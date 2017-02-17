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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Праздник в США создаст проблемы с долларом на межбанке в начале следующей недели, его курс будет расти

20:31 17.02.2017 |

Финансы

 

Валютный межбанк завершил неделю небольшим подорожанием доллара - на 2 копейки, в рамках 27,0-27,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Безналичный рынок 17 февраля лишь утром пытались немного раскачать, но совсем недолго. В целом торговля прошла достаточно спокойно, без существенных курсовых перегибов. Курс подрастал до обеда, но после произошел откат.

«Торги открылись в рамках 26,97-27,05 грн./$. Ближе к 11:00, после появления большего числа банков долларовые котировки выросли до 27,02-27,07 грн./$. В этом диапазоне и проходили до обеда. В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку сегодня не выходить на рынок», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, Приватбанк, ING Bank и Проминвестбанк. А из покупателей - Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь Банк.

Объем торгов в пятницу сократился со вчерашних $286,5 млн. до $193,80 млн. Хотя финансисты и отмечали активность, с которой завершались сделки.

«Основная причина высокой активности и роста спроса - желание бизнеса осуществить как можно больше сделок перед выходным днем в понедельник в США. При этом сезонный фактор - последний день для погашения крупными компаниями налога на прибыль и покупки под это гривны - остановил рост валютных котировок», - объяснил UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Американский праздник создаст проблемы с долларом в начале следующей недели, его курс будет расти.

«В понедельник из-за официального выходного в Америке - Дня президентов - мы не ожидаем активного безналичного рынка. Сделки будут заключаться датой валютирования во вторник, 21 февраля. И соответственно 20 февраля межбанк, скорее всего, так и сохранится в рамках 27,0-27,15 грн./$. Но из-за отложенного спроса во вторник-среду курс доллара может немного вырасти - до 27,30 грн./$. Однако мы ожидаем, что это будут краткосрочные колебания. Тем более, что уже к концу следующей недели предложение на рынке вновь начнет расти из-за приближающегося бюджетно-налогового периода в конце месяца», - считает Олег Куринной.

«Помимо выходного в США на межбанк могут оказать влияние выходные дни в России 23-24 февраля. Хотя объемы экспортно-импортных операций с российскими компаниями существенно сократились за последнее время, тем не менее они присутствуют», - дополнил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Он также ждет в понедельник старта межбанка в рамках 27,0-27,15 грн./$, и пик долларового подорожания прогнозирует на вторник.

Правда, есть и те, кто верит в валютные аукционы и продажи Нацбанка.

«Думаю, межбанковский курс не вырастет более чем до 27,20 грн./$. Если котировки начнут расти быстрее, Нацбанк наверняка станет продавать валюту, и закрывать дефицит на рынке», - верит Юрий Гриненко.

Курс доллара может расти и на наличном рынке.

«После праздничного выходного в США в начале следующей недели возможны колебания на межбанковском рынке, что может отразиться на наличном рынке. Но если будет сохраняться низкая деловая активность, наличный рынок просто может «проспать» эти колебания», - спрогнозировал Станислав Верхградский.

Пятница прошла в кассах стабильно, без курсовых изменений - в рамках 27,25-27,35 грн./$.
 

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