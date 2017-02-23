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Отец погибшего 2 мая одессита пытался похитить нардепа Гончаренко, но реализовать задуманное ему помешали правоохранители
17:49 23.02.2017 |
Как рассказали на экстренном брифинге в четверг в Одессе прокурор Одесской области Олег Жученко и глава управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков, организатором похищения является депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев (его сын Геннадий Кушнарев погиб в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года).
По словам О.Жученко, злоумышленники, организовавшие и пытавшиеся осуществить похищение А.Гончаренко, намеревались нанести ему тяжкие телесные повреждения, в частности лишить зрения на 23 февраля, поскольку считали такое деяние именно в эту дату символичным. Однако для реализации похищения решили привлечь сторонних лиц, и в результате "наняли" для этих целей сотрудников правоохранительных органов.
"Отец (погибшего 2 мая 2014г в Одессе - ИФ) Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области, и именно он является не просто заказчиком похищения народного депутата, но и фактически с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно применить кислоту, изуродовать лицо, лишить зрение, а также переломать коленные чашечки", - рассказал прокурор Одесской области.
По словам же С.Батракова, злоумышленники имели возможность и мотив осуществить данное похищение, и во время прибытия на место планируемого преступления были задержаны. "Во время задержания были изъяты вещественные доказательства, а именно бутылка с кислотой, молоток. Они лично приехали на место, определенное для содержания потерпевшего, в масках-балаклавах, чтобы их потом не могли опознать", - рассказал он.
Кроме того силовики установили, что преступная группа также занималась изготовлением и распространением агитационных материалов сепаратистской направленности.
"Сейчас мы проводим 6 обысков в городе Одесса. Установлены все члены этой группировки", - сообщил С.Батраков и уточнил, что во время обысков были изъяты около 100 брошюр антиукраинского содержания и, по выводам экспертов, направленных на пропаганду межнациональной вражды между украинцами, русскими и евреями.
Сам А.Гончаренко после задержания пытавшихся похитить его злоумышленников, по словам О.Жученко, находился в "безопасном месте", а по состоянию на 16.20 уже вышел на связь с журналистами. В ближайшее время он готовится давать показания по данному делу в качестве потерпевшего.
Как сообщалось, 23 февраля связанный с народным депутатом А.Гончаренко сайт "Думская" распространил информацию о том, что последний похищен. При этом прокуратура Одесской области подтвердила эту информацию без каких-либо подробностей.
Позже в этот же день советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк проинформировал, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) в связи с возможным похищением А.Гончаренко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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