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НБУ смягчил валютные ограничения по некоторым операциям внешнеторговой деятельности
20:07 22.02.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) смягчил валютные ограничения по некоторым операциям внешнеторговой деятельности, которые не окажут дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском валютном рынке, сообщается на веб-сайте центробанка.
НБУ, в частности, освободил от обязательной продажи поступления в иностранной валюте от нерезидентов, если эти средства поступают как денежное обеспечение (гарантийный взнос, залог, аванс, депозит, гарантия) участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
Регулятор также исключил указанные поступления из расчета остатка средств на счетах клиентов, учитываемого банками при покупке иностранной валюты для таких клиентов.
"Указанные меры будут способствовать увеличению продаж продукции украинского производства покупателям-нерезидентам, поскольку облегчат проведение закупок не только у государственных предприятий, но и у всех субъектов хозяйственной деятельности", - отмечено в сообщении.
Помимо этого, Нацбанк повысил до $100 тыс. с $25 тыс. максимально допустимый остаток средств на счетах клиентов, которых позволяет банкам покупать таким клиентам иностранную валюту.
Соответствующие решения закреплены постановлением правления НБУ №13 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 13 декабря 2016 № 410" от 22 февраля 2017 года, которое вступает в силу с 23 февраля 2017 года.
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НБУ, в частности, освободил от обязательной продажи поступления в иностранной валюте от нерезидентов, если эти средства поступают как денежное обеспечение (гарантийный взнос, залог, аванс, депозит, гарантия) участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.
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