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Топливно-энергетический комплекс
СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов в Украине
16:46 21.02.2017 |
Служба безопасности Украины разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политических проектов в Украине.
Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передают Українські Новини.
"Спецслужбы России и "5 колона" в Украине создали ряд проектов. Они называются: "Общественный совет Днепропетровской области", "Социальное Запорожье", "Харьковская Слобожанщина" и другие", - сказал он.
По его словам, эти проекты продвигаются сразу по нескольким направлениям через депутатов разных уровней власти.
"Механизм действия - форумы, круглые столы, конгрессы... используются петиции", - сказал Грицак.
Он добавил, что за вознаграждение со стороны России привлекаются исполнители разных уровней.
"СБУ и Генпрокуратура задокументировала эту противоправную деятельность", - добавил он.
Грицак подчеркнул, что руководителем первой группы является экс-помощник министра образования Дмитрия Табачника Антон Кузьменко, который получил задание и финансирование от российских спецслужб.
Координаторами в регионах являются бывший член организации "Украинский выбор" Павел Золотарев, а также А. Будяк, который контактировал со спецслужбами России.
В состав групп входили ряд помощников-консультантов депутатов Верховной Рады.
Как сообщали Українські Новини, ранее Служба безопасности Украины заявила о привлечении спецслужбами России частных IT-компаний для кибератак на государственные органы Украины.
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