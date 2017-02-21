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Топливно-энергетический комплекс
План Артеменко написала Тимошенко, — источники
13:05 21.02.2017 |
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время недавней поездки в США намеревалась лично представить план снятия с России санкций, который сейчас известен как "план Артеменко"
Об этом "ДС" сообщили собственные источники близкие к руководству "Батькивщины".
По словам источников, в США Тимошенко встречалась с помощником президента США Дональда Трампа Майклом Флинном, который подал в отставку после скандала относительно его связей с Кремлем.
Таким образом получается, что Андрей Артеменко для Тимошенко только ширма, поскольку реальным автором его плана является она. Также, используя Артеменко, Тимошенко нанесла удар и по конкурирующей политической силе - Радикальной партии.
Косвенно участие Тимошенко подтверждает и тот факт, что все фигуранты скандала вокруг "плана Артеменко" связаны с лидером "Батькивщины". Так, Андрей Артеменко в свое время был депутатом фракции БЮТ в Киевсовете, а Валентин Наливайченко, которого Артеменко назвал источником некого компромата на президента Петра Порошенко, около года назад торжественно "объединял" свою политсилу с партией Тимошенко.
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