Финансовые новости
- |
- 23.02.17
- |
- 21:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Популизм по-новому. Тимошенко распробовала вкус "торговли на крови"
13:41 23.02.2017 |
Поддержав акцию "блокадников", лидер "Батьківщини" надеется усилить управленческий хаос.
Эту историю лучше рассказывать не с начала, а с середины.
Вечер 15 февраля. На телеканале NewsONE, принадлежащем главе политсовета партии «За життя» Евгению Мураеву, идет программа «20/22». Тема программы - «Своевременна ли сейчас отставка Гройсмана?», гость программы - лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. В течение целого часа (!) Тимошенко убеждает телезрителей, что увольнение премьера не только своевременно, но и неизбежно. И четко видно, что она не просто мечтает, а действительно рассчитывает на такое развитие событий.
Откуда у нее такая уверенность, она тоже раскрывает. Ее надежды - на участников блокады торговли с ОРДЛО. «Это мужественные люди! Они пошли против системы и заблокировали мегакоррупцию на войне и крови», - восклицает Тимошенко и объясняет, почему они должны выступить против правительства. По ее словам, правительство ввело чрезвычайное положение в энергетике именно «против этой горстки героев, которые набрались мужества пойти против кланово-олигархической системы». «Нам сегодня всей Украиной надо стать рядом с ребятами, которые заблокировали эту торговлю», - призывает Тимошенко.
Отмотаем время на неделю назад. Вечер 8 февраля. Тимошенко снова в телеэфире, только на другом канале - «112». Она сообщает, что на следующий день ее фракция внесет в парламент проект постановления об отставке премьера. Претензии к Владимиру Гройсману все те же, которые мы слышали 15 февраля, за одним важным исключением: Тимошенко совершенно не упоминает тему блокады.
Можно отматывать еще дальше в прошлое, вплоть до 16 декабря минувшего года, когда организаторы блокады впервые объявили о своих планах, и вот что интересно: все это время Тимошенко старательно воздерживалась от высказывания своего отношения к этой акции. Лидер «Батьківщини» никак не могла определиться, какую позицию занять. Соответственно, и другие депутаты из ее фракции избегали этой темы.
Но вернемся к отставке премьера, анонсированной Тимошенко. Обещанный проект постановления «Батьківщина» вносит не 9 февраля, а под вечер 10-го, однако получает отказ в регистрации на том основании, что проект противоречит Конституции и закону о Кабмине, согласно которым в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина парламент не может отправлять в отставку ни правительство, ни премьера (хотя может увольнять других членов Кабмина). Программа правительства Гройсмана была одобрена 14 апреля, казалось бы, почему не подождать два месяца? Очевидно, Тимошенко ожидала вскоре (на третью годовщину революции) бурных событий в Киеве. Но она еще никак не связывала их с блокадой.
Это была пятница, а в воскресенье штаб блокады объявил на 19 февраля акцию в Киеве в поддержку блокады. И вот тут у Тимошенко, как говорится, «концепция поменялась».
В понедельник, 13 февраля, она созвала пресс-конференцию и вновь рассказала о своем желании отправить главу правительства в отставку. Только на этот раз она завершила свой список претензий к Гройсману обвинением в том, что премьер «покрывает коррумпированную контрабандную торговлю на крови с оккупированными территориями» И затем призвала народ давить на парламент, чтобы премьер «был немедленно уволен».
После этого и у остальных депутатов из «Батьківщини» просветлело в головах, и они один за другим стали рассказывать с телеэкранов, что блокада - это хорошо и правильно. Но расчет Тимошенко на то, что с 19 февраля события в Киеве будут развиваться по нарастающей, не оправдался.
Таким образом, самой неудачной политической акцией февраля стала попытка «Батьківщини» свергнуть правительство за два месяца до окончания его иммунитета. Точно так же бесславно провалился несколько месяцев назад тарифный майдан. Но Тимошенко не хочет всерьез задуматься о политической пенсии, напротив, можно не сомневаться в том, что она будет искать новые возможности для дестабилизации ситуации в стране. По любимому правилу беспринципных популистов: чем хуже, тем лучше.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост промпроизводства в Украине в январе-2017 к январю-2016 ускорился до 5,6% - Госстат
ТОП-НОВОСТИ
|Отец погибшего 2 мая одессита пытался похитить нардепа Гончаренко, но реализовать задуманное ему помешали правоохранители
|Почему страны перестали переживать из-за рейтингов?
Индикаторы облигаций, так пугавшие политиков в 1990-х гг., больше не выглядят опасными. Преодоление дефицита - уже не самый важный вопрос. Когда рынки не наказывают их за наличие дефицита, правительства не хотят злить избирателей ограничением заимствований и политикой жесткой экономии.
|Франции угрожают дефолтом. Верить ли прогнозам?
|Популизм по-новому. Тимошенко распробовала вкус "торговли на крови"
Самой неудачной политической акцией февраля стала попытка "Батьківщини" свергнуть правительство за два месяца до окончания его иммунитета. Точно так же бесславно провалился несколько месяцев назад тарифный майдан. Но Тимошенко не хочет всерьез задуматься о политической пенсии.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в УПК касательно заочного осуждения
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, что позволит в короткие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича и его сторонников
|Радиация в Европе. Россия скрывает ЧП на ядерном объекте?
|Кабмин утвердил порядок пересмотра цен на газ для населения каждые полгода - с 1 апреля и с 1 октября
Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
|Историческое соглашение ВТО о либерализации мировой торговли вступило в силу
|НБУ смягчил валютные ограничения по некоторым операциям внешнеторговой деятельности
НБУ, в частности, освободил от обязательной продажи поступления в иностранной валюте от нерезидентов, если эти средства поступают как денежное обеспечение (гарантийный взнос, залог, аванс, депозит, гарантия) участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
|НБУ ужесточил меры по проведению валютных операций для недопущения оттока капитала в Россию с 23 февраля
|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
Украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
Это интересно
|К 2030г. средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.