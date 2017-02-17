Depo.ua продолжает следить за событиями на временно оккупированном Донбассе. Еще два месяца назад Светлодарская дуга была наиболее горячей точкой линии фронта, после чего "эстафету" уверенно перехватили Пикузы (Коминтерново) и Авдеевка. Однако, цикличность бытия никто не отменял, поэтому рано или поздно "объектив войны" снова должен "сфокусироваться" на юго восточных окрестностях Светлодарска.

Хотя, говорить о том, что на Светлодарской дуге все это время было тихо нельзя. Ситуация там накалялась все время и рано или поздно должна напомнить о себе.

Здесь не лишним будет напомнить, что события здесь еще год назад перешли в фазу горячего противостояния. В феврале месяце прошлого года наши защитники перешли на этом участке фронта в "ползучее наступление", что до конца лета позволило установить свой контроль над большим куском так называемой "серой зоны".

В частности, украинскими войсками были захвачены стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево, которые за мирными соглашениями "Минск-1" должны были бы контролироваться Киевом. После этого более полугода на этом участке фронта наблюдались позиционные бои с применением артиллерии и штурмовых групп с обеих сторон.

Все это с переменным успехом продолжалось вплоть до воскресного утра 18 декабря, когда около 06:00 после длительной огневой подготовки с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов, российско-оккупационные войска пошли в наступление с целью выбить ВСУ с занимаемых позиций, однако получили отпор и нарвались на контратаку украинской армии.

В результате данного контрнаступления еще 18 декабря Вооруженные силы Украины ворвались на позицию "Мара", после чего в течение дня ими были захвачены высота "Крест", высота "Звезда", "Пятый пост" и "Четвертый пост". Кроме этого нашим бойцам удалось закрепиться на этих позициях, после чего позиции рашистов оказались в низине - ни раненых вывезти, ни подвезти боеприпасы. Но самым главным стратегическим достижением украинских войск было установление контроля над лесом, из которого террористы все время вели обстрелы украинских позиций, а также высоты "222" - стратегически важнейшей в этом районе. Кстати, все эти позиции до сих пор удерживаются Вооруженными силами Украины.

С 19 по 22 декабря террористы пытались отбить свои позиции и осуществляли массированные обстрелы украинских войск из всех видов вооружения, включая тяжелую артиллерию, однако выбить защитников Украины с новозанятых позиций не смогли. А в придачу, 23 декабря поселок Новолуганск, что длительное время находился ничейным в "серой зоне", заняли подразделения батальона "Донбасс-Украина".

В первые дни января силы АТО в районе Светлодарской дуги развили успех и заняли важные высоты, что дало возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата противником объектов в "серой зоне".

И вот, похоже, после почти месяца относительной тишины, которая время от времени прерывалась безуспешными попытками боевиков вернуть себе утраченные ранее позиции, активные бои на Светлодарской дуге возобновляются. Еще 14 февраля волонтер Юрий Мисягин сообщал, что боевики готовятся к новому обострению.

"Пусть никого не успокаивает временное затишье на Светлодарской дуге. Курсирует сепарская техника. Подвозят б/к. Ротируются люди. Укрепляются позиции. Наблюдатели сидят на позициях. Есть информация, что гости из-за перебрика зашли в немалом количестве, так как местных уже не хватает и те, что остались (не убежали), большого старания идти умирать не показывают. Ждем. Скоро начнется с новой силой" - написал он на своей странице в сети Фейсбук.

Собственно, начало уже положено. Буквально вчера, 16 февраля, пресс-центр штаба АТО сообщил об очередном обострении на этом участке фронта, впервые за последнее время включив Светлодарскую дугу в свои сводки.

При чем, опасность сюда также надвигается с Горловского направления. Там в последнее время наблюдается "артиллерийский пинг-понг" и контактные бои между ДРГ на северных окраинах города с продвижением в сторону Светлодарска. В связи с этим всем, а также учитывая жажду реванша рашистов за поражение на этом участке фронта, можно не сомневаться: очень скоро Светлодарская дуга снова вернется на передовицы украинских СМИ.

Осталось напомнить, что Светлодарское направление для рашистов является ключом для стратегических путей на Бахмут (Артемовск), Славянск и Лисичанск, а, кроме того, не стоит забывать и об Углегорской ТЭЦ, которую боевики давно угрожали захватить.

Для нас же данная дуга тоже имеет важное стратегическое значение в плане отражения возможной атаки боевиков и в целом риска создания "котла" для частей ВСУ на этом направлении, о чем также неоднократно заявляли представители российско-террористической армии. А в перспективе отсюда можно начать наступление на Дебальцево и Углегорск, чтобы освободить их от российской оккупации.



