До первого тура президентских выборов во Франции остается меньше двух месяцев, а их результат предсказать все сложнее.

Согласно последним опросам, вперед вырвался молодой независимый кандидат, экс-министр экономики Эммануэль Макрон. При этом два его соперника, до недавнего времени считавшиеся главными претендентами на президентское кресло, пользуются явной поддержкой Кремля.

Это лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен (опросы показывают, что она наберет наибольшее число голосов в первом туре, но уступит Макрону во втором) и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

Интрига еще более усилилась, после того как Фийон оказался в центре скандала. Его обвинили в том, что в бытность депутатом он оформил свою жену Пенелоп собственным помощником, в результате чего она получала из бюджета зарплату за работу, где якобы даже не появлялась.

Считается, что у Франсуа Фийона хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, сложившиеся еще тогда, когда оба они были премьер-министрами. Фийон очень сдержанно высказывается по поводу аннексии Крыма и во многом поддерживает российскую военную кампанию в Сирии.

Что касается Марин Ле Пен, она неоднократно открыто высказывалась в поддержку Путина и проводимой им политики.

Русская служба Би-би-си спросила двух французских экспертов, кого можно считать предпочтительным кандидатом Кремля на предстоящих выборах и как фактор Москвы может повлиять на исход голосования.

Мишель Эльтчанинофф, шеф-редактор Philisophie Magazine, автор книг "В голове Владимира Путина" и "В голове Марин Ле Пен"

Исторически сложилось, что партия "Национальный фронт" поддерживалась Кремлем. Они разделяют одинаковое видение мира, согласно которому необходимо разрушить Евросоюз, пересмотреть отношения Франции с США и сделать ставку на союз с Россией.

В случае избрания Марин Ле Пен можно ожидать отмены санкций, введенных против России. Она не скрывает своего восхищения Владимиром Путиным.

Ле Пен убеждена: происходит изменение мира, инициированное Путиным. В том же ключе она объясняет победу "брексита" в Англии и Дональда Трампа в США.

На недавнем митинге Ле Пен сказала, что мы переживаем смену цикла, и что она - часть этого процесса перемен. Речь идет о разрушении парадигмы 1960-х годов - идеала открытого демократического толерантного государства, где права меньшинств защищены.

То, как Марин Ле Пен описывает "возрождение Европы", очень похоже на то, каким хотели бы видеть будущее Запада в Кремле.

Галина Аккерман, историк, бывший журналист Radio France Internationale

Надо понимать, что у Кремля всегда есть то, что можно назвать планом А и планом Б. План А - это поддержать системного кандидата, на которого можно повлиять и который станет инструментом для поддержки России внутри Евросоюза.

Если план А не удается, включается план Б. План Б - это поддержка внесистемного кандидата, стремящегося разрушить Евросоюз. Другими словами, план А - это подчинить Евросоюз, план Б - разрушить его.

Пока у Кремля в запасе была только Марин Ле Пен, действовал план Б. Но праймериз [у правоцентристов] выиграл Франсуа Фийон, и Кремлю было гораздо выгоднее работать с Фийоном и принять план А.

Ставка была сделана на Фийона. Зачем тратить деньги на поддержку Марин Ле Пен - внесистемного кандидата, - если есть хороший системный, с которым можно договориться?

Ведь у Фийона очень хорошие связи в России. Даже строительство российского культурно-духовного центра на берегу Сены стало возможно благодаря личной договоренности между Фийоном и Путиным.

Но теперь, после скандала, не знаю, что должно произойти, чтобы Фийон мог опять подняться в соцопросах. Даже если не будет возбуждено уголовное дело, аморальность его поведения достаточно очевидна.

Можно сказать, что Фийон провалился, и продолжать его поддерживать [Кремлю] будет трудно.