Вашингтон "полностью привержен" сотрудничеству со своими европейскими союзниками, а также не намерен отказываться от поддержки Североатлантического альянса. В этом постпред США при ООН Никки Хейли заверила во вторник, 21 февраля, членов Совета Безопасности всемирной организации.

Хейли подчеркнула, что попытки Соединенных Штатов наладить взаимодействие с Москвой не должны негативно отразиться на связях с Брюсселем. "Более тесное сотрудничество с Россией не должно осуществляться в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников", - подчеркнула она.

По словам американского постпреда, отношения между США и Евросоюзом - "глубокие и долгосрочные", и "случайные политические разногласия" не должны послужить основой для неправильных интерпретаций. Вашингтон и Брюссель едины в понимании того, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не возвратит Украине аннексированный полуостров Крым, резюмировала она.