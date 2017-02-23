Национальный банк Украины с 23 февраля ужесточил меры по проведению валютных операций для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськи Новини.

"Сейчас Национальный банк имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, имеющее местонахождение в стране, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором / государством-оккупантом", - говорится в сообщении регулятора.

Право отказа в выдаче лицензии установлено путем внесения изменения в инструкцию о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 21 февраля 2017 года №12 и вступают в силу с 23 февраля 2017 года.

Как сообщали Українськи новини, РФ признана государством-агрессором согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины" и постановлениями Верховной Рады Украины от 27.01.2015 №129-VIII и от 21 04.2015 №337-VIII.