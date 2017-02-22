"Решение судьи Дмитрий Фирташ слушал в тихом ужасе", - отметили по завершении судебного заседания австрийские журналисты, присутствовавшие в переполненном зале Высшего земельного суда Вены во вторник, 21 февраля. Решение явно стало шоком и для украинского олигарха, и для его именитой команды защиты во главе с экс-министром юстиции Австрии Дитером Бёмдорфером (Dieter Böhmdorfer). Перед слушанием апелляции шансы Фирташа на победу австрийские юристы, с которыми общалась DW, расценивали как высокие. Ничто не предвещало того, что этот день украинский олигарх завершит в тюрьме.

На это заседание судья не приглашал свидетелей, даже присутствие самого Фирташа в зале суда в этот раз не было обязательным. Суд должен был лишь проверить правомерность решения первой инстанции от 30 апреля 2015. Судья тогда отказал в экстрадиции, придя к выводу, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую".

Другая трактовка соглашения об экстрадиции

Но 21 февраля Дмитрию Фирташу не повезло. Судейская коллегия высшей инстанции по-другому интерпретировала положения соглашения об экстрадиции между Австрией и США. В отличие от судьи первой инстанции, судьи Высшего земельного суда Вены не увидели политики в уголовном деле против Фирташа. "Вопрос о наличии политической составляющей должен рассматриваться только в отношении тех правонарушений, которые были совершены по политическим мотивам, а не в отношении правонарушений уголовного характера", - пояснил DW мотивы судей пресс-секретарь суда.

После вынесения решения события развивались стремительно. Как рассказывают очевидцы, Фирташа у лифта в здании суда задержали полицейские в штатском.

Теперь будут решать политики

Ирония заключается в том, что в конечном итоге решение о выдаче Дмитрия Фирташа все-таки будет именно политическим. Согласно договору об экстрадиции между Австрией и США, в случае отсутствия у суда возражений против выдачи лица, последнее слово - за министром юстиции Австрии. "При этом он (министр - Ред.) принимает во внимание интересы и международные обязательства Республики Австрия", - говорится в параграфе 34 соглашения.

В чем же заключаются интересы Австрии в вопросе, выдавать ли США украинского олигарха? С одной стороны, Австрия является одной из стран, которая чуть менее критично относится к нынешнему российскому руководству, в том числе в вопросе санкций. При этом политические обозреватели в Австрии отмечают, что экстрадиция Фирташа в США может быть связана с рисками именно для Кремля. Ведь украинский олигарх имеет тесные связи в ближайшем окружении Владимира Путина еще со времен, когда он был партнером "Газпрома" в непрозрачной схеме поставок российского газа через компанию "Росукрэнерго". Именно российские друзья пришли на помощь Фирташу после ареста в Вене три года назад. 125 миллионов евро залога за олигарха были переведены со счетов российского бизнесмена Василия Анисимова - друга юности и спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо.

Москва ближе, чем Вашингтон?

"Безусловно, Россия и длинная рука Кремля ближе к Австрии, чем Вашингтон, которого не стоило опасаться, особенно во времена Обамы. Поэтому меня бы не удивило, если бы по политическим мотивам правительством было бы принято соответствующее решение (имеется в виду отказ в экстрадиции - Ред.). А вот суды в Австрии независимы от правительственного влияния", - отметил в комментарии DW австрийский политолог Райнхард Гайниш.

Еще одна интересная деталь: нынешний министр юстиции Австрии Вольфганг Брандштеттер в прошлом уже подвергался резкой критике из-за своих связей с олигархами. Нынешний глава Минюста много лет был адвокатом и доверенным лицом зятя казахского президента Рахата Алиева. Опальный казахский олигарх скрывался в Вене от следствия после того, как попал в немилость на родине. Брандштеттер, будучи с 2007 по 2011 год адвокатом Алиева, получил через оффшорные фирмы от казахского беглеца сотни тысяч евро за свою защиту от экстрадиции в Казахстан.

США или Испания - кому, в конце концов, выдадут Фирташа?

Вполне вероятно, что "фактор Алиева" может сыграть роль в дальнейшей судьбе Дмитрия Фирташа. Дело в том, что после назначения министром Вольфганг Брандштеттер долгое время был под огнем критики СМИ за свою противоречивую роль в деле Алиева. С новой силой критика посыпалась на министра после того, как "Панамские досье" пролили свет на роль Брандштеттера в оффшорных операциях казахского беглеца. В течение последних лет министр юстиции Австрии демонстративно занимает очень активную позицию в вопросах международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Главной интригой сейчас можно считать не столько вопрос, выдаст ли Австрия Фирташа, сколько вопрос, кому именно выдадут украинского олигарха. Дело в том, что нынешнее задержание миллиардера произошло, как уточнила в беседе с DW пресс-секретарь прокуратуры Вены, не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года. Испанские следователи подозревают олигарха в отмывании денег. Вообще-то, на основании этого ордера Фирташа должны были немедленно арестовать еще прошлой осенью, однако Минюст, как удалось выяснить DW накануне суда, отложил задержание до завершения рассмотрения американского запроса.

Худший сценарий для олигарха

21 февраля суд в Вене вынес решение по этому вопросу, сразу после этого украинского миллиардера задержали. Передавать Фирташа Испании или США - решать теперь министру юстиции. После задержания на основании Европейского ордера на арест, согласно закону, австрийские правоохранители в течение 60 дней должны выдать подозреваемого Испании. Если раньше его не отправят в США.

Более логичным исходом ситуации опрошенные DW австрийские юристы считают выдачу именно Соединенным Штатам. В конце концов, еще в ноябре прошлого года было принято решение дождаться вердикта об экстрадиции в США, указывают они. Ведь выдать олигарха Испании можно было и не дожидаясь этого решения.

Для Дмитрия Фирташа выдача Соединенным Штатам - худший сценарий. За океаном ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества. В то же время, олигарх еще может на годы оттянуть встречу с американскими следователями, как он уже не раз делал, подавая разного рода жалобы. Теперь у него, как отмечают юристы, есть возможность обратиться в Верховный суд, заявив о нарушении прав человека.