55 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд оценить конституционность моратория на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил один из инициаторов конституционного представления, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак, передают Українські Новини.

"Вместе с коллегой Виктором Романюком (депутат от фракции "Народный фронт") сделали это (подали представление). Украинская земля получит волю", - написал он.

Также Мушак прикрепил фотокопию представления, на котором видно, что оно зарегистрировано секретариатом КС.

Конституционное представление касается соответствия Конституции пунктов 14,15 переходных положений Земельного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.