Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа спецслужбами России депутатов Верховной Рады для лоббирования федерализации и русского языка в Украине

Об этом сообщили на совместном брифинге председатель СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Грицака, установлен механизм финансирования спецслужбами РФ помощников депутатов Рады, руководителей общественных организаций и других объединений.

В частности, зафиксированы контакты гражданина по фамилии Житомирский, являвшегося помощником ряда депутатов парламента, с российскими кураторами по вопросу лоббирования в Украине идеи федерализации и повышения статуса русского языка.

Установлено предоставление денежного вознаграждения за внесение в Раду законопроекта о русском языке.

Данный законопроект был зарегистрирован в декабре 2016 года.

Помощник депутата заявлял о привлечении к данному вопросу депутата от "Народного фронта" Геннадия Кривошеи.

При этом Луценко подчеркнул, что не всегда депутат виновен в преступлениях, совершенных его помощником.

Генпрокурор также заявил, что подобные действия России являются частью плана по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

По словам Луценко, люди, контактировавшие с российскими кураторами, задержаны и будут помещены под домашний арест.

20 февраля проведено около 20 обысков, изъято оружие и денежные средства.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ сообщила, о разоблачении сети финансируемых спецслужбами России политических проектов в Украине.



