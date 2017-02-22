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Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
17:24 22.02.2017 |
Видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, проведение которой в среду инициировала российская сторона, не состоялась ввиду того, что сами представители российской стороны не вышли на скайп-связь.
"Сегодня должна была состояться видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ... Однако представители российской стороны не вышли на скайп-связь", - написала в своей странице в Фейсбук в среду днем пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.
По ее словам, украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
Д,Олифер добавила, что "Украина была готова продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Мюнхене".
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|Инициированная российской стороной видеоконференция ТКГ не состоялась, поскольку сами россияне не вышли на связь - Олифер
Украинская делегация прибыла для участия в видеоконференции. Также на встречу приехали специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик и глава СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртурул Апакан.
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