Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов.

"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал П.Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

Он также отметил, что во время встречи, которая, по словам П.Порошенко продолжалась вдвое дольше, чем запланировано, стороны детально обсудили координацию действий по формированию украинской повестки дня в переговорах с Российской Федерацией, а также в отношении ситуации на Донбассе и российской оккупации.

Президент подчеркнул, что была достигнута договоренность о том, что никакие вопросы в отношении Украины "за ее спиной" решаться не будут.

