Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, что позволит в короткие сроки завершить расследование и передать в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича и его сторонников (№5610).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем заседании в четверг поддержали данный проект постановления 233 народных депутата Украины.

Представляя данный законопроект, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что он позволит уже в марте начать процедуру заочного осуждения экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению о государственной измене.

"Я бы просил поддержать предложенным законопроект в первом чтении и в целом, что даст возможность 10 марта начать суд над Януковичем", - отметил Ю.Луценко

Также Ю.Луценко отметил, что принятия данного законопроекта "ждут" высокопоставленные чиновники РФ, как то советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители – Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, которые подозреваются в совершении военных преступлений.

Изначально предполагалось, что изменения в Уголовный Кодекс Украины после принятия в целом увеличат сроки "заочного" досудебного расследования до 18 месяцев и на аналогичный срок содержание под стражей в уголовных производствах относительно тяжких преступлений, совершенных преступной организацией или террористической.

Вместе с тем, Ю.Луценко сказал: "Я соглашаюсь со снятием из этого закона нормы, дающей возможность генпрокурору продолжать следствие до 18 месяцев. Мы обойдёмся без этой нормы".

Предлагается также снять временное ограничение до 15 апреля 2017 года действия положений о заочном расследовании. "Действие этого закона будет до создания Государственного бюро расследования, насколько я понимаю, не позднее завершения текущего года", - сказал генпрокурор.

Кроме того, авторы предлагают разрешить объявлять в розыск подозреваемого не только когда неизвестно его местонахождение, но и если он находится за пределами Украины и не является по вызову следователя, при условии его надлежащего уведомления о таком вызове.

Предлагалось также внести изменения в уведомлении подозреваемого и публикации повестки. Так, предлагалось, что если есть информация, что лицо находится за пределами Украины, повестка такому лицу отправляют как по последнему известному месту проживания, так и публикуют в СМИ. Считается, что лицо уведомили с момента публикации вызова в СМИ общегосударственной сферы распространения.

При этом генпрокурор заявил: "Также мы готовы отказаться от нормы вручения повестки через средства массовой информации".

"Сотни уголовных дел ведутся Генеральной прокуратурой (в связи с аннексией Крыма и вторжении РФ – ИФ), десятки этих производств переданы в суд, но наибольший стопор в этом – несовершенство нынешнего законодательства по заочному осуждению. К сожалению, действующая редакция этого закона дает лазейки для стороны защиты этих высокопоставленных и очень богатых за счет грабежа страны клиентов для того, чтобы останавливать эти дела в суде или затягивать",- сказал Ю.Луценко.

"Сегодня вашему вниманию предлагается закон, который закрывает возможность для защиты Януковича, (экс-главы МВД Украины Виталия – ИФ) Захарченко и многих других людей понести справедливую ответственность в открытом суде", - добавил генпрокурор.

После голосования за законопроект в первом чтении спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что время еще есть и у парламентского комитета есть еще две недели на доработку законодательной инициативы, и не стал выносить законопроект на голосование по короткой процедуре и принятие в целом.