Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ползучее наступление. Почему ВСУ снова пошли вперед под Авдеевкой

15:30 20.02.2017 |

Политика

 Руслан Рудомський, Depo.ua

На протяжении этих выходных на фронте опять было жарко, особенно на "традиционных" уже участках фронта - Авдеевка, ДФС, ЯБП, Донецк...

Согласно данным пресс-центра АТО, под Авдеевкой сразу после полуночи в ночь с 17 на 18 февраля боевики начали массированный минометный обстрел, который продолжался около двух часов. Как потом выяснилось, это была артподготовка перед наступательными действиями: около 5 утра произошло боевое столкновение между силами АТО и боевиками. Бой был довольно продолжительным, и завершился удачно для нашей стороны: враг не прошел, украинские войска не понесли потерь.

Потерпев фиаско, боевики усилили минометный обстрел, а также подтянули танки. Огонь велся не менее 5 часов, непрерывно. Во второй половине дня 18 февраля боевики, собравшись с силами и пересчитав потери, попытались еще раз сходить в наступление. Как и утром, огонь велся со стороны Ясиноватой, по промзоне. Живую силу врага поддерживали минометы и танки российско-оккупационных войск. Боевые действия продолжались непрерывно 7 часов.

По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов. Вследствие попадания вражеских снарядов в линии электросетей, город снова был обесточен, и по состоянию на сегодня его так и не удалось подключить к электросети. В ответ на нездоровую активность со стороны боевиков, украинские войска получили приказ вести огонь в ответ.

"Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника", - заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Похоже, военному руководству страны становится окончательно понятно: единственный способ уберечь Авдеевку от обстрелов и, как следствие, коммунальной катастрофы - это отодвинуть линию фронта дальше на восток. И главным препятствием здесь является блок-пост боевиков на дорожной развязке трассы Е-50 Донецк - Горловка и трассы Н-20, что в просторечии называется "Ясиноватский блокпост", или ЯБП.

Напомним, 29 декабря 2016 года, в результате стремительной контратаки, Вооруженные силы Украины уже отбивали у террористов этот блокпост, однако впоследствии вынуждены были оставить его. Дело в том, что тогда он значительно выступал вперед, вглубь позиций боевиков, поэтому удерживать его было не очень удобно.

Сейчас же ситуация несколько изменилась. С того времени ВСУ продвинулись вперед, и закрепились в этом районе на новых позициях, в частности, опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также установили огневой контроль над Донецкой фильтровальной станцией. Были также попытки отвоевать обратно и ЯБП, однако повторным успехом они пока не увенчались.

Ползучее наступление. Почему ВСУ снова пошли вперед под Авдеевкой

 

И вот, судя по отрывочным сообщениям с линии фронта, сейчас происходит очередная попытка вернуть ЯБП. Стоит отметить, что боевые действия сейчас происходят на фоне ротации ВСУ, которая имеет место по всей линии фронта.

Также известно, что неделю назад (13 февраля) в районе Донецка противник тайно развернул новый, усиленный батальон (батальйонная тактическая группа БТГ) в районе Спартак - Путиловка. Тогда в течение 2-х суток на этот участок перебрасывалось по 6-8 единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ. Переброска шла по железной дороге и Ясиноватскому шоссе, контроль над которым пытаются установить Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось ранее, информации по передку поступает очень мало, она носит несистемный и отрывочный характер, но даже на основе нее можно сделать определенные выводы. Сейчас известно, что бои продолжаются в окрестностях Авдеевки. Жители Донецка, Ясиноватой и Спартака сообщают о прилетах артиллерийских снарядов. Ясиноватский блокпост также находится под нашими ударами.

Но, чтобы закрепить за собой стратегическое преимущество в этом районе линии фронта, нашим нужно не только брать ЯБП, но и продвигаться дальше - вглубь "ДНР". Брать высоту "247.2" и, возможно, даже входить в Каштановое, которое является пригородом Ясиноватой. Или, по крайней мере, брать его в полукольцо, окапываясь в лесу на западной окраине поселка. Все это даст возможность не только отрезать Донецк с севера, но и сместит акцент боевых действий с украинской территории (Авдеевка) на сепаратистскую (Ясиноватая).

Ползучее наступление. Почему ВСУ снова пошли вперед под Авдеевкой

 

Судя по всему, чтобы "раз и навсегда" уберечь Авдеевку от проблем с перебоями воды, электроэнергии и тепла, Украине нужно действовать решительно, а именно - брать под контроль не только ДФС, но и, в идеале, Макеевку, откуда контролируется подача коммунальных благ на весь этот район.

Да, это будет нарушением Минских соглашений. Но, с одной стороны, Россия уже их нарушила, признав "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" правомочными на своей территории. А с другой - прорыв вперед и освобождения новых территорий в глазах Запада можно очень красиво оправдать насущной необходимостью спасения целых районов, с городами и селами, от коммунального армагеддона.

Правда, одной решимости здесь мало. Нужно будет с боями выбивать террористов с занимаемых позиций, а это будет очень непросто и потерь при этом со стороны ВСУ не избежать. А воевать придется не только с местной шантрапой из "ополчения", а с кадровыми российскими военными, в частности - из Чечни.

Как мы отмечали в итогах недели, после значительных потерь под Авдеевкой боевики пополняют передовую наемниками с Кавказа, которых давно не было видно на Донбассе. Прямо напротив позиций ВСУ теперь стоят дагестанцы, а во второй линии вражеской обороны, бок о бок с российскими кадровиками, еще и "кадыровцы". К переднему краю чужаки активно перебрасывают технику, бойцов и профессиональных диверсантов.

Что интересно, как и в декабре на Светлодарской дуге, нынешние бои под Авдеевкой и пусть небольшие, но шаги вперед, мобилизовали воинов на всем участке фронта, и даже тех, кто уже демобилизовался. Так, по информации пресс-офицера 72 ОМБр Елены Мокренчук, ветераны АТО готовы вернуться на передовую, чтобы только появилась возможность потеснить врага с украинской земли.

Все это позволяет строить предположения, что победа будет за нами. А в том, что она, рано или поздно, будет - не сомневается никто.
 

ПО РУБРИКАМ

20.02 Для меж­бан­ков­ско­го рын­ка се­го­дня бы­ла ха­рак­тер­на сла­бая ак­тив­ность и низ­кая во­ла­тиль­ность

20.02 Фон­до­вый ры­нок Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги в по­не­дель­ник сни­же­ни­ем

20.02 Це­на зо­ло­та ко­леб­лет­ся 20 фев­ра­ля на ожи­да­ни­ях по став­ке в США и гео­по­ли­ти­ке

20.02 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 20.02.2017

20.02 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 20.02.17

20.02 Дол­лар сла­бо ме­ня­ет­ся к ев­ро и до­ро­жа­ет к иене в по­не­дель­ник

20.02 Бир­жи АТР 20 фев­ра­ля за­кры­лись в ос­нов­ном ро­стом

20.02 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 382,1 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 122 млн гри­вен до 262,4 млрд гри­вен 20 фев­ра­ля

20.02 НБУ про­дал 17 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 048 млн гри­вен

20.02 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 17.02.2017

20.02 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 20 фев­ра­ля

20.02 17 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $44,8 млн до $98,5 млн

20.02 Dow Jones и NASDAQ об­но­ви­ли ре­кор­ды 17 фев­ра­ля

17.02 Празд­ник в США со­здаст про­бле­мы с дол­ла­ром на меж­бан­ке в на­ча­ле сле­ду­ю­щей не­де­ли, его курс бу­дет рас­ти

17.02 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 17 фев­ра­ля сни­же­ни­ем

• дальше…

20.02 Мел­ко­опто­вые це­ны бен­зи­нов и ДТ ев­ро рез­ко сни­зи­лись, роз­нич­ные – оста­ют­ся ста­биль­ны­ми

20.02 В ян­ва­ре объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг уве­ли­чил­ся на 30,8% до 920,2 млн гри­вен

20.02 Це­на зо­ло­та ко­леб­лет­ся 20 фев­ра­ля на ожи­да­ни­ях по став­ке в США и гео­по­ли­ти­ке

20.02 Нефть до­ро­жа­ет 20 фев­ра­ля, це­на Brent вы­рос­ла до $56,2 за бар­рель

20.02 В де­каб­ре чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ти­лась на 0,05% до 42,6 млн

20.02 Роз­нич­ный ры­нок бен­зи­нов и ДТ на­чи­на­ет ста­би­ли­зи­ро­вать­ся

20.02 По­тре­би­тель­ское до­ве­рие укра­ин­цев в 2016г оста­ва­лось ста­биль­ным - Nielsen

20.02 Укра­и­на за год по­тра­ти­ла на об­слу­жи­ва­ние госдол­га 96 мил­ли­ар­дов гри­вень

20.02 Рей­де­ры ма­ни­пу­ли­ру­ют ин­фор­ма­ци­ей - гла­ва Ми­ню­ста

20.02 Пять ми­фов об от­менне мо­ра­то­ри­ия на про­да­жу зем­ли

• дальше…

20.02 Скон­чал­ся пост­пред РФ при ООН Чур­кин

20.02 Ви­це-пре­зи­дент США на­звал Рос­сию от­вет­ствен­ной за кон­фликт на Дон­бас­се

20.02 Суд дал ход ис­ку Yukos Capital про­тив Рос­сии

20.02 Про­ку­ра­ту­ра Чер­но­го­рии за­яви­ла об уча­стии го­сор­га­нов РФ в под­го­тов­ке пут­ча

20.02 Гла­ва МИД Тур­ции: Судь­ба Си­рии ре­ша­ет­ся в Же­не­ве, а не в Астане

20.02 В Бе­ла­ру­си про­шли ак­ции про­те­ста про­тив "де­кре­та о тунеядцах"

20.02 Ки­тай при­оста­но­вит весь им­порт уг­ля из КНДР

20.02 Кси­ва ЛДНР. Пу­тин го­то­вит­ся к ле­га­ли­за­ции ок­ку­па­ци­он­ных сил в ОРДЛО

17.02 Лав­ро­ва оби­де­ли. Крем­лю объ­яс­ни­ли, что друж­ба с Бе­лым до­мом кон­чи­лась

17.02 Ис­пан­скую прин­цес­су оправ­да­ли по де­лу о мо­шен­ни­че­стве, ее су­пруг при­го­во­рен к 6 го­дам тюрь­мы

17.02 "На­лог на тунеядство" вы­во­дит бе­ло­ру­сов на пи­ке­ты

17.02 Гла­ва ЕК счи­та­ет, что ЕС и Бри­та­ния не успе­ют до­го­во­рить­ся по Brexit за 2 го­да

17.02 Суд в Юж­ной Ко­рее аре­сто­вал фак­ти­че­ско­го ру­ко­во­ди­те­ля Samsung

17.02 ООН: фор­му­ле "два государства" на Ближ­нем Во­сто­ке нет аль­тер­на­ти­вы

17.02 Ев­ро­пар­ла­мент про­го­ло­со­вал за ре­зо­лю­цию об уси­ле­нии цен­тра­ли­за­ции ЕС и об­щей ев­ро­пей­ской ар­мии

• дальше…

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

01.02 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

30.01 "Киевстар" пред­ло­жил "Vodafone Украина" и lifecell про­фи­нан­си­ро­вать в склад­чи­ну за­пуск 3G в сто­лич­ном мет­ро

27.01 Сред­не­го­до­вая за­гру­жен­ность го­сти­ниц Ки­е­ва в 2016г уве­ли­чи­лась до 40% - JLL

27.01 По­се­ща­е­мость тор­го­вых цен­тров Ки­е­ва в де­каб­ре вы­рос­ла на 6,7% - UTG

27.01 Ки­ев­ля­нам пред­ло­жи­ли ре­струк­ту­ри­зи­ро­вать дол­ги за услу­ги ЖКХ

• дальше…

20.02 Ра­ди­каль­ная пар­тия ре­ши­ла ис­клю­чить Ар­те­мен­ко из со­ста­ва фрак­ции и тре­бу­ет от не­го сдать ман­дат

20.02 Кто та­кой Ан­дрей Ар­те­мен­ко

20.02 Ви­це-пре­зи­дент США на­звал Рос­сию от­вет­ствен­ной за кон­фликт на Дон­бас­се

20.02 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние. По­че­му ВСУ сно­ва по­шли впе­ред под Ав­де­ев­кой

20.02 Ава­ков: Бло­ка­да пре­вра­ти­лась в су­пер­пи­ар для от­дель­ных по­ли­ти­че­ских ка­рьер

20.02 Мана­форт, Ляш­ко и NYT. Пу­тин пред­ла­га­ет до­го­вор­няк Аме­ри­ке

20.02 По­ро­шен­ко на встре­че со Стол­тен­бер­гом до­го­во­рил­ся ак­ти­ви­зи­ро­вать ра­бо­ту с тра­с­то­вы­ми фон­да­ми НАТО

20.02 Укра­и­на сто­ит сре­ди при­о­ри­те­тов но­вой адми­ни­стра­ции США - По­ро­шен­ко по ито­гам встре­чи с Пен­сом

20.02 Чо­му Андрій Са­до­вий здав Со­болєва та Се­мен­чен­ка

20.02 Лу­ган­ское на­прав­ле­ние. Чем опас­на по­те­ря Но­воалек­сан­дров­ки под По­пас­ной

20.02 Кси­ва ЛДНР. Пу­тин го­то­вит­ся к ле­га­ли­за­ции ок­ку­па­ци­он­ных сил в ОРДЛО

17.02 Ко­гда воз­об­но­вят­ся ак­тив­ные бои на Свет­ло­дар­ской ду­ге

17.02 Уяз­ви­мые ме­ста. "Гибриды" го­то­вят тан­ко­вый про­рыв к По­пас­ной

17.02 Об­стрел Ав­де­ев­ки. За­чем бо­е­ви­ки уда­ри­ли по жи­лым до­мам

17.02 Ан­дрей Ре­ва: МВФ пред­ло­жил Укра­ине за­мо­ро­зить "минималку" на 3 го­да

• дальше…

20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

20.02 Гру­зо­вой ко­рабль SpaceX Dragon успеш­но стар­то­вал к МКС

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Ford при­знал си­сте­мы по­лу­ав­то­ном­но­го во­жде­ния бес­по­лез­ны­ми

17.02 При­ло­же­ния для ав­то со­зда­ют угро­зу без­опас­но­сти

17.02 Jaguar и Shell поз­во­лят ав­то­мо­би­ли­стам рас­пла­чи­вать­ся за топ­ли­во через ме­диа­си­сте­му

17.02 Dride — ум­ный ав­то­мо­биль­ный ви­део­ре­ги­стра­тор с под­держ­кой Alexa, рас­по­зна­ва­ни­ем тра­фи­ка и Raspberry Pi внут­ри

17.02 Цу­кер­берг из­ме­нит Facebook с це­лью раз­ви­тия ми­ро­вой со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

16.02 Facebook вве­ла но­вую функ­цию по ин­тернет-ре­кру­тин­гу

16.02 Ана­ли­ти­ки Gartner на­зва­ли ли­де­ра рын­ка смарт­фо­нов по ито­гам 2016 го­да

16.02 В Лос-Ан­дже­ле­се от­крыл­ся пер­вый в ми­ре ки­но­те­атр IMAX VR

16.02 Об­щая диа­го­наль дис­плея смарт­фо­на iPhone 8 со­ста­вит 5,8 дюй­ма, од­на­ко ос­нов­ной экран бу­дет иметь диа­го­наль 5,15 дюй­ма

16.02 Toyota от­пра­вит в ре­монт все вы­пу­щен­ные во­до­ро­до­мо­би­ли Mirai

• дальше…

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно