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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рост промпроизводства в Украине в январе-2017 к январю-2016 ускорился до 5,6% - Госстат

 

Промышленное производство в Украине в январе 2017 года выросло по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 5,6% по сравнению с 4,5% в декабре, 3,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2017 к январю-2016 увеличилось на 5,2%, что также выше показателя декабря - 4,8%, ноября - 2,3% и октября - 1,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство сократилось на 17,5%, а с учетом сезонного фактора - на 1,5%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе- 2017 по сравнению с январем- 2016 увеличилось в 1,3 раза, в Донецкой области - на 5,3%.

Что касается остальных областей, то в январе положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (42,7%), Винницкой (26,2%), Одесской (24,5%), Кировоградской (21,4%), Волынской (13,7%), Тернопольской (13,2%), Ивано-Франковской (10%), Харьковской (7,4%), Запорожской (7,2%), Киевской (4,5%), Львовской (4,2% ), Херсонской и Хмельницкой (3,5%), Черновицкой (3,3%), Днепропетровской (2,5%) и г.Киеве (9,6%).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе- 2017г.

  январь 2017 г к декабрю 2016г, % январь 2017 г к январю 2016 г, % Справочно: январь 2016 к январю 2015
Промышленность всего 82,5 105,6 99,0
Добывающая и перерабатывающая промышленность 79,1 106,4 98,2
Добывающая промышленность и разработка карьеров 94,2 100,3 97,2
- добыча каменного и бурого угля 99,9 105,6 95,4
- добыча сырой нефти и природного газа 100,2 99,8 96,2
- добыча металлических руд 94,1 95,9 99,7
Перерабатывающая промышленность 73,1 109,9 98,7
в том числе    
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 68,3 108,1 99,3
Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 80,3 113,0 101,1
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 76,1 107,3 93,2
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 97,7 93,0 111,2
Производство химических изделий и химической продукции 78,4 91,1 94,1
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 79,0 102,7 93,1
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 72,6 120,3 98,3
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 91,1 108,5 97,9
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 67,6 116,1 98,0
производство компьютеров, электрической и оптической продукции 36,5 100,9 80,1
производство электрического оборудования 58,4 95,8 105,4
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 69,4 130,0 94,2
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 77,5 115,0 100,8
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 57,9 117,4 105,3
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100,3 102,3 102,7

Данные: Госстат


Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь 2017 года

 ед измпроизведено за январь 2017г.январь 2017г к декабрю 2016г, %январь 2017г к январю 2016г, %
Добывающая промышленность    
Уголь каменный млн тонн 2,6 99,8 108,7
Нефть сырая тыс тонн 131 100,5 94,4
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 57,9 99,1 107,4
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 1,7 100,4 100,2
Руды железные неагломерированные млн тонн 13,5 95,9 92,4
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 5,1 95,9 92,1
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 4,6 96,2 96,5
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 0,4 70,6 71,1
Пески природные млн тонн 0,3 52,8 218,9
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 2,1 57,8 165,2
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 185 105,8 136,7
Перерабатывающая промышленность    
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 4,2 68,2 173,6
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 1,2 54,0 158,7
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 18,8 80,6 105,9
Свинина мороженная тыс тонн 1,0 101,8 83,7
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 73,0 92,4 129,8
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 24,3 92,6 118,8
Колбасные изделия тыс тонн 18,4 89,5 109,8
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 9,5 47,0 77,2
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 11,5 63,8 66,1
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 1,7 60,3 126,5
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 476 85,4 150,9
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 17,0 84,1 128,4
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 75,0 105,4 103,9
Масло сливочное тыс тонн 6,0 90,4 96,7
Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 5,7 104,5 103,8
Сыры жирные тыс тонн 8,9 90,7 99,5
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 33,2 107,1 95,6
Мука тыс тонн 147 80,6 106,8
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 85,2 89,3 91,5
Печенье и вафли тыс тонн 18,0 85,2 111,5
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 14,2 78,4 113,2
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 12,2 87,9 95,1
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 9,4 65,0 89,9
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 1,6 72,5 80,3
Продукты молокосодержащие тыс тонн 9,4 90,4 88,3
Коньяки, бренды тыс дал 156 34,9 98,9
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 1535 80,7 82,0
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 350 67,6 162,0
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 7,2 55,3 88,4
Воды натуральные минеральные    
негазированные млн дал 2,3 66,6 116,0
газированные млн дал 3,6 69,1 116,7
Напитки безалкогольные млн дал 5,0 58,2 106,7
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 6,1 68,5 98,4
Пряжа хлопчатобумажная Тонн 138 66,0 66,3
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 7493 95,3 101,4
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 154 58,9 86,9
Белье постельное тыс шт 769 77,4 135,4
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 1116 57,5 133,7
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки юбки-брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 220 90,5 91,2
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 19,8 136,6 282,9
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 18,9 75,3 60,6
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 66,7 91,0 125,4
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 46,9 53,2 107,1
Трикотаж бельевой тыс шт 1051 85,3 122,8
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 1451 73,7 88,7
Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные вязанные тыс шт 48,2 75,8 80,7
Обувь тыс пар 1736 86,9 114,5
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 120 82,8 111,9
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 12,1 90,6 92,3
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 93,1 81,1 98,8
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 32,6 68,6 118,1
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 32,6 47,1 159,0
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения тыс тонн 11,5 97,1 108,0
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 35,3 90,8 130,0
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 10,0 80,0 114,0
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 25,9 73,1 113,2
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 6,4 83,2 120,6
Бумага туалетная тыс.тонн 8,0 88,6 112,5
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 1,2 60,8 78,4
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 1,0 98,8 92,4
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 8,7 70,2 124,3
Красители синтетические органические тонн 438 61,4 153,7
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 6,3 78,7 100,3
Серная кислота тыс тонн 33,6 65,2 70,5
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 0,9 81,3 87,3
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 2,7 73,2 109,2
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 2,1 101,9 129,8
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 0,8 78,4 120,9
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 7,8 48,4 81,0
Препараты лекарственные:    
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 80,8 84,4 125,8
гормональные не содержащие антибиотики тонн 10,1 100,0 113,6
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 3,3 75,7 98,5
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 11,4 78,0 115,6
Плиты и плитки керамические млн кв м 4,4 105,0 150,6
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 78,8 58,0 129,6
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 342 73,3 135,8
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 189 114,7 118,0
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 197 61,6 117,7
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 259 70,4 118,6
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 0,6 50,4 154,5
Смеси строительные сухие тыс тонн 40,2 43,9 107,2
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 0,5 26,2 123,1
Чугун тыс тонн 1848 94,0 96,2
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 872 95,9 92,9
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 1117 96,4 114,6
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 455 89,5 86,0
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 1112 101,3 114,4
из него    
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 399 108,1 111,3
прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм тыс тонн 75,0 70,4 125,8
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 95,0 130,9 177,7
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 84,7 105,5 137,9
Проволока из стали тыс тонн 19,8 100,9 125,5
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 3,9 94,3 200,7
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 16,9 67,5 123,6
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 312 67,1 375,9
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 7,7 79,7 119,5
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 0,8 58,6 242,7
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 16,0 8,3 206,9
Приборы для измерения электрических величин и ионизирующего излучения тыс. шт. 31,3 54,1 118,3
Приборы для контроля других физических характеристик тыс. шт. 530 115,4 174,4
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 56,9 69,9 129,8
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 0,4 33,3 463,9
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и контроля, тыс. шт. 3,9 60,8 92,4
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 0,2 13,4 25,0
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 4,6 92,0 111,6
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт  8,3 90,7 74,3
Трансформаторы электрические млн шт 0,6 56,3 227,3
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 16,3 60,0 163,6
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 140 70,8 121,7
Провод изолированный обмоточный тонн 409 84,9 146,6
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 30,1 84,2 114,8
Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1000 В км 168 100,0 171,4
Стиральные машины, сушки тыс.шт 20,0 86,9 67,8
Агрегаты гидравлические тыс.шт 1,3 86,2 140,9
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 2,8 110,8 82,3
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 7,1 98,9 77,8
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 0,2 53,7 83,8
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 199 46,2 118,5
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 14,3 93,9 217,0
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 1,0 57,9 1216,3
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 293 58,8 84,9
Плуги отвальные шт 75 92,6 214,3
Рыхлители и культиваторы шт 249 96,9 108,3
Бороны дисковые шт 91 40,4 94,8
Сеялки шт 376 81,6 124,9
Станки для обработки дерева шт 55 73,3 101,9
Конвертеры и машины литейные шт 6 31,6 9,2
Валки для прокатных станов шт 447 96,5 128,8
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 57 49,1 196,6
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 853 90,1 120,0
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 0,9 49,2 122,2
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 235 27,1 419,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды    
Электроэнергия млрд кВт-ч 16,6 99,4 103,3
в т.ч. изготовлена:    
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  7,5 100,3 107,0
атомными электростанциями  8,0 97,3 96,6
гидроэлектростанциями  1,0 114,2 155,9
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  0,1 82,8 82,8

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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17:02 Бри­та­ния до­го­ва­ри­ва­ет­ся с ЕС о ме­рах под­держ­ки RBS

16:55 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 23.02.17

16:41 Объ­ем сде­лок куп­ли-про­да­жи жи­лья в Укра­ине за год вы­рос на 20%

15:40 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 23.02.2017

14:37 Ра­да на­ме­ре­на упро­стить про­це­ду­ру ка­пи­та­ли­за­ции и сли­я­ния бан­ков

12:53 НБУ ку­пил $12,5 млн на аук­ци­оне в чет­верг при пред­ло­же­нии $15,7 млн

11:53 Citi: Ли­бе­ра­ли­за­ция ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния сти­му­ли­ру­ет ин­те­рес к ОВГЗ ино­стран­ных ин­ве­сто­ров

10:44 Дол­лар США тор­го­вал­ся без из­ме­не­ний на ази­ат­ской сес­сии по­сле ком­мен­та­ри­ев Мну­чи­на

10:40 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 22.02.2017

10:37 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 382,1 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 77 млн гри­вен до 262,4 млрд гри­вен 22 фев­ра­ля

10:34 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 23.02.2017

10:25 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 22.02.2017

10:22 22 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $22,4 млн до $97,3 млн

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20:15 Рост пром­про­из­вод­ства в Укра­ине в ян­ва­ре-2017 к ян­ва­рю-2016 уско­рил­ся до 5,6% - Гос­стат

18:00 Ка­б­мин по­ру­чил Минэнер­го­уг­ля до 10 мар­та за­клю­чить с об­ла­га­за­ми до­го­во­ры экс­плу­а­та­ции га­зо­рас­пре­де­ли­тель­ных се­тей

17:47 МВФ от­ме­ча­ет про­гресс в пе­ре­го­во­рах с Укра­и­ной и ожи­да­ет за­се­да­ния ди­рек­то­ров в бли­жай­шие не­де­ли

17:41 В Ми­ню­сте со­об­щи­ли, сколь­ко еще бу­дет ра­бо­тать на­ло­го­вая ми­ли­ция

16:46 ФОП мож­но бу­дет со­здать и лик­ви­ди­ро­вать он­лайн за сут­ки

16:41 Объ­ем сде­лок куп­ли-про­да­жи жи­лья в Укра­ине за год вы­рос на 20%

16:30 Грой­сман на­ме­рен со­хра­нить "Турбоатом" под гос­кон­тро­лем и до­пус­ка­ет про­да­жу ча­сти ак­ций

16:07 23 фев­ра­ля це­ны на топ­ли­ва вы­рос­ли в ря­де круп­ных ре­гио­наль­ных за­пра­воч­ных се­тей

14:46 Южа­ни­на опро­верг­ла ин­фор­ма­цию о на­ме­ре­нии ини­ци­и­ро­вать от­став­ку гла­вы Мин­фи­на Да­ни­лю­ка

14:42 Де­пу­тат Ра­ды Южа­ни­на (БПП) про­гно­зи­ру­ет пе­ре­да­чу дел На­ло­го­вой ми­ли­ции Нац­по­ли­ции по­сле ее лик­ви­да­ции

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20:28 США на­ме­ре­ны под­го­то­вить на­ло­го­вую ре­фор­му к ав­гу­сту

17:10 По­че­му стра­ны пе­ре­ста­ли пе­ре­жи­вать из-за рей­тин­гов?

17:02 Бри­та­ния до­го­ва­ри­ва­ет­ся с ЕС о ме­рах под­держ­ки RBS

15:50 Ки­тай жест­ко на­ка­жет стра­хов­щи­ков за на­ру­ше­ния

15:30 Фран­ции угро­жа­ют де­фол­том. Ве­рить ли про­гно­зам?

11:46 The Washington Post: Пу­зырь Трам­па лоп­нул на мос­ков­ских рын­ках

10:53 В 2016 го­ду Гер­ма­ния до­би­лась ре­корд­но­го про­фи­ци­та

09:57 Ра­ди­а­ция в Ев­ро­пе. Рос­сия скры­ва­ет ЧП на ядер­ном объ­ек­те?

08:41 Ки­тай­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти охла­жда­ет­ся

08:33 МВФ: с ро­стом не­ра­вен­ства мож­но бо­роть­ся по­ли­ти­че­ски­ми ме­то­да­ми

08:13 Трамп от­ме­нил пра­во вы­бо­ра транс­ген­де­ра­ми туа­ле­тов в шко­лах

07:54 Ис­то­ри­че­ское со­гла­ше­ние ВТО о ли­бе­ра­ли­за­ции ми­ро­вой тор­гов­ли всту­пи­ло в си­лу

07:45 ФРС США до­пу­сти­ла ско­рое по­вы­ше­ние про­цент­ных ста­вок

22.02 Credit Suisse оце­нил сред­не­го­до­вую до­ход­ность рос­сий­ских ак­ций в XXI ве­ке в 1,2%

22.02 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

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22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

01.02 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

30.01 "Киевстар" пред­ло­жил "Vodafone Украина" и lifecell про­фи­нан­си­ро­вать в склад­чи­ну за­пуск 3G в сто­лич­ном мет­ро

27.01 Сред­не­го­до­вая за­гру­жен­ность го­сти­ниц Ки­е­ва в 2016г уве­ли­чи­лась до 40% - JLL

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17:49 Отец по­гиб­ше­го 2 мая одес­си­та пы­тал­ся по­хи­тить нар­де­па Гон­ча­рен­ко, но ре­а­ли­зо­вать за­ду­ман­ное ему по­ме­ша­ли пра­во­охра­ни­те­ли

16:53 Пет­рен­ко: При на­ли­чии по­ли­ти­че­ской во­ли мож­но опе­ра­тив­но внед­рить но­вую струк­ту­ру ра­бо­ты НАПК

14:46 Южа­ни­на опро­верг­ла ин­фор­ма­цию о на­ме­ре­нии ини­ци­и­ро­вать от­став­ку гла­вы Мин­фи­на Да­ни­лю­ка

13:41 По­пулизм по-но­во­му. Ти­мо­шен­ко рас­про­бо­ва­ла вкус "тор­гов­ли на крови"

13:03 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му бо­е­ви­ки ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли об­стре­лы ВСУ

11:46 Ра­да при­ня­ла в пер­вом чте­нии за­ко­но­про­ект об из­ме­не­ни­ях в УПК ка­са­тель­но за­оч­но­го осуж­де­ния

11:29 Суд аре­сто­вал за­бло­ки­ро­ван­ный ак­ти­ви­ста­ми ло­ко­мо­тив и 57 пу­стых ва­го­нов на ж/д пе­ре­гоне "Свет­ла­но­во - Шипилово" в Лу­ган­ской об­ла­сти

22.02 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

22.02 Са­а­ка­шви­ли окон­ча­тель­но по­те­рял чув­ство юмо­ра

22.02 Пер­спек­ти­вы со­зда­ния еди­но­го пра­во­го фрон­та в Укра­ине вы­гля­дят не та­ки­ми оп­ти­ми­сти­че­ски­ми, как пы­та­ют­ся по­ка­зать участ­ни­ки

22.02 Ко­ман­да Яну­ко­ви­ча про­да­ла га­зо­вый биз­нес рос­сий­ско­му мил­ли­ар­де­ру

22.02 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ВСУ не про­дви­га­ют­ся впе­ред

22.02 США и ЕС еди­ны в во­про­се со­хра­не­ния санк­ций про­тив РФ

21.02 Судь­ба Фир­та­ша в ру­ках ми­ни­стра, ко­то­рый име­ет свою ис­то­рию от­но­ше­ний с оли­гар­ха­ми

21.02 Сов­без ООН дол­жен от­ме­нить пра­во ве­то для стран-участ­ниц кон­флик­та, - Клим­кин

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14:17 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

12:51 "Кадилаки" на­учат­ся за­по­ми­нать пред­по­чте­ния во­ди­те­лей

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

22.02 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

22.02 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

22.02 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

22.02 Се­мей­ство Range Rover рас­ши­рит­ся до че­ты­рех мо­де­лей

21.02 Пред­став­лен смарт­фон Huawei Honor V9 с функ­ци­ей 3D-фо­то сто­и­мо­стью от $377

21.02 Но­вая вер­сия гар­ни­ту­ры Microsoft HoloLens не вый­дет рань­ше 2019 го­да

21.02 Aston Martin ни­ко­гда не от­ка­жет­ся от спорт­ка­ров с ме­ха­ни­че­ской ко­роб­кой пе­ре­дач

21.02 Экс­пер­ты ре­ко­мен­ду­ют при­кры­вать дис­плей смарт­фо­на при вво­де па­ро­лей

20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

20.02 Гру­зо­вой ко­рабль SpaceX Dragon успеш­но стар­то­вал к МКС

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

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14:17 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

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