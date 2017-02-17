Михаил Жирохов, Деловая столица

Пока внимание общественности приковано к традиционным горячим точкам в Донецкой области, на Луганщине ситуация также имеет тенденцию к обострению.

По сообщению пресс-службы Луганской военно-гражданской администрации, последние три ночи противник осуществляет постоянные обстрелы всей линии соприкосновения, но особенно достается нескольким поселкам - Крымскому (правый берег Северского Донца недалеко о Бахмутской трассы), Новоалександровке, Новозвановке (подступы к Попасной) и позициям ВСУ в их районе.

До применения серьезных калибров пока не дошло, однако активно применяются как минимум 82-мм и 120-мм минометы, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Также противник активно использует хорошо подготовленные снайперские и диверсионные группы, которые работают в нашем ближнем тылу.

К сожалению, такая активность боевиков не обошлась без потерь среди наших военнослужащих. На сегодня известно по крайней мере об одном погибшем из 37-го мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады (родом из Запорожья) и еще одном - из 93-й отдельной механизированной бригады (родом с Винничины).

Стоит сказать, что ситуация здесь имеет тенденцию к обострению. Судя по сообщениям местных жителей, противник постоянно стягивает сюда серьезные силы. По ночам идут колонны тяжелой техники, подтягивается реактивная артиллерия и танки. Ввиду слабости формирований Плотницкого можно предположить, что фронт тут подпирают российские кадровые военные.

Луганское направление на сегодня вообще вызывает серьезные опасения и возможно будет использоваться противником в качестве одной из точек приложения силы. С другой стороны, особо в тактическом плане, на Луганщине не разгуляешься из-за особенностей рельефа - прежде всего Северского Донца. Тем не менее есть две точки, где наши позиции не отделены Донцом и потому наиболее уязвимы. Это район "Бахмутки" и города Попасная.

Так что подтягивание сил "гибридами" в эти районы вполне логично: если и пытаться где-то идти в наступление на Луганщине, то только на этих участках.

Об этих уязвимостях прекрасно известно и командованию ВСУ, так что не исключено, что врага в этом месте ждет целый ряд сюрпризов.

В первую очередь это щедро заминированные открытые пространства и организована система огневого контроля линии соприкосновения.

Вероятно, нашим командованием также всерьез оценивается возможность применения авиации, поскольку попытки прорвать нашу оборону "традиционными методами" применялись уже неоднократно без особого успеха. В связи с этим на границе Луганской и Харьковской областей уже сегодня развернуто приличное количество зенитно-ракетных комплексов С-300 и войсковой ПВО, что позволит нанести противнику серьезные потери в случае крупномасштабного наступления.

В целом ситуация последних месяцев может свидетельствовать о том, что Россия начинает медленно проигрывать гибридную войну на Донбассе. Хотя до полной победы еще очень далеко, но уже сейчас видно, что россияне не способны продолжать свою авантюру дальше теми методами, которые они применяли последние год-полтора.

Изменят ли они свой подход, покажет только время. Очень может быть, что разрекламированный в Луганске совместный брифинг лидеров недореспублик будет означать новый этап в войне на Донбассе.