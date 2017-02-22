Органы прокуратуры расследуют производство против исключенного из фракции Радикальной партии народного депутата Андрея Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ, не исключено, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии с него депутатской неприкосновенности, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несколько часов назад Генпрокуратура Украины, а именно Крымская прокуратура, занесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по нардепу Артеменко за посягательство на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ", - сказал Ю.Луценко в ходе совместного брифинга с главой СБУ Василием Грицаком во вторник в Киеве.

Генпрокурор также добавил, что "это арестное дело". "Поэтому мы бы хотели услышать от него объяснения, и если он к этому не готов, мы обратимся к соответствующему комитету Верховной Рады, а дальше, собственно, к Верховной Раде", - сказал Ю.Луценко.

"Сегодня открыто уголовное производство. В ближайшее время он будет вызван к следователю. Если он явится, ему будут поставлены принципиальные вопросы, главный из них будет касаться той части его плана, который опубликован в американской прессе, где речь идет о том, что Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президентов. Именно этот нюанс является самым важным для следствия", - рассказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что в случае, если депутат не явится на допрос, "мы готовим необходимые материалы для рассмотрения Верховной радой Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, статья - государственная измена".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли представление на привлечение к ответственности только в случае его неявки, Ю.Луценко сказал: "Если он придет и даст показания, это еще не означает, что не внесем представление".

"С большой долей вероятности представление будет внесено, потому что следствие по этой статье - государственной измене - не должно зависеть от желания или нежелания народного депутата прийти к следователю. Вообще-то госизмена - это арестная статья", - подытожил генпрокурор.

Ранее газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования украинского конфликта. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из Восточной Украины".

Вечером 20 февраля фракция в Верховной Раде Украины Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата А.Артеменко, а утром 21 февраля нардеп А.Артеменко, заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата.