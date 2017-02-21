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Топливно-энергетический комплекс
Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко по итогам встречи с Пенсом
10:36 20.02.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для новой администрации США Украина - среди основных приоритетов.
"Был получен мощный сигнал о том, что для новой администрации США Украина находится среди первых приоритетов, что вопрос Крыма и решительной борьбы за его освобождение также остается среди приоритетов", - сказал П.Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.
Он также отметил, что во время встречи, которая, по словам П.Порошенко продолжалась вдвое дольше, чем запланировано, стороны детально обсудили координацию действий по формированию украинской повестки дня в переговорах с Российской Федерацией, а также в отношении ситуации на Донбассе и российской оккупации.
Президент подчеркнул, что была достигнута договоренность о том, что никакие вопросы в отношении Украины "за ее спиной" решаться не будут.
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|Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко по итогам встречи с Пенсом
Во время встречи, которая, по словам П.Порошенко продолжалась вдвое дольше, чем запланировано, стороны детально обсудили координацию действий по формированию украинской повестки дня в переговорах с Российской Федерацией, а также в отношении ситуации на Донбассе и российской оккупации.
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