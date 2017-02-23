Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом преодолело в нидерландском парламенте первое препятствие. Нижняя палата парламента (официально - Вторая палата) в четверг, 23 февраля, одобрила законопроект кабинета министров о ратификации этого соглашения Нидерландами. В ходе поименного голосования за проект закона высказались 89 депутатов, против - 55 парламентариев.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената. Как сообщает голландская газета De Telegraaf, голосование в Сенате пройдет после 15 марта, когда в Нидерландах пройдут выборы в парламент. Газета отмечает, что там одобрение проекта закона может зависеть от некоторых сенаторов от партии Христианско-демократический призыв. Депутаты от этой партии во Второй палате парламента высказались против него.

Референдум против Украины

На референдуме, прошедшем в Нидерландах в апреле 2016 года, большинство проголосовавших (61 процент) выступили против подписания соглашения с Украиной, опасаясь, что принятый Евросоюзом документ автоматически откроет украинцам дверь в ЕС, а Киев будет претендовать на выделение средств из бюджета Евросоюза. После долгих дискуссий правительство в Гааге предложило Брюсселю компромиссный вариант - добавить к тексту соглашения ряд положений, которые в первую очередь исключали бы гарантии приема Украины в ЕС.