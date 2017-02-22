Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

В нынешнем году ситуация на рынке труда будет определяться двумя главными факторами: повышением минимальной зарплаты и экономическим ростом. Первое уже сделано: минимальная зарплата увеличена вдвое, до 3200 грн, с 1 января 2017 г. Что касается подъема экономики, то обнадеживает динамика прошлого года: в первом квартале ВВП вырос на 0,1%, во втором - на 1,4%, в третьем - на 2%, а в четвертом, по предварительным данным Госстата, - уже на 4,7%.

В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины считают, что совместно эти два фактора дадут положительный кумулятивный эффект для рынка труда. Старший научный сотрудник института Лидия Ткаченко прогнозирует, что повышение официальной заработной платы не станет причиной массовых увольнений. «Я не склонна считать, что официальная зарплата 3200 грн может быть огромным шоком для нашего бизнеса. Предприниматели, которые работают легально, будут платить, как и платили. Если будет оживление в экономике, то никакой трагической ситуации на рынке труда не будет», - утверждает эксперт.

По ее словам, уже сейчас ощущается дефицит рабочей силы, вызванный сокращением численности населения трудоспособного возраста. Поэтому давление на рынок труда со стороны населения не должно увеличиться. Скорее, можно ожидать повышения мобильности рабочей силы. «Это связано не с ростом минимальной заработной платы, а с оживлением экономики. Люди будут искать лучшие рабочие места, меньше будут держаться за текущее трудоустройство», - предполагает Лидия Ткаченко.

О том же свидетельствуют статистические данные Госслужбы занятости. В январе 2017 г. по сравнению с январем прошлого года на 51,4% выросла потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест, в то же время количество зарегистрированных безработных снизилось на 15,7%, в результате число претендентов на одну вакансию уменьшилось почти вдвое - с 16 до 9. Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата по имеющимся вакансиям: теперь она составляет 3900 грн, что вдвое больше, чем годом ранее. Что же касается увольнений, то работодатели в январе 2017-го подали информацию о запланированном массовом высвобождении 29 тыс. работников - это на четверть меньше, чем в январе 2016 г.

«Были опасения пессимистов, но мы видим, что никакой трагедии после повышения минималки не произошло. Даже наоборот, по нашей статистике, пока рынок показывает положительную тенденцию, - комментирует и. о. председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко. - Экономика страны оживает, и это отражается на рынке труда. Безработица, хоть и медленно, но падает. Об этом говорим мы, об этом говорят и рекрутинговые компании».

Такую тенденцию подтверждают и данные украинских порталов по трудоустройству. Согласно информации HeadHunter с начала 2016 г. количество вакансий увеличилось на 46%. При этом в течение прошлого года 38% работодателей повышали заработную плату своим работникам. По данным Work.ua, в 2016 г. работодатели разместили на 62% вакансий больше, чем в 2015 г. В ходе исследования, проведенного этим порталом, 55,7% опрошенных работодателей заявили, что повышение минималки никак не повлияет на их планы по поводу найма. Почти 60% готовы поднимать зарплату и лишь 8% сказали, что, возможно, будут рассматривать вопрос сокращения работников.

Стоит отметить, что двукратное повышение минималки хоть и выглядит резким, но оно все же лишь возвращает то соотношение между минимальной и средней зарплатами, которое было в 2013 г. Как подчеркивает Лидия Ткаченко, новая минималка только компенсировала рост потребительских цен за последние три года. По данным Госстата, за это время цены подскочили на 90%. Cоциальные же стандарты почти два года были вообще заморожены, да и затем повышались очень осторожно.

Реальная заработная плата в 2014 г. упала на 6,5%, в 2015-м - на 20,2%. И хотя в 2016-м она выросла на 9%, но это лишь на треть компенсировало негативный эффект предыдущих двух лет. Еще менее заметно увеличилась в 2016 г. покупательная способность населения. Это видно из данных по обороту розничной торговли: он вырос только на 4% (с учетом поправки на инфляцию). Несомненно, сказалось и то, что теперь значительную часть своих доходов украинцам приходится тратить на оплату ЖКУ (если нет субсидии).

В нынешнем году можно ожидать более существенного повышения реальных доходов. Завотделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько сообщает, что ее отделом по просьбе Минсоцполитики был сделан прогноз, как повлияет повышение минимальной зарплаты на ситуацию с бедностью в стране. В 2015 г. по сравнению с 2014-м бедность в Украине (то есть доля населения с душевым доходом ниже фактического прожиточного минимума) выросла в два раза - с 29 до 58%. В 2016 г. произошел перелом ситуации: бедность незначительно, но снизилась - с 58 до 56%. Согласно прогнозу по итогам 2017 г. этот показатель опустится до 42%, то есть число украинцев ниже уровня бедности сократится на четверть.