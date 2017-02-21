На протяжении этих выходных на фронте опять было жарко, особенно на "традиционных" уже участках фронта - Авдеевка, ДФС, ЯБП, Донецк...

Согласно данным пресс-центра АТО, под Авдеевкой сразу после полуночи в ночь с 17 на 18 февраля боевики начали массированный минометный обстрел, который продолжался около двух часов. Как потом выяснилось, это была артподготовка перед наступательными действиями: около 5 утра произошло боевое столкновение между силами АТО и боевиками. Бой был довольно продолжительным, и завершился удачно для нашей стороны: враг не прошел, украинские войска не понесли потерь.

Потерпев фиаско, боевики усилили минометный обстрел, а также подтянули танки. Огонь велся не менее 5 часов, непрерывно. Во второй половине дня 18 февраля боевики, собравшись с силами и пересчитав потери, попытались еще раз сходить в наступление. Как и утром, огонь велся со стороны Ясиноватой, по промзоне. Живую силу врага поддерживали минометы и танки российско-оккупационных войск. Боевые действия продолжались непрерывно 7 часов.

По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов. Вследствие попадания вражеских снарядов в линии электросетей, город снова был обесточен, и по состоянию на сегодня его так и не удалось подключить к электросети. В ответ на нездоровую активность со стороны боевиков, украинские войска получили приказ вести огонь в ответ.

"Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника", - заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.

Похоже, военному руководству страны становится окончательно понятно: единственный способ уберечь Авдеевку от обстрелов и, как следствие, коммунальной катастрофы - это отодвинуть линию фронта дальше на восток. И главным препятствием здесь является блок-пост боевиков на дорожной развязке трассы Е-50 Донецк - Горловка и трассы Н-20, что в просторечии называется "Ясиноватский блокпост", или ЯБП.

Напомним, 29 декабря 2016 года, в результате стремительной контратаки, Вооруженные силы Украины уже отбивали у террористов этот блокпост, однако впоследствии вынуждены были оставить его. Дело в том, что тогда он значительно выступал вперед, вглубь позиций боевиков, поэтому удерживать его было не очень удобно.

Сейчас же ситуация несколько изменилась. С того времени ВСУ продвинулись вперед, и закрепились в этом районе на новых позициях, в частности, опорных пунктах "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также установили огневой контроль над Донецкой фильтровальной станцией. Были также попытки отвоевать обратно и ЯБП, однако повторным успехом они пока не увенчались.

И вот, судя по отрывочным сообщениям с линии фронта, сейчас происходит очередная попытка вернуть ЯБП. Стоит отметить, что боевые действия сейчас происходят на фоне ротации ВСУ, которая имеет место по всей линии фронта.

Также известно, что неделю назад (13 февраля) в районе Донецка противник тайно развернул новый, усиленный батальон (батальйонная тактическая группа БТГ) в районе Спартак - Путиловка. Тогда в течение 2-х суток на этот участок перебрасывалось по 6-8 единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ. Переброска шла по железной дороге и Ясиноватскому шоссе, контроль над которым пытаются установить Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось ранее, информации по передку поступает очень мало, она носит несистемный и отрывочный характер, но даже на основе нее можно сделать определенные выводы. Сейчас известно, что бои продолжаются в окрестностях Авдеевки. Жители Донецка, Ясиноватой и Спартака сообщают о прилетах артиллерийских снарядов. Ясиноватский блокпост также находится под нашими ударами.

Но, чтобы закрепить за собой стратегическое преимущество в этом районе линии фронта, нашим нужно не только брать ЯБП, но и продвигаться дальше - вглубь "ДНР". Брать высоту "247.2" и, возможно, даже входить в Каштановое, которое является пригородом Ясиноватой. Или, по крайней мере, брать его в полукольцо, окапываясь в лесу на западной окраине поселка. Все это даст возможность не только отрезать Донецк с севера, но и сместит акцент боевых действий с украинской территории (Авдеевка) на сепаратистскую (Ясиноватая).

Судя по всему, чтобы "раз и навсегда" уберечь Авдеевку от проблем с перебоями воды, электроэнергии и тепла, Украине нужно действовать решительно, а именно - брать под контроль не только ДФС, но и, в идеале, Макеевку, откуда контролируется подача коммунальных благ на весь этот район.

Да, это будет нарушением Минских соглашений. Но, с одной стороны, Россия уже их нарушила, признав "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" правомочными на своей территории. А с другой - прорыв вперед и освобождения новых территорий в глазах Запада можно очень красиво оправдать насущной необходимостью спасения целых районов, с городами и селами, от коммунального армагеддона.

Правда, одной решимости здесь мало. Нужно будет с боями выбивать террористов с занимаемых позиций, а это будет очень непросто и потерь при этом со стороны ВСУ не избежать. А воевать придется не только с местной шантрапой из "ополчения", а с кадровыми российскими военными, в частности - из Чечни.

Как мы отмечали в итогах недели, после значительных потерь под Авдеевкой боевики пополняют передовую наемниками с Кавказа, которых давно не было видно на Донбассе. Прямо напротив позиций ВСУ теперь стоят дагестанцы, а во второй линии вражеской обороны, бок о бок с российскими кадровиками, еще и "кадыровцы". К переднему краю чужаки активно перебрасывают технику, бойцов и профессиональных диверсантов.

Что интересно, как и в декабре на Светлодарской дуге, нынешние бои под Авдеевкой и пусть небольшие, но шаги вперед, мобилизовали воинов на всем участке фронта, и даже тех, кто уже демобилизовался. Так, по информации пресс-офицера 72 ОМБр Елены Мокренчук, ветераны АТО готовы вернуться на передовую, чтобы только появилась возможность потеснить врага с украинской земли.

Все это позволяет строить предположения, что победа будет за нами. А в том, что она, рано или поздно, будет - не сомневается никто.