по Северному округу Нью-Йорка, где работал с 1995-го по 2012 год. А туда он перешел с должности замначальника отдела уголовных преступлений.

И тем не менее преградой в его назначении является серьезная политическая коллизия. Суть ее состоит в следующем. 29 ноября минувшего года президент Барак Обама номинировал его на только что созданный пост Генерального инспектора Агентства национальной безопасности, функции которого идентичны таковым у Генинспектора при Минюсте. Сенат вернул запрос 3 января согласно параграфу 6 Правила XXXI Сенатского кодекса.

Роберт Сторч

Эта норма подразумевает, что если кандидатура не была ни отвергнута, ни принята - то есть, в общем случае, голосование не состоялось - предложение откладывается, пока президент не сделает его снова. Иными словами, ввиду того, что старая администрация досиживала последние дни, законодатели просто спустили вопрос на тормозах.

Отсюда следует, что: 1. Сторч - человек Обамы. 2. Шансы, что Трамп поддержит его назначение, близки к нулю. Таким образом, назначение Сторча аудитором НАБУ не только дало бы ему возможность "пересидеть" сложные времена, но и стало бы еще одной точкой напряжения (хоть и не критичной) между Киевом и Вашингтоном.

В то же время, кандидатура на этот пост Найджела Брауна, предложенная БПП и "НФ", выглядит весьма неплохо - как бы кто ни относился к этим политическим силам. Во-первых, Браун - британец. Этот момент имеет значение исключительно в сочетании с его опытом (о котором - ниже), но с точки зрения политической Киев таким образом одновременно избегает неудобств в общении с партнерами по ту сторону Атлантики и укрепляет связь с Лондоном. Который за годы украинско-российского конфликта показал себя как надежный партнер. Зачастую более надежный, нежели иные "адвокаты". Касаемо же квалификации, начать можно с того, что Браун - образцовый лондонский полицейский: он проработал в Новом Скотланд-Ярде 13 лет и ушел со службы в 1992-м с отличным личным делом, четырьмя грамотами за безупречную службу и медалью за ранение.

Годом позже он основал компанию ISC Global. Аббревиатура ISC означает Международный консалтинг в области безопасности, ну а Global говорит само за себя: три десятка офисов в 22 странах и решения для бизнеса в двух десятках секторов экономики. Среди ее клиентов такие гиганты, как TetraPack, IKEA и Cisco. Впоследствии Браун занимал должность старшего управляющего отделом расследований в компании GardaWorld, входящей в число мировых лидеров по рисковому консалтингу и безопасности. Ассоциация британских следователей признала его следователем года за спасение главы нефтяной компании, похищенного в Париже. Расследование велось в трех европейских странах и завершилось хэппи-эндом в голливудских традициях.

Двумя годами позже он стал сооснователем компании Barrington, специализирующейся на расследованиях финансовых афер и раскрытии коррупционных схем. Тогда же Мировая ассоциация детективов признала его "Профессионалом года в области безопасности" за обеспечение гуманитарных операций ООН и работы компании Siemens в секторе Газы. В 2012-м он опять стал "Следователем года" за раскрытие неких нефтегазовых схем по запросу Конгресса США. Вполне вероятно, речь о знаменитом деле Юкоса. Впрочем, и помимо него в активе Брауна хватает скандальных досье: он расследовал также дела о коррупции против швейцарской корпорации АВВ и Siemens. В общем, биография в высшей степени примечательная.

Но, помимо правильного происхождения и в высшей степени примечательной биографии, стоит подчеркнуть еще один момент: широкая известность Брауна как в западных правительственных кругах, так и в бизнес-сообществе. Что, само собой, может дать дополнительный бонус в качестве позитивной паблисити для потенциальных инвесторов Украины.

Как теперь выглядит ситуация? Кто выглядит предпочтительнее - "оппозиционный" Сторч или "провластный" Браун? Однако власть, которой не очень верят, должна научиться готовить такие шаги, как замена Сторча на Брауна, - доносить информацию до депутатов, оппозиционеров, тщательно придерживаться регламентных норм (даже если они не обязательны в этом случае, но все же Брауна стоило провести через комитет ВР, а не "достать из шляпы") и в конце концов до избирателей. Результатом того, что Брауна завели фактически с черного хода и под его кандидатуру не было собрано большинство, стала ничья - ни Сторч, ни Браун не получили поддержки нардепов. За кандидатуру Сторча, которого предлагал комитет, проголосовали 76 депутатов, а за Брауна от коалиции - 205. Теперь вечером на каждом канале Тимошенко будет рассказывать как она предотвратила зраду, хотя на самом деле оная зрада следует именно из ее действий.

Однако, понимая кто есть кто, тем не менее, трудно сдержать вопрос и к власти: сколько может стоить такой пост для Брауна? Точнее, во сколько может обойтись человек такой квалификации на этой должности? Государство Украина явно не сможет предложить достойного оклада человеку, который является миллионером. Так на каких условиях его предлагается взять на работу? И еще один, чисто дилетантский вопрос: не удобнее ли было заключить долговременный контракт на аудит НАБУ с фирмой Barrington, которую основал Браун и чья репутация сомнений не вызывает?

Алексей КАФТАН