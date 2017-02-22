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Как Тимошенко меняет тарифный "шатун" на "блокадный"
18:22 21.02.2017 |
Лидер "Батькивщины" вместе со своими союзниками по оппозиции готовится к "параду" по поддержке "блокадников" Донбасса.
На прошлой неделе несколько незамеченным осталось решение Львовского облсовета, в котором местные депутаты выступили с поддержкой блокировки торговли с оккупированными районами Донбасса. Сегодня аналогичное решение с подачи "Самопомочи" принял Винницкий облсовет. В то же время, как стало известно Depo.ua, ряд областных, районных и городских советов готовятся в ближайшее время принять такие откровенно провокационные решения. В частности, источники сообщают о Черновицком облсовете. Где инициаторами якобы выступят депутаты "Батькивщины". А помочь им могут "оппоблоковцы". На Буковине, напомним, достаточно сильными остаются позиции бывших "регионалов", которые ориентируются на группу Фирташа-Левочкина. Политики и эксперты давно заметили, что их "Интер" полюбил Юлию Владимировну и ее соратников. А совпадения в голосованиях, точнее не голосованиях, "Оппозиционного блока" и "Батькивщины" в Верховной Раде уже ни для кого не являются секретом.
Говорят, что Тимошенко серьезно заинтересовала "блокадная" тема, которую раскручивают нардепы из "Самопомочи" Семен Семенченко и Егор Соболев. Параллельно с ней оппозиционеры продвигают и другую контраверсивную инициативу - законопроект о статусе оккупированных территорий. Это детище в основном нардепов от "Самопомочи" и "Батькивщины" зарегистрировано еще в июле прошлого года. О нем много говорили и раньше, и вот сейчас под лозунгом "надо прекратить торговлю на крови", этот документ попытаются внести в сессионный зал. Но перед этим создадут видимость широкой поддержки законопроекта местными советами. Мол, граждане и выразители их мыслей в регионах требуют...
Также стоит отметить, что в СМИ в последнее время появлялась информация о возможности создания неформального союза при участии "Батькивщины", "Самопомочи" и "Укропа", который имеет представительные фракции в ряде областей. Совместно эти политсилы вполне способны протолкнуть принятие решений, нужных им для раскачивания ситуации. Речь идет, в частности, о Киевской, где "Батькивщина" имеет собственного председателя облсовета Анну Старикову. Сильные позиции "консолидированной оппозиции" на Житомирщине, Волыни, Хмельницкой области, и даже на Левобережье, в частности, на Сумщине.
Похоже, история с поддержкой блокады Донбасса по плану семенченков будет происходить по схеме, обкатанной в декабре 2015 - январе 2016 гг., когда много местных советов проголосовали за недоверие правительству Арсения Яценюка. Тогда организаторы и исполнители этих очень сомнительных решений ответственности не понесли. Сегодня имеем опасный рецидив. Ведь, во-первых, местные советы используются лидерами отдельных политсил для шантажа центральной власти и парламента, что недопустимо. Во-вторых, украинцев пытаются убедить в том, что блокада - это правильный метод. Если сегодня блокируют ОРДЛО и это поддерживают региональные депутаты, то почему бы завтра кому-то под прикрытием борьбы с контрабандой или еще с чем-то не начать блокировать железную дорогу где-нибудь?
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