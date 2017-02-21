Интервью главы Минюста Павла Петренко информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Вопрос: Вы могли бы прокомментировать появившуюся информацию о том, что свыше 10 депутатов, среди которых значительное число из БПП, предлагают законодательно наложить на электронные площадки дополнительные требования по стандартизации от Госспецсвязи, реально ставя целью остановить работу ProZorro. В частности – речь идет о законопроекте "Об электронных доверительных услугах" №4685, голосование за который было провалено 7 февраля.

Ответ: Наша позиция как министерства юстиции, которое разрабатывало первичную редакцию данного законопроекта, - мы проведем со своей стороны вместе с общественностью экспертизу текста, который готовится ко второму чтению. Если будут внесены поправки, которые фактически будут ломать суть законопроекта вместо того, чтобы создавать дополнительные возможности для бизнеса, мы публично назовем лоббистов этих поправок. Потому что в итоге произойдет фактическое уничтожение ProZorro, ограничение электронной коммерции или ограничение функциональности онлайн-сервисов Министерства юстиции.





Вопрос: Эти поправки уже подавал между первым и вторым чтением народный депутат Виктор Бондарь из группы "Видродження", но комитет их отклонил. В результате "Видродження" не голосовало, и из БПП закон поддержали только 76 из 142 депутатов.

Ответ: Я рассчитываю, что президентская фракция проголосует за этот прогрессивный закон, тем более, что он включен в перечень приоритетов законодательной деятельности правительства. Электронная коммерция продвигается Нацсоветом реформ, лично замглавой Администрации президента Дмитрием Шимкивым.

Однозначно, мы не дадим возможности, чтобы этот закон стал инструментом для ограничения ProZorro и других прогрессивных электронных сервисов, которые сейчас запустили Минюст и Минэкономразвития.





Вопрос: Но в последнее время вновь посыпались обвинения, что ведомые Минюстом реестры используются для рейдерских атак.

Ответ: Это не так. Более того, это - очередная информационная атака на Минюст. Мы связываем ее с тем, что многим группам, которые занимались незаконными рейдерскими захватами имущества, сейчас очень некомфортно работать на украинском рынке.

С ноября прошлого года введена уголовная ответственность для регистраторов, заявителя и выгодополучателя за любые незаконные действия, связанные с вмешательством и изменениями в реестре – 10 лет тюрьмы. Количество таких желающих принимать участие в рейдерстве среди регистраторов уменьшилось в разы, поэтому запускаются информационные провокации, что реестры атакуются, что реестры можно взломать.

В конце прошлого года проходило отдельное заседание по вопросам кибербезопасности на площадке СНБО. Рассматривались, в том числе вопросы, связанные с устойчивостью реестров бизнеса и недвижимости к DOS-атакам. За прошлый год было достаточно много DOS-атак на наши реестры - были атаки и с территории РФ, и с территории Украины. Но ни в одном из случаев не было вмешательства извне в сами реестры, не было зафиксировано фактического изменения информации в реестре.





Вопрос: Когда у клиента реестры переставали работать - это была DOS-атака, но проникнуть в них злоумышленникам так и не удалось?

Ответ: Именно. Это была повышенная нагрузка на реестр, так как шла атака извне. Но не было ни одного случая изменения информации в реестре.





Вопрос: Какова цель введения представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты и бизнес-омбудсмена в состав комиссии по рассмотрению спорных случаев регистрации? Это признание реальности проблемы?

Ответ: Нет. Мы понимаем, что рейдеры манипулируют информацией. К сожалению, даже директор НАБУ стал жертвой такой манипуляции – к нему кто-то пришел на прием и рассказал историю, что есть многочисленные атаки на реестр. Он эту информацию озвучил, лишь затем пообщался с нами и узнал объективную картину, но уже было поздно - информационная волна была запущена.

Именно поэтому мы включили в комиссию представителей бизнес-омбудсмена, Американской торговой палаты и ЕБА, чтобы добавить транспарентности работе данной комиссии. Плюс заседания комиссии является публичным, журналисты могут присутствовать. Таким образом мы защищаемся от информационных провокаций и атак в адрес работы комиссии.

Чтобы коррумпировать систему не обязательно вмешиваться в реестры. Буквально на прошлой 2 недели назад нам удалось защитить 150 жителей Кировоградской области, у которых украли земельные паи -- местный регистратор и сельский совет просто оформили аренду их земель на частные структуры. Раньше эти люди пошли бы в суд на несколько лет, но сейчас комиссия за пять дней рассмотрела эти дела и отменила все регистрационные действия.

Я общался с этими людьми - это пенсионеры, для которых земельный пай – единственный источник дохода. Они рассказали, как их сельский голова, которого они только избрали, и их односельчане-регистраторы совершали такие действия, что вообще не укладывается не то что в юридические, но и в морально-этические нормы.

Мы быстро отреагировали. И в эту комиссию также входили представители бизнес-ассоциаций. Они были шокированы. Но результат на лицо – права собственности были восстановлены. Теперь важно привлечь к уголовной ответственности по новому закону нескольких таких регистраторов, чтобы искоренить желание и других регистраторов осуществлять подобного рода действия в дальнейшем.





Вопрос: Что делается для того, чтобы наполнить эти реестры до конца? Известно, что много информации, особенно когда речь идет о недвижимости, до сих пор хранятся на местах в БТИ в бумажном виде.

Ответ: Реестр бизнеса наполнен на 100%. Реестр недвижимости сейчас заполняется эволюционно. Но могу сказать, что только за прошлый год уровень его наполненности увеличился где-то на 15%. Сейчас есть мотивация у местных органов власти, у которых есть архивы и БТИ, потому что все БТИ – это коммунальные предприятия.

Когда предыдущая власть и министры забрали функцию регистрации у местных органов власти и обязывали их вносить информацию в электронные реестры, никто этого не делал, потому что у них не было никакой экономической мотивации. В законах были прямые нормы, которые угрожали ответственностью мэрам, но это не срабатывало.





Вопрос: БТИ всегда было кормушкой для местных властей?

Ответ: Увы, это были священные коровы для местной власти. Но сейчас, когда мы отдали местным органам власти назад функцию регистрации и деньги, они сами заинтересованы вносить и оцифровывать информацию из БТИ, потому что БТИ – это их подотчетные предприятия. И чем больше такой информации будет в электронном реестре, тем больше платных сервисов мэрия может продать своим гражданам в части операций с реестрами.

Уверен, что за несколько лет мы наполним реестры недвижимости эволюционно, без какого-либо административного давления на органы местного самоуправления.





Вопрос: Как обстоят дела с объединением или связью реестров различных ведомств? Пользователям хотелось бы получать все услуги в одном месте, тем более, что информация в различных реестрах во многом дублируется. Вместо этого есть реестры Минюста, МВД, ГФС, Госстата, Минсоцполитики и так далее... Например, согласно закону, в госреестре бизнеса должна быть годовая отчетность, но она там отсутствует, так как, если мы правильно понимаем, Госстат базу так и не передал.

Ответ: Это правда. Мы так и не забрали отчетность у Госстата. Сейчас на площадке СНБО разрабатывается идея, которая должна стать шиной для обмена информацией баз данных всех ключевых держателей реестров: Министерства юстиции, МВД, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, где содержится информация по социальным выплатам и лицам, находящимся на социальном учете, а также ГФС. Это четыре ключевых информационных столпа, опирающихся на информационные базы данных.

Необходимо создать только шину, своего рода файлообменник, который мог бы эту информацию обрабатывать и дополнять, потому что все реестры у нас не идеальны с точки зрения своего информационного наполнения. Это кропотливая работа, но она совершенно реалистична.





Вопрос: Кто курирует этот процесс?

Ответ: Кто курирует этот процесс?Так как это имеет отношение к кибербезопасности, эту работу курирует СНБО. В принципе, есть все шансы, что до конца этого года мы получим первую рабочую конструкцию.





Вопрос: Это позволит решить проблемы, с которыми, в частности, сталкивается Минсоцполитики в отношении неподконтрольных территорий?

Ответ: Конечно. У нас в Минюсте наиболее полная база по регистрации актов гражданского состояния: рождениям, смертям. Она почти вся оцифрована - даже архивы, оставшиеся на неподконтрольной территории, оцифрованы до 1934 года. Она не идеальна с точки зрения возможных ошибок, но это самый большой массив информации, с которым можно работать.





Вопрос: Будет ли при этом сохранен принцип широкого числа точек доступа к работе с такими реестрами, например, через нотариусов, центры предоставления админуслуг (ЦНАП - укр.)?

Ответ: Разумеется, нельзя монополизировать точки доступа к информации. Монополия - это всегда бюрократия и коррупция. Доступ должен быть разного уровня: кто-то имеет право только пользователя реестра, кто-то администратора, кто-то может вносить информацию с ограниченным доступом - это целая система и архитектура, которую нужно выстраивать по определенным лекалам.

Но, однозначно, что точек доступа должно быть много – и нотариусы, и ЦНАПы и органы местного самоуправления. Мы берем за основу принцип, что орган, который вносит изменения и который предоставляет админуслугу, будет проверять достоверность информации во всех реестрах, идентифицируя вас лично при общении. Такой же принцип внедрен и с успехом работает, к примеру, в странах Балтии. У нас к созданию такой системы четырех столпов информации готов и Минюст, и частично Пенсионный фонд. Результаты будут доступны уже в ближайшие месяцы.