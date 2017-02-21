Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Последние несколько недель прошли на Донбассе под нескончаемую канонаду "Градов" и откровенной паники в "недореспубликах".

Буквально все разговоры только об одном - о будущем наступлении ВСУ на Донбассе. Дошло до того, что Путин был вынужден, чтобы успокоить своих "подопечных" даже подписать указ о признании их бумажек, гордо называемых документами.

В "плюсы" очень близкого наступления российские эксперты заносили (и заносят) буквально все - от полетов американских стратегических беспилотников вдоль линии разграничения до резкого усиления наших частей на фронте.

Попробуем и мы немного отвлеченно пофантазировать, опираясь на знание линии соприкосновения, географических особенностей театра боевых действий и возможностей украинской армии и гибридных войск.

Необходимо отметить, что за годы войны наша военная машина была серьезно реформирована - изменены многие подходы в организации и снабжении, появился подготовленный резерв первой волны (только участников боевых действий в стране более 200 тысяч). В разы увеличилось количество боевых частей - появились такие новые для нас формирования как, например, мотопехотные бригады. В армию начала массово поступать отремонтированная и модернизированная техника и хотя ее количество по-прежнему недостаточно, но ее уже по крайней мере хватает для выполнения основных боевых задач.

В тоже время состояние "гибридной" армии на сегодня многими независимыми наблюдателями оценивается как крайне неудовлетворительное. Моральный дух во многом подорван последними событиями как-то - загадочными смертями медийных полевых командиров, выдавливанием из всех структур "ветеранов русской весны", постепенным ухудшением всех видов снабжения, в том числе и денежного довольствия (а с самого начала был принят не самый удачный принцип контрактного комплектования вооруженных формирований).

Говоря о возможной освободительной операции отметим тот факт, что в условиях высокоурбанизированного Донбасса единственной приемлемой тактикой для наступающей группировки будет окружение крупных населенных пунктов типа Донецкой агломерации без лобового штурма с последующим выходом на контроль границы. То есть фактически это с некоторыми нюансами план нашего Генштаба образца лета 2014 года.

Еще из основных моментов - удар должен быть одновременным по всей линии противостояния (чтобы противник не смог определить основные направления удара и перебросить туда резервы) и быстрым. То есть на всю операцию с выходом на границу должно быть потрачено времени меньше, чем понадобится частям российской армии, расквартированным на приграничных территориях, чтобы предпринять ответные действия.

При этом наступающие штурмовые группы (те же многочисленные "аэромобильники", сейчас фактически легкая пехота) должны для сохранения темпа наступления выбирать наиболее слабые в оборонительном отношении направления, обходить опорные пункты, которые будут оказывать сопротивление, оставляя их на "съедение" артиллеристам или летчикам, а также частям "второй линии". Благо территория театра военных действий позволяет оперативно маневрировать силами.

Из этого следует еще один важный элемент блицкрига - массированное применение артиллерии и авиации. Их задачей должен быть, прежде всего огневой контроль над коммуникациями, которые ведут к границе. Поэтому кроме подтягивания буквально всей артиллерии, включая "Пионы", потребуется переброска поближе к линии фронта и "длинной руки Генштаба" - ОТРК "Точка-У". Из Краматорска они физически не будут "доставать" до приграничной территории.

Чисто теоретически "реперными" точками для наступления должны стать Иловайск, КПП "Успенка", Новоазовск, Хрустальный (экс-Красный Луч) и примерно район бывшего Луганского аэропорта.

Однако кроме максимальной концентрации всех имеющихся сил и средств и быстрое приведение их в действие потребуется и еще один немаловажный фактор - внешнеполитический.

Блицкриг будет иметь смысл только в одном единственном случае - если будет нивелирована неизбежная российская реакция. Вслед за выходом на участок украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областей, сюда очень быстро должны прибыть "международные наблюдатели" или лучше "миротворческие силы", которые должны зафиксировать разведение войск. А дальше уже дело за дипломатами и многочисленной Национальной Гвардией, которая должна стремительно и жестко зачистить освобожденные территории.

В пользу такого сценария говорят, например, многочисленные учения как ВСУ, так и НГУ, где отрабатывается прежде всего наступательные действия в различных условиях, в том числе и в городской застройке. Серьезно усилены Воздушные Силы, в том числе и ПВО, которое на первом этапе должно сыграть роль некоего жупела для российского командования, которое сто раз подумает, прежде чем применить для поддержки "гибридов" авиацию. Ведь потери могут оказать просто несоизмеримыми.

Изложенный сценарий не является чем-то уж совсем фантастическим, но на сегодня он вряд ли выполним физически - Россия раз за разом показывает, что добровольно покидать Донбасс не намерена. Слишком уж много туда было вложено и средств, и усилий.