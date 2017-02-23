Горячая точка фронта - Светлодарская дуга, которая была наиболее обсуждаемой до событий в Авдеевке, однако на некоторое время ушла с передовиц СМИ. И якобы ситуация на ней несколько успокоилась после того, как ВСУ заняли ряд важных позиций, подвинув террористов. Однако остановка наступления ВСУ, ротация и разного рода перемирия дали возможность боевикам усилить группировку войск, получить подкрепление, провести обучение с отработкой наступательных действий в Дебальцево и снова начать провокации.

Что вообще происходило на Светлодарской дуге

В феврале 2016-го ВСУ начали ползучее наступление, которое увенчалось захватом большой части "серой зоны" уже до конца лета. Украинские войска заняли стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило приблизиться к Углегорску и Дебальцево, которые согласно "Минску-1" должны быть под украинским флагом.

После июньского прорыва 1-го и 25-го батальонов совместно с отрядом добровольцев "Правого сектора", которые атаковали и заняли опорный пункт противника на высоте 223, отряд получил приказ оставить высоту после нескольких часов боя и вернуться на исходные позиции. В том бою погиб известный доброволец, певец Василий Слипак, а также еще двое украинских военных.

Затем противник обезопасил господствующие высоты 223 и 216, создав передовые позиции между ними в лесопосадке. Там были оборудованы четыре опорника, которые частично просматривались с прилегающих высот и могли быть прикрыты огнем. С позиций в лесочке противник создавал угрозу для обороны 54-й бригады. На некоторое время ситуация вернулась к позиционным боям.

Но 18-го декабря противник провел обстрел наших позиций из леса, а в ответ командование 54-й бригады дало задачу ударной группе атаковать тот самый лесок. Боевики оставили все четыре позиции в лесу и откатились назад, на господствующие высоты. В результате боев наши захватили высоты "Звезда", "Крест", пятый и четвертый блокпосты. "Кикимору" террористы сначала отбить смогли, но ВСУ удержали позиции в лесу. Сегодня даже на картах боевиков "Кикимора" значится украинской.

С 19-го по 20-е декабря боевики пытались выбить ВСУ с занятых позиций, однако 23-го декабря, усилиями 46-го батальона "Донбасс-Украина", в "серой зоне" был деоккупирован поселок Новолуганское, где процветала контрабанда, а волонтер Юрий Мисягин рассказывал, что армия стоит в 5-6 км от Дебальцево. Попытки продвижения, согласно логике, были в районе Санжаровки.

Что происходит

После почти месяца относительной тишины, которая прерывалась безуспешными попытками боевиков вернуть себе утраченные позиции, бои возобновляются. Волонтер Юрий Мисягин 14-го февраля сообщал, что боевики готовятся к новому обострению.

"Пусть никого не успокаивает временное затишье на Светлодарской дуге. Курсирует сепарская техника. Подвозят б/к. Ротируются люди. Укрепляются позиции. Наблюдатели сидят на позициях. Есть информация, что гости из-за поребрика зашли в немалом количестве, так как местных уже не хватает и те, которые остались (не убежали), большого старания идти умирать не показывают. Ждем. Скоро начнется с новой силой" - написал он на своей странице в "Фейсбук".

16-го февраля пресс-центр штаба АТО снова сообщил об очередном обострении на этом участке фронта.

В последние дни на Горловском направлении боевики из артиллерии обстреливали Новолуганское, а на Дебальцевском эпизодические обстрелы из минометов, пулеметов и гранатометов были, в частности, севернее Калиновки и Нижнего Лозового.

Буквально вчера волонтер Юрий Мисягин в очередной раз сообщил, что террористы обстреливают позиции 54-й бригады, у которой есть приказ не открывать огонь в ответ.

Вполне возможно, что "1-й армейский корпус" армии "ДНР", который состоит из пяти мотострелковых бригад, которые дислоцируются в Кальмиусском, Горловке, Донецке и Дебальцево, получил достаточное усиление для возобновления войны. Через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено свыше 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО).

Если говорить о численности боевиков - формально каждая бригада по штату должна насчитывать 4500 человек, но реально, в зависимости от подразделения, численность личного состава здесь колеблется в пределах - от 2500 до 4000.

О возможном возобновлении боев свидетельствует информация "Информационного сопротивления" - об активизации разведки террористов в районе Светлодарской дуги.

Для террористов это направление является важным, поскольку прорыв обороны ВСУ даст возможность выйти к Углегорской ТЭЦ, Светлодарску, а также на Бахмут и так далее.

Однако, на возобновление боев очень повлияет погода. Промерзшая, каменистая земля пока еще не стала грязью. И сейчас еще можно прогнозировать определенные попытки прорыва. Но весной, скорее всего, война здесь будет иметь позиционный характер с перестрелками. Тем более, что для ВСУ лобовая атака на Калиновку, Логвиново и после прорыв к Дебальцево сопряжена с большими потерями. Террористам также ничего хорошего не светит наступление на "волшебный лес".