Несколько дней назад Дэвид Рейчлайн из французской партии "Национальный фронт" заявил, что "задолженность Франции - около 2 трлн евро, и около 1.7 трлн евро выпускаются в рамках французского законодательства", что означает, что они могут быть деноминированы."

Экономическая программа "Национального фронта" призывает к выходу из еврозоны и отказу от евро, а также к созданию собственной новой валюты, французского франка, который будет привязан к евро.

При этом отмечается, что правительство будет иметь возможность проводить конкурентные девальвации, что будет способствовать организованному и мягкому переходу к новой валюте.

Однако есть проблема. Аналитики считают, что это не сработает, так как не существует мягкого и организованного способа выйти из еврозоны. Это попросту невозможно.

Это будет самым масштабным событием в истории и иметь эффект домино по всей еврозоне.

Несомненно, евро пострадает от такого риска, поэтому привязка новой валюты к евро и последующие события могут оказаться ошибкой, полагают эксперты. Обе валюты ждет крах, считают они.

Риски очевидны уже сейчас. Спред между доходностью французских и немецких облигаций достиг максимального уровня с 2012 г., несмотря на масштабную программу количественного смягчения, которую проводит Европейский центральный банк.

ЕЦБ приобрел французские облигации на сумму свыше 255 млрд евро.

Иллюзия возможного организованного выхода из еврозоны игнорирует тот факт, что французская финансовая система, которая имеет активы, которые втрое превышают размер ВВП Франции, будет серьезно повреждена последствиями такого выхода.

Французская финансовая система уже сейчас страдает от слабых показателей чистой прибыли и просроченных кредитов, которые достигают 160 млрд евро. Эксперты отмечают, что финансовая система Франции может потерпеть крах, если сумма "плохих" долгов и убытки в портфолио банков "съедят" их базовые капиталы.

Это неизбежно приведет к контролю за потоками капиталов, как было в случае с Грецией, и контролю за снятием денег с банковских счетов, так как организации потеряют поддержку ликвидностью со стороны ЕЦБ.

Выход Франции из еврозоны также будет означать крах пенсионной и социальной систем страны, которые финансируются суверенными бондами. Это приведет к тому, что миллионы жителей страны потеряют свои сбережения, а также породит волну банкротств небольших французских компаний.

Кроме того, эксперты напоминают о том, что свыше 40% госдолга Франции принадлежит французским вкладчикам, пенсионерам и организациям, которые понесут убытки из-за дефолта.

Поэтому нет ни единого шанса на организованный выход из еврозоны, полагают аналитики.

Кроме того, эксперты отмечают, что идея о том, что дефолт и новая валюта могут улучшить французскую экономику, основана на трех мифах:

* Миф о том, что дефолт не повлияет на новые кредиты и доступ к будущему финансированию. Аналитики полагают, что сама мысль о том, что дефолт поможет Франции и дальше брать дешевые кредиты, смешна.

* Миф о том, что это никак не скажется на гражданах страны. Не только сбережения и пенсии будут уничтожены, полагают аналитики, но также пострадают кредиты и снизится благосостояние семей, даже если будет созданы сотни государственных банков, печатающих деньги.

* Миф о том, что новая экономика будет сильнее. Покрывая дисбалансы в экономике Франции девальвациями и дефолтом, можно нанести ущерб реальной экономике, что в итоге приведет к ее ослаблению. Затраты на импорт вырастут, и основные торговые партнеры страны также пострадают от эффекта домино.