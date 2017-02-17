Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг дал ряд поручений МВД, СБУ и Нацгвардии Украины в рамках обеспечения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры.

В тексте решения СНБО от 16 февраля, который обнародован на сайте президента Украины в четверг вечером, кроме прочего Совбез поручил МВД, СБУ безотлагательно "принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Также министерству и спецслужбе надлежит обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения АТО на Донбассе и обеспечить достаточный уровень условий безопасности для их бесперебойного функционирования.

Кроме этого, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и СБУ поручено обеспечить безопасность и исключить предусмотренным законым способом попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

"Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры", - говорится в отдельном пункте решения СНБО Украины.

