Видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, проведение которой в среду инициировала российская сторона, не состоялась ввиду того, что сами представители российской стороны не вышли на скайп-связь.

"Сегодня должна была состояться видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ... Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь", - написала в своей странице в Фейсбук в среду днем пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.

Д,Олифер добавила, что "Украина была готова продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Мюнхене".

