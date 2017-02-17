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55 депутатов Рады просят КС оценить конституционность моратория на продажу земли сельхозназначения
12:02 17.02.2017 |
55 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд оценить конституционность моратория на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил один из инициаторов конституционного представления, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак, передают Українські Новини.
"Вместе с коллегой Виктором Романюком (депутат от фракции "Народный фронт") сделали это (подали представление). Украинская земля получит волю", - написал он.
Также Мушак прикрепил фотокопию представления, на котором видно, что оно зарегистрировано секретариатом КС.
Конституционное представление касается соответствия Конституции пунктов 14,15 переходных положений Земельного кодекса.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.
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