Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Поддержав акцию "блокадников", лидер "Батьківщини" надеется усилить управленческий хаос.

Эту историю лучше рассказывать не с начала, а с середины.

Вечер 15 февраля. На телеканале NewsONE, принадлежащем главе политсовета партии «За життя» Евгению Мураеву, идет программа «20/22». Тема программы - «Своевременна ли сейчас отставка Гройсмана?», гость программы - лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. В течение целого часа (!) Тимошенко убеждает телезрителей, что увольнение премьера не только своевременно, но и неизбежно. И четко видно, что она не просто мечтает, а действительно рассчитывает на такое развитие событий.

Откуда у нее такая уверенность, она тоже раскрывает. Ее надежды - на участников блокады торговли с ОРДЛО. «Это мужественные люди! Они пошли против системы и заблокировали мегакоррупцию на войне и крови», - восклицает Тимошенко и объясняет, почему они должны выступить против правительства. По ее словам, правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике именно «против этой горстки героев, которые набрались мужества пойти против кланово-олигархической системы». «Нам сегодня всей Украиной надо стать рядом с ребятами, которые заблокировали эту торговлю», - призывает Тимошенко.

Отмотаем время на неделю назад. Вечер 8 февраля. Тимошенко снова в телеэфире, только на другом канале - «112». Она сообщает, что на следующий день ее фракция внесет в парламент проект постановления об отставке премьера. Претензии к Владимиру Гройсману все те же, которые мы слышали 15 февраля, за одним важным исключением: Тимошенко совершенно не упоминает тему блокады.

Можно отматывать еще дальше в прошлое, вплоть до 16 декабря минувшего года, когда организаторы блокады впервые объявили о своих планах, и вот что интересно: все это время Тимошенко старательно воздерживалась от высказывания своего отношения к этой акции. Лидер «Батьківщини» никак не могла определиться, какую позицию занять. Соответственно, и другие депутаты из ее фракции избегали этой темы.

Но вернемся к отставке премьера, анонсированной Тимошенко. Обещанный проект постановления «Батьківщина» вносит не 9 февраля, а под вечер 10-го, однако получает отказ в регистрации на том основании, что проект противоречит Конституции и закону о Кабмине, согласно которым в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина парламент не может отправлять в отставку ни правительство, ни премьера (хотя может увольнять других членов Кабмина). Программа правительства Гройсмана была одобрена 14 апреля, казалось бы, почему не подождать два месяца? Очевидно, Тимошенко ожидала вскоре (на третью годовщину революции) бурных событий в Киеве. Но она еще никак не связывала их с блокадой.

Это была пятница, а в воскресенье штаб блокады объявил на 19 февраля акцию в Киеве в поддержку блокады. И вот тут у Тимошенко, как говорится, «концепция поменялась».

В понедельник, 13 февраля, она созвала пресс-конференцию и вновь рассказала о своем желании отправить главу правительства в отставку. Только на этот раз она завершила свой список претензий к Гройсману обвинением в том, что премьер «покрывает коррумпированную контрабандную торговлю на крови с оккупированными территориями» И затем призвала народ давить на парламент, чтобы премьер «был немедленно уволен».

После этого и у остальных депутатов из «Батьківщини» просветлело в головах, и они один за другим стали рассказывать с телеэкранов, что блокада - это хорошо и правильно. Но расчет Тимошенко на то, что с 19 февраля события в Киеве будут развиваться по нарастающей, не оправдался.

Таким образом, самой неудачной политической акцией февраля стала попытка «Батьківщини» свергнуть правительство за два месяца до окончания его иммунитета. Точно так же бесславно провалился несколько месяцев назад тарифный майдан. Но Тимошенко не хочет всерьез задуматься о политической пенсии, напротив, можно не сомневаться в том, что она будет искать новые возможности для дестабилизации ситуации в стране. По любимому правилу беспринципных популистов: чем хуже, тем лучше.