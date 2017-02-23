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Историческое соглашение ВТО о либерализации мировой торговли вступило в силу
Первое крупное соглашение о либерализации глобальной торговли в рамках Всемирной торговой организации вступило в силу. Как сообщила ВТО в среду, 22 февраля, Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифицировали уже более двух третей из 164 членов организации, что достаточно для его вступления в силу.
Глава ВТО Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 процентного пункта в год.
Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.
По словам члена правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефана Маира (Stefan Mair), первый многосторонний договор со времени создания ВТО является "правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию".
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