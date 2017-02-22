Служба безопасности Украины разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политических проектов в Украине.

Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передают Українські Новини.

"Спецслужбы России и "5 колона" в Украине создали ряд проектов. Они называются: "Общественный совет Днепропетровской области", "Социальное Запорожье", "Харьковская Слобожанщина" и другие", - сказал он.

По его словам, эти проекты продвигаются сразу по нескольким направлениям через депутатов разных уровней власти.

"Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы... используются петиции", - сказал Грицак.

Он добавил, что за вознаграждение со стороны России привлекаются исполнители разных уровней.

"СБУ и Генпрокуратура задокументировала эту противоправную деятельность", - добавил он.

Грицак подчеркнул, что руководителем первой группы является экс-помощник министра образования Дмитрия Табачника Антон Кузьменко, который получил задание и финансирование от российских спецслужб.

Координаторами в регионах являются бывший член организации "Украинский выбор" Павел Золотарев, а также А. Будяк, который контактировал со спецслужбами России.

В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.

Как сообщали Українські Новини, ранее Служба безопасности Украины заявила о привлечении спецслужбами России частных IT-компаний для кибератак на государственные органы Украины.



