Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Европейцы вот уже несколько дней пытаются установить источник появления радиоактивного изотопа на территории по меньшей мере семи стран. Строятся различные гипотезы о том, откуда в воздухе появился йод-131. Местом, откуда он пришел, вполне может оказаться Россия. Она же может быть и виновницей утечки радиации.

Впервые об этом 19 февраля написал норвежский сайт The Independent Barents Observer, который ссылался на данные французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности. Эти данные гласят, что примерно в середине прошлого месяца незначительное увеличение присутствия изотопа в атмосфере впервые было зафиксировано на исследовательской станции Сванховд, которая находится на севере Норвегии, на границе с российским Кольским полуостровом.

Через короткий промежуток времени йод-131 «унюхали» в городе Рованиеми, что на севере Финляндии, но южнее Сванховда. И до самого конца января о появлении изотопа информировали Польша (следующая после финнов), Чехия, Германия, Франция и Испания. И очень похоже, что йод-131 шел с севера до Балтики, двигаясь в Западную Европу. Это прекрасно видно по карте, подготовленной французским институтом.

Но возникает вопрос: если факт присутствия опасного вещества в атмосфере был известен еще месяц назад, то почему молчали норвежцы или финны? Представительница Норвежского агентства по радиационной безопасности Астрид Лиланд объяснила это тем, что уровень изотопа в районе Сванховда был очень низким, как и в Финляндии. По ее словам, он не представлял опасности для человека и окружающей среды, потому было принято решение не информировать об этом общество. Что ж, скорее всего, это так.

Но с другой стороны, важно понимать, что данный изотоп может нанести немалый вред организму человека. Йод-131 - это продукт деления ядер урана и плутония. Он вызывает изменение и гибель клеток при проникновении. Хотя этот незначительный, как отметили ученые, выброс обеспокоил даже американцев.

В минувшую пятницу на британской авиабазе Миденхолл сел самолет ВВС США Boeing WC-135 Constant Phoenix, который используется для обнаружения следов ядерных испытаний и радиационных выбросов. К примеру, такие самолеты задействовали для анализа последствий ядерных тестов в Северной Корее, после аварий на АЭС в Чернобыле и в Фукусиме.

Результаты исследования этой летающей лаборатории указали на источник выброса - в районе архипелага Новая Земля, который принадлежит России и разделяет Баренцево и Карское моря. Это наталкивает на мысль, что причиной вполне могли послужить либо ядерные испытания россиян в этом регионе, либо какой-то инцидент с атомной подводной лодкой. Просто после случая с «Курском» Москва научилась лучше скрывать свои трагедии.

Но в то же время, как сообщает The Daily Mail, в Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) откинули версию об испытаниях ядерного оружия. «Если бы ядерное испытание имело место, то с появлением йода-131 следовало бы также ожидать появления других радиоактивных изотопов», - заявили в ОДВЗЯИ.

Ученые, комментируя ситуацию, высказали несколько предположений касательно источника выброса - авария на атомном реакторе или каком-либо еще объекте ядерно-топливного цикла, в исследовательской лаборатории или инцидент с ядерным боеприпасом. К примеру, нечто подобное засекли шесть лет назад в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии и Польше, а источник выброса нашли на будапештском заводе компании Institute of Isotopes Ltd. Год спустя утечка йода-131 была зафиксирована и на юге Норвегии - в испытательном реакторе АЭС в городе Халден.

По мнению той же Лиланд, в данном случае источник может находиться где-то в Восточной Европе, хотя впервые повышение уровня изотопа наблюдалось на Скандинавском полуострове. Что еще любопытно, она признает: наверняка отследить источник очень трудно из-за суровых погодных условий в этот период.

Согласно данным метеоархива сайта Weather Underground по району Сванховда в конце января ветер преимущественно был северным. То есть вполне вероятно, что изотоп в Европу занесло с Новой Земли. Однако следует изучить и другие потенциальные источники.

Давайте взглянем на опубликованную ниже карту, на которую были нанесены ряд отметок: 1 - это первое место, где зафиксировали повышение уровня йода-131, норвежская станция Сванховд; 2 - второе место, финский Рованиеми.

Отметка с затонувшим кораблем - это кладбище атомных подводных лодок, которое находится близ населенного пункта Сайда Губа Мурманской области на побережье Баренцева моря. Там сегодня ржавеет и разваливается мощь советского подводного флота. И находятся порядка 80 реакторов с измельченными компонентами в бочках. Такой способ утилизации уже давно беспокоит экологов, но не военную машину РФ.

Еще одна отметка на карте - «Завод». Это Кольская АЭС, которая находится в городе Полярные Зори той же области, но к югу от кладбища подводных лодок. АЭС как бы замыкает неправильный треугольник - Сванховд-Рованиеми-Полярные Зори. Станция эта далеко не молода. Первый блок был введен в эксплуатацию еще 28 декабря 1973 г., второй - 21 февраля 1975 г. А на 2018-2019 гг. запланировано их закрытие. АЭС готовят к модернизации. И вполне вероятно, что немного с этим опоздали. Речь, конечно, не о серьезной катастрофе, иначе на самом деле европейцы фиксировали бы не только низкий уровень йода-131, но и изотопы цезия, стронция и плутония.

Кстати, еще одна особенность йода-131. Его период распада составляет всего восемь дней. А летал он над Европой, выходит, вдвое дольше. Это дает основания выдвинуть еще два предположения: либо утечка была на стационарном объекте и происходила не один день, либо источником выброса мог быть движущийся объект, который не мог в кратчайшие сроки достичь места для устранения неисправности. Последнее подкрепляет версию с аварией на атомной подводной лодке у Новой Земли.