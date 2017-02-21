Под оккупированным террористами Докучаевском снова активные боевые действия, поскольку боевики пытаются отодвинуть ВСУ подальше от Еленовки и Ясного.

Последняя ночь и начало сегодняшнего дня в зоне АТО ознаменовались боями под Докучаевском. Местные жители сообщают о сильных "бахах" и прилетах. Бои идут в районе Еленовки и Ясного. Террористы бьют по нашим позициям южнее Докучаевска, в районе отвалов Центрального карьера из минометов 82-мм и 120-мм калибра. Подключается и артиллерия.

Обе стороны используют стрелковое оружие, а видео ночного боя в Ясном с выходными выстрелами уже гуляет в Интернете.

Как видим, перемирия с 20-го февраля, о котором договорились на заседании Трехсторонней группы, в очередной раз не получилось.

Вообще, чтобы лучше понимать ситуацию и ориентироваться в том, что происходит под Докучаевском, стоит немного вернуться в прошлое. Так, ВСУ в прошлом году создали предпосылки для освобождения города, который по "Минску-1" должен быть под украинским флагом.

В марте 2016-го бойцами 72-й бригады были взяты под контроль высоты под Докучаевском. Впоследствии они продвинулась еще дальше вперед и взяли город в полукольцо. А в апреле 14-я бригада выдвинулась в направлении Еленовки, где почти вплотную подошла к поселку Ясное.

31-го октября украинские войска заметно активизировались в этом районе и по итогам боев 7 ноября террористы потеряли контроль над территорией городской промзоны, расположенной на западной окраине Докучаевска. В зоне контроля оказался участок трассы Мариуполь-Донецк.

Относительно промзоны, то после прошлогоднего наступления и занятия ее нашими бойцами, свежей информации относительно присутствия там или ухода армейцев с нашей стороны не поступало. Террористы утверждают, что промзона и природный отвал вблизи нее под их контролем.

Но за последний месяц группировки войск террористов в Докучаевске существенно усилились.

В январе боевики перебросили сюда подкрепление в виде двух батарей 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-3030А), минометной батареи (3-4 единицы 120-мм минометов). Усилилась и мотострелковая рота - 7-8 ББМ (БМП-12, пара МТ-ЛБ, а также 80-ю дополнительными боевиками.

Еще месяц назад начались бои в зеленке вблизи Еленовки с использованием террористами 120-мм минометов. В целом тактика боевиков была направлена на то, чтобы оттеснить наши силы от Ясного и высоты 227.9. Боевики также при поддержке 120-мм минометной батареи, БМП-1 и БМП-2 обстреливали позиции ВСУ в Степном, Смелом и поселке Тарамчук, который до сих пор является уязвимым. Поскольку, наши позиции вблизи Тарамчука расположены по сути в степи.

В последние дни, по данным "Информационного сопротивления", отмечается уплотнение боевых порядков российско-террористических войск на участке Ясное - Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты тайно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты. За лесополосой и в ней по железной дороге между Ясным и высотой 227.9 наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 человек. И нескольких единиц ББМ - зафиксированы 4 БМП и МТ-ЛБ).





Все свидетельствует о том, что боевики усиливают собственную оборону, поскольку Еленовка - это стратегический населенный пункт, взятие которого позволит ВСУ отрезать Докучаевск от Донецка и создать плацдарм до окружения города.

Вполне возможно, что сегодняшние бои под Еленовкой и Ясным являются попыткой оттеснить ВСУ подальше и не дать возможности выбить террористов из этих населенных пунктов.

Однако, если ВСУ продолжат "ползучее наступление", существует и другой вариант развития событий на этом направлении, кроме попытки отбить Еленовку. Он выглядит, на первый взгляд, немножко фантастическим. Однако, на фоне боев за Еленовку, которые служат отвлекающим маневром, 1-я танковая бригада может сделать рывок в открытой степи, оставляя Докучаевск за спиной, прорываясь в Старобешево с выходом на Старобешевскую ТЭС. Такой маневр привел бы к панике в рядах боевиков, но точно поставил бы крест на и без того "мертвых" соглашениях.