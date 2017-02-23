Финансовые новости
- |
- 23.02.17
- |
- 10:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Радиация в Европе. Россия скрывает ЧП на ядерном объекте?
09:57 23.02.2017 |
Европейцы вот уже несколько дней пытаются установить источник появления радиоактивного изотопа на территории по меньшей мере семи стран. Строятся различные гипотезы о том, откуда в воздухе появился йод-131. Местом, откуда он пришел, вполне может оказаться Россия. Она же может быть и виновницей утечки радиации.
Впервые об этом 19 февраля написал норвежский сайт The Independent Barents Observer, который ссылался на данные французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности. Эти данные гласят, что примерно в середине прошлого месяца незначительное увеличение присутствия изотопа в атмосфере впервые было зафиксировано на исследовательской станции Сванховд, которая находится на севере Норвегии, на границе с российским Кольским полуостровом.
Через короткий промежуток времени йод-131 «унюхали» в городе Рованиеми, что на севере Финляндии, но южнее Сванховда. И до самого конца января о появлении изотопа информировали Польша (следующая после финнов), Чехия, Германия, Франция и Испания. И очень похоже, что йод-131 шел с севера до Балтики, двигаясь в Западную Европу. Это прекрасно видно по карте, подготовленной французским институтом.
Но возникает вопрос: если факт присутствия опасного вещества в атмосфере был известен еще месяц назад, то почему молчали норвежцы или финны? Представительница Норвежского агентства по радиационной безопасности Астрид Лиланд объяснила это тем, что уровень изотопа в районе Сванховда был очень низким, как и в Финляндии. По ее словам, он не представлял опасности для человека и окружающей среды, потому было принято решение не информировать об этом общество. Что ж, скорее всего, это так.
Но с другой стороны, важно понимать, что данный изотоп может нанести немалый вред организму человека. Йод-131 - это продукт деления ядер урана и плутония. Он вызывает изменение и гибель клеток при проникновении. Хотя этот незначительный, как отметили ученые, выброс обеспокоил даже американцев.
В минувшую пятницу на британской авиабазе Миденхолл сел самолет ВВС США Boeing WC-135 Constant Phoenix, который используется для обнаружения следов ядерных испытаний и радиационных выбросов. К примеру, такие самолеты задействовали для анализа последствий ядерных тестов в Северной Корее, после аварий на АЭС в Чернобыле и в Фукусиме.
Результаты исследования этой летающей лаборатории указали на источник выброса - в районе архипелага Новая Земля, который принадлежит России и разделяет Баренцево и Карское моря. Это наталкивает на мысль, что причиной вполне могли послужить либо ядерные испытания россиян в этом регионе, либо какой-то инцидент с атомной подводной лодкой. Просто после случая с «Курском» Москва научилась лучше скрывать свои трагедии.
Но в то же время, как сообщает The Daily Mail, в Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) откинули версию об испытаниях ядерного оружия. «Если бы ядерное испытание имело место, то с появлением йода-131 следовало бы также ожидать появления других радиоактивных изотопов», - заявили в ОДВЗЯИ.
Ученые, комментируя ситуацию, высказали несколько предположений касательно источника выброса - авария на атомном реакторе или каком-либо еще объекте ядерно-топливного цикла, в исследовательской лаборатории или инцидент с ядерным боеприпасом. К примеру, нечто подобное засекли шесть лет назад в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии и Польше, а источник выброса нашли на будапештском заводе компании Institute of Isotopes Ltd. Год спустя утечка йода-131 была зафиксирована и на юге Норвегии - в испытательном реакторе АЭС в городе Халден.
По мнению той же Лиланд, в данном случае источник может находиться где-то в Восточной Европе, хотя впервые повышение уровня изотопа наблюдалось на Скандинавском полуострове. Что еще любопытно, она признает: наверняка отследить источник очень трудно из-за суровых погодных условий в этот период.
Согласно данным метеоархива сайта Weather Underground по району Сванховда в конце января ветер преимущественно был северным. То есть вполне вероятно, что изотоп в Европу занесло с Новой Земли. Однако следует изучить и другие потенциальные источники.
Давайте взглянем на опубликованную ниже карту, на которую были нанесены ряд отметок: 1 - это первое место, где зафиксировали повышение уровня йода-131, норвежская станция Сванховд; 2 - второе место, финский Рованиеми.
Отметка с затонувшим кораблем - это кладбище атомных подводных лодок, которое находится близ населенного пункта Сайда Губа Мурманской области на побережье Баренцева моря. Там сегодня ржавеет и разваливается мощь советского подводного флота. И находятся порядка 80 реакторов с измельченными компонентами в бочках. Такой способ утилизации уже давно беспокоит экологов, но не военную машину РФ.
Еще одна отметка на карте - «Завод». Это Кольская АЭС, которая находится в городе Полярные Зори той же области, но к югу от кладбища подводных лодок. АЭС как бы замыкает неправильный треугольник - Сванховд-Рованиеми-Полярные Зори. Станция эта далеко не молода. Первый блок был введен в эксплуатацию еще 28 декабря 1973 г., второй - 21 февраля 1975 г. А на 2018-2019 гг. запланировано их закрытие. АЭС готовят к модернизации. И вполне вероятно, что немного с этим опоздали. Речь, конечно, не о серьезной катастрофе, иначе на самом деле европейцы фиксировали бы не только низкий уровень йода-131, но и изотопы цезия, стронция и плутония.
Кстати, еще одна особенность йода-131. Его период распада составляет всего восемь дней. А летал он над Европой, выходит, вдвое дольше. Это дает основания выдвинуть еще два предположения: либо утечка была на стационарном объекте и происходила не один день, либо источником выброса мог быть движущийся объект, который не мог в кратчайшие сроки достичь места для устранения неисправности. Последнее подкрепляет версию с аварией на атомной подводной лодке у Новой Земли.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил порядок пересмотра цен на газ для населения каждые полгода - с 1 апреля и с 1 октября
Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
|Историческое соглашение ВТО о либерализации мировой торговли вступило в силу
|НБУ смягчил валютные ограничения по некоторым операциям внешнеторговой деятельности
НБУ, в частности, освободил от обязательной продажи поступления в иностранной валюте от нерезидентов, если эти средства поступают как денежное обеспечение (гарантийный взнос, залог, аванс, депозит, гарантия) участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
|НБУ ужесточил меры по проведению валютных операций для недопущения оттока капитала в Россию с 23 февраля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Перспективы создания единого правого фронта в Украине выглядят не такими оптимистическими, как пытаются показать участники
|Что новый советник Трампа по безопасности думает о России
|Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру
|Ситуация в экономике США ограничивает возможности быстрого роста, - Пол Кругман
|Повышение минимальной зарплаты вместе с ростом экономики уже вызвали оживление на рынке труда
|Мариупольское направление. Почему ВСУ не продвигаются вперед
Это интересно
|Представлен смартфон Huawei Honor V9 с функцией 3D-фото стоимостью от $377
Huawei рекламирует Honor V9 как первый смартфон, который можно использовать для 3D-моделирования. О чем идет речь: сдвоенная камера Honor V9 с системой лазерной фокусировки позволяет делать трехмерные снимки, которые затем можно будет напечатать на 3D-принтере.
|Новая версия гарнитуры Microsoft HoloLens не выйдет раньше 2019 года
|Aston Martin никогда не откажется от спорткаров с механической коробкой передач
|Эксперты рекомендуют прикрывать дисплей смартфона при вводе паролей
|Первые гонки самоуправляемых автомобилей в Formula E закончились аварией
|«Форды» научатся заранее предупреждать водителей о ямах
Компания Ford в текущем году начнет испытания системы предупреждения водителей о ямах на дорогах. Информация о дефектах дорожного полотна, включая их расположение и степень опасности, в режиме реального времени будет выводиться на дисплей борткомпьютера машин.
|Грузовой корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС