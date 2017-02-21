Малайзия усилила дипломатический нажим на Северную Корею в связи с разрастающимся скандалом из-за убийства в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чон Нама, единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет Би-Би-си.



Ким Чон Нам скончался при загадочных обстоятельствах на прошлой неделе. Полиция полагает, что он мог быть отравлен.

В связи с этим Малайзия отозвала своего посла из КНДР и вызвала для объяснений северокорейского посла.

Малайзийская полиция объявила в розыск четырех северокорейцев.

В свою очередь посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль заявил журналистам, что не доверяет малазийскому следствию.

"Прошло уже семь дней после инцидента, но нет никаких четких объяснений причины смерти, и в настоящий момент у нас нет повода доверять следствию, которое проводит полиция Малайзии, хотя результаты еще и не объявлены. Все это лишь вызывает подозрения, что за этим кроется чья-то рука", - сказал северокорейский посол.

Он также отметил, что этот инцидент политизирован.

Малайзия в ответ заявила, что утверждения северокорейского дипломата основаны на "заблуждениях, лжи и полуправде". По словам министра иностранных дел Анифы Амана, любые заявления, ставящие под сомнение независимость и беспристрастность проводимого полицией расследования "крайне оскорбительны для Малайзии".

Несмотря на распространенные предположения, что за этим убийством может стоять Северная Корея, неопровержимых доказательств этому нет, а Пхеньян пока что не выступал с официальным заявлением по этому поводу.

Тем не менее Южная Корея уже обвинила своего северного соседа в организации убийства, заявив в понедельник, что это очередное свидетельство того, что северокорейский "терроризм становится все наглее".





Камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура зафиксировали вероятный момент нападения на Ким Чон Нама



Что привело к дипломатическому скандалу?

Малайзия оставалась одной из немногих стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Северной Кореей, однако это убийство поставило будущее таких отношений под вопрос.

Власти Малайзии отказались выполнить требование северокорейской стороны и передать ей тело погибшего, не проводя вскрытие.

В пятницу посол КНДР Кан Чхоль заявил, что Малайзия пошла на сделку с "враждебными силами". Это вызвало гневный ответ малазийского МИДа, назвавшего эти обвинения беспочвенными.

В министерстве добавили, что расследование смерти Ким Чон Нама входит в обязанность властей Малайзии, поскольку он скончался на территории их страны.

Что происходит с телом Ким Чон Нама?

Власти Малайзии ожидают отчета патологоанатомов, который, по словам министра здравоохранения, может быть готов уже в среду.

Кан Чхоль заранее предупредил, что его страна не признает результаты вскрытия, поскольку оно проводилось без присутствия представителей КНДР.

В Малайзии также говорят, что нужно будет провести ДНК-экспертизу.

Сейчас полиция страны пытается получить образцы ДНК у членов семьи Ким Чон Нама, которые, как полагают, могут проживать в Пекине и Макао.

Представители полиции уже заявили, что если они не смогут найти образцы ДНК и тело не затребуют родственники, то оно будет передано посольству Северной Кореи.

Кто уже арестован по делу об убийстве?

Полиция полагает, что на Ким Чон Нама в зале вылетов аэропорта Куала-Лумпура напали две женщины, применившие какое-то ядовитое вещество.

На кадрах камер наблюдения, выпущенных в эфир каналом Fuji TV, можно разобрать, как к человеку, напоминающему Ким Чон Нама, подходит женщина. В это время вторая подбегает к нему сзади и набрасывает на голову что-то вроде платка. Женщина одета в светлую кофту с надписью "LOL".

Затем мужчина, на которого совершено нападение, обращается к сотрудникам аэропорта, указывая на свое лицо, после чего его уводят в комнату.

Среди первых арестованных по этому делу были две женщины, при которых имелись паспорта Индонезии и Вьетнама.

Гражданка Индонезии по имени Сити Айши заявила полиции, что ее попросили за денежное вознаграждение принять участие в "телевизионном розыгрыше". Она якобы участвовала в подобных розыгрышах и раньше: просила мужчин закрыть глаза и брызгала им в лицо водой.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Кроме того в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Эти подозреваемые, предположительно граждане Северной Кореи, скорее всего, покинули территорию Малайзии

Кем был Ким Чон Нам?

Ким Чон Нам был старшим сыном северокорейского лидера Ким Чен Ира, скончавшегося в 2011 году.

Он практически не общался с семьей после того, как было принято решение выдвинуть на должность нового лидера КНДР его младшего единокровного брата Ким Чен Ына.

В начале 2000-х годов Ким Чон Нам уехал из страны и большую часть времени проводил в Макао, Сингапуре или материковом Китае.

Ким Чон Нам был старшим сыном Ким Чен Ира. На этом фото 1981 года он рядом с отцом

В прошлом Ким Чон Нам критически отзывался о своей семье. В своей книге, опубликованной в 2012 году, он писал, что его младший брат не обладает лидерскими качествами.

При этом он всегда подчеркивал, что сам не заинтересован в том, чтобы принимать участие в руководстве страной.



