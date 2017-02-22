Украина выступает за отмену в Совете безопасности Организации Объединенных Наций права вето страны-участника международного конфликта при принятии решений по разрешению такого конфликта. Об этом в ходе открытых дебатов по инициированному Украиной вопросу конфликтов в Европе в Совбезе ООН сказал министр иностранных дел Павел Климкин, председательствующий на заседании, передают Українські Новини.

"Нам необходимы сильные институты, защищающие международное право. Лишь сильные институты, в первую очередь Совбез ООН, обеспечат международную безопасность. Конечно, необходимо безотлагательно реформировать Совбез - отменить злоупотребление правом вето. Совбез должен быть способным эффективно реагировать на конфликты, независимо от потенциального присутствия государства - стороны конфликта в качестве постоянного члена", - сказал он.

Климкин добавил, что Россия использует институциональные слабости, прибегая к праву вето в Совбезе ООН.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на большую инициативность ООН в предложениях ее вариантов урегулирования конфликтов в Европе.

"Мы считаем, что целесообразно рассмотреть существующий опыт урегулирования конфликтов в других регионах, например учреждение специальной группы Совбеза по предотвращению конфликтов в Европе, аналогичной, но не полностью идентичной подходу по урегулированию конфликтов в Африке. Это могло бы повысить внимание Совета к европейским конфликтам", - сказал он.

В начале выступления Климкин отметил, что в мире развивается тенденция нестабильности, и в случае если надлежащие меры реагирования не будут приняты, быстро развивающийся кризис не позволит избежать бедствий войны.

"В последние десятилетия Европа пережила ряд конфликтов. Неурегулированные конфликты имеют одну общую черту - активное участие одного государства, в частности России", - подчеркнул министр.

Он добавил, что если агрессия России станет неконтролируемой, то любой затяжной конфликт может стать активным. В этой связи Климкин подчеркнул, что умиротворение агрессора и отсутствие последствий лишь подстрекает к дальнейшей агрессии.

Как сообщали Українські Новини, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявляет, что США допускают улучшение отношений с Россией при выполнении ею договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь) и возвращении Украине аннексированного ею Крыма.

В свою очередь Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер считает, что признание Россией документов самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" усложнит выполнение договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь).

