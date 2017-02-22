На этой неделе жарко почти везде, даже на относительно тихой Луганщине, но Мариупольское направление традиционно выделяется среди других.

В январе этого года боевики вообще ему уделяли больше всего внимания и ресурсов - количество и интенсивность обстрелов украинских позиций в окрестностях Мариуполя просто зашкаливала. Все это обещало перерасти в нечто грандиозное: или террористы попрут на город, или ВСУ пойдут в контратаку и освободят соседние города и села, чтобы отодвинуть линию фронта и уменьшить интенсивность обстрелов.

Однако, потом появилась Авдеевка и почти весь февраль месяц основное внимание было приковано к ней. Правда, это отнюдь не означает, что в Приазовье бои утихли и ситуация нормализовалась. Совсем нет. Бои здесь как продолжались, так и продолжаются с размеренной интенсивностью, временем "затихая" до арт-обстрелов, а порой "вспыхивая" до ближних боев и перестрелок из стрелкового оружия и минометов.

Не были исключением и последние дни. Согласно официальным данным пресс-центра штаба АТО, по состоянию на вчерашний вечер оккупанты обстреливали Широкино из 120 миллиметровых минометов и БМП, Тарамчук - из БМП, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Водяное и Павлополь.

Сутками же ранее, 20 февраля, на Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров были обстреляны Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Чермалык, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Водяное, Широкино. Кроме этого по Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово вели огонь снайперы.

Также есть сообщения нашей разведки, что 20 февраля трое российских военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК подорвались во время установки минных заграждений под Новоазовском и получили ранения несовместимые с жизнью.

Но основные события развернулись вчера после обеда. По сообщению местных жителей, около 15:30 в Новоазовском районе начался бой. Сначала имели место прилеты украинской артиллерии, после чего, ориентировочно с 17:00, завязалась стрелково-минометная перестрелка.

Вообще, Новоазовск имеет довольно большое значение как для нас, так и для рашистов. По сути, это единственный город на берегу Азовского моря, который находится под контролем террористов - все другие временно оккупированные населенные пункты являются селами. От линии фронта до Новоазовска всего 16 километров преимущественно степи, а от Новоазовска до российской границы и того меньше - 10 километров.

Однако, на пути к Новоазовску щитом стоят Пикузы (Коминтерново) и Саханка в первой линии (плюс высота "Дерзкая", которая является ключевым пунктом боевиков в этом районе), а также Заиченко и Азов (Дзержинское) - во второй. При этом Пикузы наши войска уже несколько раз едва не освобождали, но все время почему-то останавливались буквально на входе в населенный пункт. Длительное время поселок находится в полуокружении Вооруженными силами Украины, однако команды на штурм и зачистку так и не поступило.

Сейчас расстояние между нашими позициями и враждебными на высоте "Дерзкая" составляет около 100 метров, а Пикузы продолжают находиться в полукольце. Наши силы смогли окопаться вблизи населенного пункта несмотря на промерзший каменистый грунт и сопротивление врага и взять под огневой контроль окрестности.

При этом противник, по информации лидера "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, оборудует для каждой своей батареи сразу несколько огневых позиций, за которыми "кочуют" орудия. Позиции пытаются занимать тайно, преимущественно ночью. После огневых налетов артиллерия меняет позиции, или сразу же выводится на небольшой период времени на территорию РФ для "отстаивания".

Сейчас ситуация на Мариупольском направлении такая, которая не устраивает обе стороны. Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от "Дерзкой" и Пикуз, поскольку наши окопались слишком близко и держат их в постоянном напряжении. Украинской армии также не помешало бы продвигаться вперед, чтобы не ощущать постоянное давление и огонь террористов из тех самых Пикуз.

Однако, сейчас по всей линии фронта продолжается ротация ВСУ, поэтому пока приоритеты стоят несколько другие - удержать уже существующие позиции. Ведь враг также знает о ротации и изо всех сил пытается этим воспользоваться, чтобы отбросить наши войска на запад. Но, как видим, пока ему это не удается.