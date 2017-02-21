Финансовые новости
- |
- 21.02.17
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Чому Андрій Садовий здав Соболєва та Семенченка
09:55 20.02.2017 |
Головна причина провалу антипрезидентської акції, яку організувало радикальне крило "Самопомочі", полягає в тому, що сама "Самопоміч" не готова до антипрезидентської кампанії.
Вчорашня акція в столиці показала, що за Соболєвом і Семенченком від сили є 50-60 реально заряджених людей. Ще 70-80 залишилися на Донбасі. Простіше кажучи, у них нема армії прихильників, яку було анонсовано раніше. Більше того, навіть маючи депутатський імунітет, абсолютна більшість членів фракції "Самопоміч" не з'явилася на Банкову і спостерігала за всім цим дійством під телевізором. А лідер партії, відколи почалася блокада, взагалі ніяк її не коментує. Не прокоментує він і вчорашній невдалий штурм.
По суті, "Самопоміч" в парламенті - це три окремі групи, які тримаються купи так само, як в Опоблоці група Ахметова і Льовочкіна. Тобто просто зберігають хорошу міну. Перша група - орієнтована на Березюка і Садового. Друга - група бізнесменів (5-6 людей), які навіть під час бюджету голосували проти рішення фракції. І, нарешті, третя група - 3-5 людей - орієнтуються на Соболєва і Семенченка. Слід зразу зазначити, що останнім часом, фракція радикалізувалася і Березюку все складніше шукати компроміси. Тому, раз за разом, він змушений іти на поступки більш радикальним товаришам по фракції. Звідси і демарші на минулій сесії, коли фракція не голосувала останній місяць, звідси і войовничі заяви на нинішній сесії. Звідси і мовчазна підтримка акції по блокаді.
Тут же слід зазначити, що Андрій Садовий, не в останню чергу, завдяки своєму оточенню зараз зайняв позицію "оточеної фортеці". Він щиро вірить, що Грибовичі вигадали на Банковій, що Пупс, отримав команду і добро на те, щоб його шматувати, що виступи проти сміття в різних регіонах України диригуються з Києва і т.д. А в середовищі Самопомочі на повному серйозі вважають, що вся ця історія інспірована з тим, щоб "приручити найбільше україномовне місто".
Садовий перейшов в паралельний світ, де він будує оборонні редути. Саме тому, полігон під Яворівськом виявився поганим, і наступна ділянка також буде поганою. Садовий став боятися якщо не всього, то майже всього (кращий тому приклад вічні втечі з сесії міськради, як тільки починаються заворушення). Протягом останнього року він жодного разу не спілкувався напряму з людьми. Після Грибовичів, де його щільним кільцем оточили мешканці села, він став боятися говорити з людьми. І тут, з одного боку його тисне тягар партії, яка нібито опозиційна, а з іншої його за горло беруть Семенченко і Соболєв, які відкрито грають свою радикальну гру.
В той же час. Вчорашня акція показала, що поки, і Соболєв, і Семенченко змушені будуть йти в одній упряжці з Садовим. Більше того, вони залишаться його молодшими партнерами, бо вони виявилися голими королями. Вчора вони пішли ва-банк, розраховуючи на те, що прийде на Майдан більше буйних, що міліція себе буде поводити так само "стримано", як і на Донбасі. Але їхній наступ захлинувся в лічені хвилини. Чому? Та тому, що інші радикали показали їм їхнє місце. "Свобода", "Азов", "Вільні люди" взагалі нікого зі своїх не відправили (вони не збираються бути на підтанцьовках у цих двох політиків). Руку допомоги простягнув тільки Коханівський, який навряд чи є авторитетом в цих колах.
Вже завтра ми побачимо зовсім інший марш націоналістів. Масовий і організований. А Соболєв і Семенченко будуть хапатися за блокаду, як за останню соломинку. А потім її упустять. Рівно рік тому точно така ж історія була з виборами в Кривому Розі. Тільки сьогодні всі вже про це забули.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучее наступление. Почему ВСУ снова пошли вперед под Авдеевкой
|Рейдеры манипулируют информацией - глава Минюста
|Аваков: Блокада превратилась в суперпиар для отдельных политических карьер
|Пять мифов об отменне мораториия на продажу земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко по итогам встречи с Пенсом
Во время встречи, которая, по словам П.Порошенко продолжалась вдвое дольше, чем запланировано, стороны детально обсудили координацию действий по формированию украинской повестки дня в переговорах с Российской Федерацией, а также в отношении ситуации на Донбассе и российской оккупации.
|Чому Андрій Садовий здав Соболєва та Семенченка
|Луганское направление. Чем опасна потеря Новоалександровки под Попасной
|Ксива ЛДНР. Путин готовится к легализации оккупационных сил в ОРДЛО
|Праздник в США создаст проблемы с долларом на межбанке в начале следующей недели, его курс будет расти
Из-за отложенного спроса во вторник-среду курс доллара может немного вырасти. Однако мы ожидаем, что это будут краткосрочные колебания. Тем более, что уже к концу следующей недели предложение на рынке вновь начнет расти из-за приближающегося бюджетно-налогового периода в конце месяца.
|Лаврова обидели. Кремлю объяснили, что дружба с Белым домом кончилась
Это интересно
|Jaguar и Shell позволят автомобилистам расплачиваться за топливо через медиасистему
Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
|Dride — умный автомобильный видеорегистратор с поддержкой Alexa, распознаванием трафика и Raspberry Pi внутри
|Цукерберг изменит Facebook с целью развития мировой социальной инфраструктуры
|Как Йосико Синохара заработала миллиард долларов
|Facebook ввела новую функцию по интернет-рекрутингу
|Аналитики Gartner назвали лидера рынка смартфонов по итогам 2016 года
|В Лос-Анджелесе открылся первый в мире кинотеатр IMAX VR