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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру

Дмитрий Рясной, Экономическая правда

Десятки газовых месторождений в Украине, в том числе самое крупное из них - Сахалинское, взяли курс на российского миллиардера Павла Фукса. Последние два года россиянин скупал активы у соратников Виктора Януковича - Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко.

На газовом небосклоне Украины зажглась новая звезда: основатель MosCityGroup Павел Фукс. За последние два года этот российский миллиардер скупил пачку отечественных газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Виктора Януковича - Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко.

Теперь Фукс - один из лидеров в чете частных распорядителей залежей природного газа, на руках которого потенциал из десяти месторождений, включая крупнейшее в Украине - Сахалинское.

Главным оппонентом Фукса считается команда министра Арсена Авакова, у которой при Януковиче отобрали часть бизнеса, а сейчас благополучно его продали. Таким образом, россиянину точно не будет скучно, но к борьбе за недра он уже подготовился, записав в партнеры самых влиятельных резидентов Украины.

Road show

Чтобы очертить круг связей владельца проекта "Москва-Сити" Павла Фукса в Украине, достаточно двух коротких эпизодов из его жизни.

23 августа 2016 года в аэропорту "Жуляны" журналисты "Радио Свобода" фиксируют самолет Gulfstream G280, которым Фукс прилетел вместе с депутатом парламентской группы "Відродження" Виталием Хомутынником - главной политической опорой Игоря Коломойского.

Через несколько недель Фукса снова замечают в "Жулянах". На этот раз он прибыл сам. Однако на выходе из терминала аэропорта сел в автомобиль с госномером АА0006ВР, который зарегистрирован на Григория Суркиса - главного представителя энергетических интересов Игоря Кононенко.

Те, кто заявляют, что диалог между Киевом и Москвой нужно восстанавливать, явно не знают, о чем говорят: он просто не прекращался. В случае с Павлом Фуксом на это действительно есть веские основания.

В его интерпретации частые визиты в Украину связаны с планами строительства музея, посвященного трагическим событиям в "Бабьем яру".

"Это социально значимый проект для страны. Он ее сплотит. Нас в этом поддерживают все: и Администрация (президента. - ЭП) - Борис Ложкин, и президент", - заявил Фукс осенью 2016 года в интервью каналу NewsOne.

Правда, кроме этого проекта основателю MosCityGroup придется отвлекаться на второстепенный - управление украинской энергетической империей, которую он создал в течение двух последних лет. Этим Фукс обязан воле случая, а именно бегству Януковича в Россию, которое враз оголило тылы членов его команды.

Так, газодобывающий бизнес Фукса в Украине представляет собой сборную солянку активов выходцев из Партии регионов.

По данным источников ЭП, у Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон". У Ставицкого - 67% ООО "Голден Деррик" и 22,5% ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

Билет на войну

Решение Фукса скупить активы опальных оппозиционеров неоднозначно. Со стороны его M&A-активность выглядит как поведение корпоративного "санитара леса", подбирающего за ослабленными игроками все активы без разбору.

Например, главными производственными активами фирмы "ДВ нефтегазодобывающая компания" считаются теплоэлектроцентраль "Эсхар" в Харькове и шахта "Должанская-капитальная" в Луганской области.

До войны на Донбассе это был такой себе мини-ДТЭК, в котором уголь поставлялся на родственное энергогенерирующее предприятие. Однако после начала боевых действий эта вертикальная интеграция сломалась. В 2014 году шахта перешла под контроль сепаратистов, которые порезали ее на металл.

Теперь Фуксу приходится искать поставщика угля на "Эсхар". "С нами переговоры по этому поводу тоже были", - сообщил ЭП один из сотрудников ДТЭК.

Команда Януковича продала газовый бизнес российскому миллиардеру

 Павел Фукс (третий справа) в Киеве на открытии мемориала

Оформляя на себя компании "регионалов", Фукс скупал и их проблемы. Впрочем, по словам собеседников ЭП на рынке, российский бизнесмен, на самом деле, знает, что делает.

Во-первых, отмечает один из источников, сделки проводились с большим дисконтом.

Во-вторых, в действиях владельца MosCityGroup прослеживается четкая последовательность. Три из четырех приобретенных им компаний - "Укрнефтебурение", "Голден Деррик" и "Девон" - являются участницами одного высокорентабельного проекта - разработки Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

"Сахалинка" - крупнейшая площадка углеводородов в стране. Ее доказанные запасы - 15 млрд куб м газа, 1,7 млн тонн конденсата и примерно столько же нефти. Однако ее резервы - ее же и проклятие: со времен обретения Украиной независимости за право доступа к ним идет бесконечная череда войн.

При Януковиче-президенте противостояние шло по трем фронтам. Участником первого было "Укрнефтебурение". Эта компания оказалась перед угрозой аннулирования разрешения на пользование недрами месторождения.

Второй эпизод касался ЧАО "Девон", ООО "Сириус-1" (через его учредителя Павла Овчаренко контролируется Игорем Коломойским) и ООО "Сахалинское" (через его основателя Игоря Котвицкого считается близким Арсену Авакову).

Все эти компании были поставлены в известность о планах по расторжению договоров о совместной деятельности с государственной НАК "Надра Украины", на основании которых они работали на "Сахалинке".

Третий прецедент касался "Надр Украины". Эта госкомпания заявила о желании продать свою долю в совместных проектах с "Девон", "Сириус-1" и "Сахалинское".

Результат всех трех процессов оказался один: тотальная смена собственников. Пакет Витольда Фокина и его партнеров в "Девон" (51%) отошел структурам, близким к команде Бойко, а часть доли Злочевского и Коломойского в "Укрнефтебурении" (45%) стала собственностью группы Ставицкого.

При этом владельцем пая НАК "Надра Украины" в договорах о совместной деятельности с "Девон", "Сириус-1" и "Сахалинское" стало ООО "Голден деррик" - компания, у истоков создания которой стояли структуры Ставицкого.

Сегодняшняя лицензионная база компаний, аффилированных с Павлом Фуксом


Компания Территория эксплуатации Основание для эксплуатации Полезное ископаемое Область
ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" Участок шахты "Должанская-Южная" Лицензия до 21 октября 2027 г. Уголь каменный (антрацит) Луганская
Участок шахты "Должанская-Капитальная" Лицензия до 21 октября 2030 г.
ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" Сахалинское месторождение Лицензия до 5 февраля 2030 г. природный газ, нефть Харьковская
ЧАО "Девон" Договор о совместной деятельности 
ООО "Голден деррик" Договор о совместной деятельности 
Ново-Диканская площадь Лицензия до 14 мая 2032 г. сланцевый газ Полтавская
Попаснянско-Самарская площадь Лицензия до 7 февраля 2033 г. природный газ, нефть Днепропетровская

Переустройство бенефицаров за последние 5 лет


Компания Структура собственности до назначения Януковича президентом Структура собственности в период Янукович-президент Структура собственности после бегства Януковича
ПАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" 90% на паритетных условиях (через Deripon Comercial Ltd) контролируется Игорем Коломойским и Николаем Злочевским; 10% принадлежит JKX Oil&Gas Plc  доля Игоря Коломойского и Николая Злочевского сокращается до 45% (по-прежнему принадлежит через паритетные права на Deripon Comercial Ltd); 45% (через Ariana Business и Ares Systems) переходит в собственность Эдуарда Ставицкого; 10% остается за JKX Oil&Gas Plc  Игорь Коломойский и Николай Злочевский сохраняют долю в 45% (по-прежнему принадлежит через паритетные права на Deripon Comercial Ltd); пакет Эдуарда Ставицкого размером 45% переходит в паритетную собственность структур Павла Фукса и Виталия Хомутынника (путем выкупа ими компаний Ariana Business и Ares Systems); 10% остается за JKX Oil&Gas Plc 
ЧАО "Девон" 51% (через Ferrous Kereskedelmi KFT и ООО "Правовой альянс") контролируется Витольдом Фокиным и Рихардом Эгитом; НАК Нафтогаз Украины" принадлежит 12%; польской PGNIG - 36% 51% (путем перекупа Ferrous Kereskedelmi KFT и ООО "Правовой альянс") переходит в собственность команды Юрия Бойко; НАК Нафтогаз Украины" и польская PGNIG сохраняют свои пакеты 51% (путем перекупа Ferrous Kereskedelmi KFT и ООО "Правовой альянс") переходит в собственность команды Павла Фукса; НАК Нафтогаз Украины" и польская PGNIG сохраняют свои пакеты
ООО "Голден Деррик" 67% (через Hartlog Limited) контролируется Эдуардом Ставицким; 33% принадлежит НАК "Надра Украины" 67% (путем перекупа Hartlog Limited) переходят в собственность группы Павла Фукса; НАК "Надра Украины" сохраняет свой пакет
ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" 90% (через DV corporation Limited) контролируется Юрием Бойко; 10% - напрямую Юлием Иоффе 100% выкупается компаниями Co Investments Ltd и Lettaer Business Corp. из орбиты Павла Фукса

Бегство Януковича в Россию давало шанс ущемленным в его каденцию отмотать ситуацию назад. Поэтому у команд Ставицкого и Бойко не было другого выхода кроме как работать на опережение, продав свои активы третьему лицу.

Источники ЭП предполагают, что Фукс вошел в украинскую газодобычу задолго до революции-2014, а его интересы в этой нише представлял российский бизнесмен Владимир Татарчук.

Владимир Татарчук
 Кто такой Татарчук? В Украине он известен как основатель Proxima Capital Group - собственника 20% британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Последняя владеет 10% ПАО "Укрнефтебурение" и контролирует СП "Полтавская газонефтяная компания", обладающее правами на разработку месторождений в Полтавской области - Игнатьевского, Молчановского, Ново-Николаевского, Руденковского, Заплавского, Елизаветовского, Червоноярского и Восточного.

Также Татарчук входит в наблюдательный совет Альфа Банка Украина, который, как известно, принадлежит другому российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Линейных доказательств связи между Фуксом и Татарчуком не существует, но в том, что Proxima Capital Group зависима от MosCityGroup, нет никаких сомнений.

Вот пример: в инвестиционном портфеле Татарчука его главным активом является холдинг "Росагромаркет". Это предприятие создавалось для построения сети оптово-распределительных центров в России, но де-факто этим занимается MosCityGroup, которой принадлежит 30% акций "Росагромаркета".

"Татарчук - не самостоятельная фигура. Летом 2016 года на одном из советов директоров JKX он вел себя как человек, который получил приказ сверху. По спорному вопросу ему было доказано, что он не прав. После этого он сказал, что ему нужно с кем-то посоветоваться", - говорит источник ЭП.

Привет от Авакова

11 января сотрудники Нацполиции провели обыск в офисе принадлежащей JKX Oil&Gas Plc. "Полтавской газонефтяной компании". Формальным поводом стало открытое еще в 2016 году уголовное производство по подозрению в недоплате налогов. Однако неофициальная версия интереснее.

В соответствии с ней маски-шоу в компании - это своеобразный привет от команды Авакова. Мол, там до сих пор не смирились с тем, что в результате манипуляций команды Януковича с долями в договорах о совместной деятельности по разработке Сахалинского месторождения пай ООО "Сахалинское" Котвицкого сократился почти вдвое - с 75% до 40%.

Даже если бы этого эпизода не случилось, у Авакова и Фукса все равно есть повод для непринятия. Последний не скрывает дружбы с городским головой Харькова Геннадием Кернесом - непримиримым оппонентом Авакова.

В общем, заниматься развитием пока только формирующегося газового холдинга владельцу MosCityGroup будет нескучно. Однако наблюдать за этим процессом со стороны будет еще интереснее: в команде Фукса не теряют надежды расширить лицензионную базу украинских энергокомпаний до старых границ.

 Геннадий Кернес и Павел Фукс

В этом смысле быстрее других бежит "Голден Деррик". По данным источников ЭП, в 2016 году компания выиграла суды и получила на основании соответствующих постановлений приказы Госгеослужбы о восстановлении трех площадей: Ново-Диканской, Попаснянско-Самарской и Северно-Перещепинской.

Впереди у "Голден Деррик" - споры за восстановление аннулированных прав эксплуатации еще трех десятков участков. Основная часть из них, 22, находится в Полтавской области, занимая 70% ее территории - свыше 20 тыс кв км.
 

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17:24 Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

16:40 Са­а­ка­шви­ли окон­ча­тель­но по­те­рял чув­ство юмо­ра

16:02 Пер­спек­ти­вы со­зда­ния еди­но­го пра­во­го фрон­та в Укра­ине вы­гля­дят не та­ки­ми оп­ти­ми­сти­че­ски­ми, как пы­та­ют­ся по­ка­зать участ­ни­ки

14:12 Ко­ман­да Яну­ко­ви­ча про­да­ла га­зо­вый биз­нес рос­сий­ско­му мил­ли­ар­де­ру

10:17 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ВСУ не про­дви­га­ют­ся впе­ред

07:44 США и ЕС еди­ны в во­про­се со­хра­не­ния санк­ций про­тив РФ

21.02 Судь­ба Фир­та­ша в ру­ках ми­ни­стра, ко­то­рый име­ет свою ис­то­рию от­но­ше­ний с оли­гар­ха­ми

21.02 Сов­без ООН дол­жен от­ме­нить пра­во ве­то для стран-участ­ниц кон­флик­та, - Клим­кин

21.02 За­яв­ле­ния Ти­мо­шен­ко ли­ши­ли фер­ме­ров воз­мож­но­сти ле­га­ли­зо­вать свои пред­при­я­тия как юри­ди­че­ские струк­ту­ры, счи­та­ет нар­деп За­бо­лот­ный

21.02 Как Ти­мо­шен­ко ме­ня­ет та­риф­ный "шатун" на "блокадный"

21.02 Гла­ва СБУ при­зы­ва­ет Ка­б­мин уре­гу­ли­ро­вать хо­зяй­ствен­ные от­но­ше­ния с ОРЛДО

21.02 СБУ раз­об­ла­чи­ла ме­ха­низм под­ку­па спец­служ­ба­ми Рос­сии де­пу­та­тов Ра­ды для лоб­би­ро­ва­ния фе­де­ра­ли­за­ции и рус­ско­го язы­ка в Укра­ине

21.02 СБУ раз­об­ла­чи­ла сеть финан­си­ру­е­мых спец­служ­ба­ми Рос­сии по­лит­про­ек­тов в Укра­ине

21.02 Лу­цен­ко ви­дит боль­шую ве­ро­ят­ность вне­се­ния пред­став­ле­ния на сня­тие не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­па Ар­те­мен­ко

21.02 Воз­мо­жен ли блиц­криг ВСУ на Дон­бас­се

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17:52 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

14:36 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

12:48 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

11:54 Се­мей­ство Range Rover рас­ши­рит­ся до че­ты­рех мо­де­лей

21.02 Пред­став­лен смарт­фон Huawei Honor V9 с функ­ци­ей 3D-фо­то сто­и­мо­стью от $377

21.02 Но­вая вер­сия гар­ни­ту­ры Microsoft HoloLens не вый­дет рань­ше 2019 го­да

21.02 Aston Martin ни­ко­гда не от­ка­жет­ся от спорт­ка­ров с ме­ха­ни­че­ской ко­роб­кой пе­ре­дач

21.02 Экс­пер­ты ре­ко­мен­ду­ют при­кры­вать дис­плей смарт­фо­на при вво­де па­ро­лей

20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

20.02 Гру­зо­вой ко­рабль SpaceX Dragon успеш­но стар­то­вал к МКС

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Ford при­знал си­сте­мы по­лу­ав­то­ном­но­го во­жде­ния бес­по­лез­ны­ми

17.02 При­ло­же­ния для ав­то со­зда­ют угро­зу без­опас­но­сти

17.02 Jaguar и Shell поз­во­лят ав­то­мо­би­ли­стам рас­пла­чи­вать­ся за топ­ли­во через ме­диа­си­сте­му

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20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

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Ини­ци­и­ро­ван­ная рос­сий­ской сто­ро­ной ви­део­кон­фе­рен­ция ТКГ не со­сто­я­лась, по­сколь­ку са­ми рос­си­яне не вы­шли на связь - Оли­фер

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