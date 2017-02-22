При новой администрации США еще тверже, чем раньше требуют от европейских стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону. Почему на этот раз они последуют призыву, DW объяснили эксперты.

"Отсидеться в этот раз не получится", - констатирует Карл-Хайнц Камп (Karl-Heinz Kamp). Так президент Федеральной академии политики безопасности из Берлина прокомментировал требования Белого дома в адрес европейцев увеличить их оборонные расходы. Новый американский президент Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским странам-членам НАТО: к концу текущего года он ожидает "конкретных шагов" в сторону роста бюджетных ассигнований на оборону до показателя в 2% ВВП.

Члены НАТО договорились об этом еще в 2014 году на саммите в Уэльсе. "США уже много лет жалуются на несправедливое распределение нагрузки между партнерами по трансатлантическому альянсу, используя подчас резкие слова, как экс-министр обороны Роберт Гейтс в знаменитой "Брюссельской речи" 2011 года. Но и это не заставило европейцев совершить разворот", - отметил Камп в интервью DW.

"Поворот произошел"

На самом деле поворот в сторону повышению военных бюджетов в большинстве стран-членов НАТО в общем и целом состоялся, возражает профессор Ральф Ролофф (Ralf Roloff) из университета бундесвера в Мюнхене: "Но только после аннексии Крыма европейцы признали, что концентрировали усилия на антитеррористических операциях, а не на классической задаче обороны. Украинский кризис заставил их внести коррективы".

В том числе и власти ФРГ, которые повышали расходы на оборону - и довольно значительно - в последние годы. "Иначе мы бы не вышли на 1,2% ВВП", - указывает Ролофф. Более того, правительство Германии подало однозначный сигнал о том, что будет увеличивать военный бюджет и дальше. "Но удастся ли Германии выйти к 2020 году на уровень оборонных расходов в 2% ВВП, я не знаю", - признает Ролофф.

Даже к 2024 году не удастся, подсчитало агентство dpa. Для этого пришлось бы поднимать расходы на 10% ежегодно и довести их до 75 млрд. Для сравнения - в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели запланировано выделение 37 млрд. Вот и Ангела Меркель на только что завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности признала, что выше, чем на 8% ежегодное увеличение оборонного бюджета будет не по силам самому бундесверу: "Больше они фактически не смогут".

Почему так трудно соблюсти правило 2 процентов

Расходы на оборону удастся наращивать, но постепенно, чтобы успевать освоить эти средства. Эксперты едины в том, что осваивать есть что, ведь после окончания холодной войны Европа более двух десятилетий последовательно разоружалась. "Европейцы платят слишком мало за свою безопасность. Речь не о деньгах, а о военных возможностях", - объясняет Карл-Хайнц Камп. "От 7000 танков в бундесвере осталось порядка 300, да и то не все из них способны выполнять боевые задачи. То же самое касается военных самолетов и вертолетов", - признает Камп.

Американцам приходится снова и снова выручать европейцев, когда дело доходит до военных операций, напоминает президент Федеральной академии политики безопасности. Уже через несколько недель после начала военной операции в Ливии в 2011 году у Франции и Великобритании закончились боеприпасы, для выполнения антитеррористической операции в Мали французские солдаты вынуждены летать на грузовых самолетах армии США - своих не хватает.

Особенно плохо обстоят дела у небольших стран ЕС, продолжает Камп: "Венгрия, Чехия, Словакия и другие были не в состоянии собрать один единственный батальон для сил быстрого реагирования в Восточной Европе, хотя именно они должны были бы быть заинтересованы в эффективной защите НАТО. Пришлось на коленях просить Канаду". Завышенные европейские притязания в этой сфере далеки от действительности, резюмировал Камп.

Что нужно: транспорт, разведка, новые технологии

Пока военные бюджеты европейских государств-членов альянса колеблются в пределах от 0,4 до 1,8% от ВВП. Лишь Польша, Эстония, Греция и Великобритания выполняют "двухпроцентную договоренность". При этом теоретически, если европейцы последуют ультиматуму США, то расходы на оборонные цели только пяти стран ЕС - Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов - в совокупности могут вырасти сразу на 100 миллиардов долларов в год.

Чего Европе не хватает, так это политической воли, уверен Ральф Ролофф: "Проблема военной техники является вторичной, хотя она-то прессой освещена детально: самолеты и вертолеты, которые не летают, корабли, которые не могут выйти в море. Все это есть, но важнее ответ на вопрос: какие возможности мы хотим иметь, и какие вызовы считаем для себя опасными".

Армии европейских стран-членов НАТО не должны снова расти до размеров, какими они были во время холодной войны, подчеркивает Карл-Хайнц Камп. Но европейцам, по его мнению, нужно развивать инфраструктурные элементы, необходимые для успешных военных операций. Не хватает транспортных возможностей (проблема с поставками и эксплуатацией грузового самолета Airbus A400 является лишь одной из многих других) и разведывательных - нужны не только беспилотники, добавляет Камп.

Вложения в качество

Главное - достичь качественного улучшения использования военных расходов, говорит Ральф Ролофф: "На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году никто не требовал простого увеличения ассигнований. Речь скорее шла о продуманном плане, как расширить инвестиции в разработку новых материалов, в научные исследования". Одним из пунктов соглашения в Уэльсе было направление двадцати процентов оборонных бюджетов на инвестиции в будущее, напомнил Карл-Хайнц Камп.

Саму по себе цифру в 2% ВВП эксперты называют "странной". Важнее этого относительного показателя, считают они, уход от тенденции к постоянному сокращению военных расходов в НАТО. Европейцы, по выражению Кампа, могли бы пообещать достичь этой цели в ближайшие пять лет. Им пришлось бы быстро показывать результаты, а американцы смогли бы увидеть ежегодный прогресс. "С другой стороны, я не верю, что даже если через пять лет планку в 2% не удастся достичь, Вашингтон спишет НАТО. Но оставить все как есть, европейцы точно не смогут", - заключил Карл-Хайнц Камп.