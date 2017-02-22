Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Совместный марш "Азова", "Свободы" и "Правого сектора", прошедший в эту среду в Киеве, стал игрой объединенными правыми мускулами. При этом лидер «Азова» Андрей Белецкий сделал все, чтобы выглядеть главным и безальтернативным вождем достаточно аморфного нового объединения.

Приуроченный к третьей годовщине победы Революции достоинства марш правых сил оказался достаточно эффектным внешне, многолюдным и хорошо организованным, что, собственно, было характерно для всех предыдущих акций гражданского корпуса «Азов». При этом участники акции весьма дозированно использовали необходимые для правых «силовые эффекты», ограничившись дымовыми шашками - не слишком опасной пиротехникой. Никаких беспорядков, штурмов или противостояния с правоохранителями, чем отметилась «Свобода» во время печально известных событий 31 августа 2015 г.

Апофеозом акции стало выступление с парламентской трибуны лидера «Азова» Билецкого, который был далеко не таким сдержанным, как участники марша. Белый вождь (прозвище Билецкого со времен, когда тот возглавлял организацию «Патриот Украины») высказал требования марша: прекращение торговли с ОРДЛО, разрыв дипломатических отношений с Россией, отказ от приватизации стратегических предприятий и национализация уже приватизированных, запрет на продажу земель сельхозназначения, снижение коммунальных тарифов, а напоследок потребовал создать реальный механизм отзыва нардепов и импичмента президента.

Свои требования националисты назвали не иначе, как ультиматум, в случае невыполнения которого грозятся «разогнать эту Верховную Раду». «Мы, украинские националисты, объединим свои усилия для того, чтобы противостоять вооруженному оккупанту на востоке и финансовому диктату с Запада. Но главное, в первую очередь для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской», - заявил Билецкий.

Собственно, фраза «Националисты - вместе. Вместе - мы сила» стала лейтмотивом акции. Дескать, три националистические силы объединяются в одну всесокрушающую. Однако перспективы создания некоего единого правого фронта, который застолбит за собой эту электоральную нишу, выглядят не такими оптимистическими, как пытаются показать участники.

Уже сейчас «Свобода» и «Правый сектор» выглядят как младшие партнеры Билецкого и «Азова». На трибуну вместе с Билецким, к слову, вышли все немногочисленные нардепы от «Свободы», исполняя роль своеобразной свиты вождя, а неожиданно жесткий «ультиматум» от Билецкого прозвучал покруче, чем все сказанное Олегом Тягнибоком в последние месяцы.

Не стоит напоминать, что Олег Ярославович считает себя не меньшим «харизматом», чем «выскочка» Билецкий, и роль свиты при вожде его явно не может устроить. Что касается «Правого сектора», то после ухода Дмитрия Яроша эта и без того не слишком организованная политсила выглядит как сбитый летчик, однако былая слава главного ужаса всех «русскоязычных младенцев» вряд ли позволит ПС раствориться в «Азове».

Так что объединение правых может быть исключительно в виде некоего ситуативного союза в виде блока партий, а возможность совместного участия на будущих парламентских выборах будет во многом зависеть от нового закона о выборах и возможности для участия там блоков партий.

Что касается требований «триединых правых», то они ничем особенным не удивили и во многом отвечают чаяниям и страхам потенциального электората - и национализация, и торговля землей, и блокада Донбасса, и антироссийская риторика в связке с антизападной, и обвинения власти в зраде и продаже Украины.

Все это давно уже звучит из уст всех профессиональных политических «патриотов». Что удивило в речи Билецкого, так это его максимальная «ультимативность» на уровне угроз устроить новый переворот.

Притом что еще перед началом акции ее организаторы заявляли, что они никоим образом не претендуют ни на какой третий Майдан и их акция исключительно мирная.

Если «ультиматум» Билецкого рассматривать как форму «радикального популизма» либо как попытку в образе революционного матроса Железняка реально шантажировать украинскую власть маузером, то скорее речь идет о первом варианте.

Во-первых, при всем уважении к полку и цивильному корпусу «Азов», при хорошей организованности и яркой картинке реальные возможности и первого, и второго не так велики, как может показаться. Не нужно забывать, что полк «Азов» в отличие от большинства добробатов не является частью ВСУ, а подчинен МВД. Более того, в армейских корпусах отношение к «Азову» не слишком трепетное.

По мнению многих армейцев, на Донбассе «Азов» все же больше пиарится, чем реально воюет. Так что рассчитывать на поддержку армии ему явно не приходится.

Во-вторых, не нужно забывать, что за Билецким и «Азовом» стоит министр внутренних дел Арсен Аваков и в его планы описанный командиром «Азова» ужас явно не входит. Отметим, что в Марше достоинства приняли участие в том числе заместитель министра внутренних дел Вадим Троян и советник руководителя МВД Зорян Шкиряк, что явно демонстрирует заинтересованность Авакова в этом политпроекте. Для Авакова объединенный правый проект - это возможность создать для себя и своих соратников по «Народному фронту» некий запасной политический аэродром, ведь не секрет, что рейтинги НФ, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Так что революционную риторику Билецкого, скорее всего, стоит воспринимать как попытку заработать себе максимум политических баллов и обскакать в нише радикализма своих коллег-конкурентов по правому крылу.

Тем не менее Билецкий все-таки несколько перегнул палку. Одно дело, если «выносить депутатов на вилах» призывает Ляшко, имеющий стойкий имидж политического клоуна, и совсем другое, если разогнать парламент обещает политик, имеющий в своем распоряжении какое-никакое вооруженное подразделение и связи с Нацгвардией и МВД. Так что Аваков, являющийся немаловажной частью той самой «по недоразумению называющейся украинской» власти, мог бы провести с политическим партнером разъяснительную беседу о границах, которые в своей риторике не стоит переходить.