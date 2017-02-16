Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.

Соответствующее решение СНБО от 16 февраля 2017 года введено в действие указом президента Украины № 37/2017, который обнародован на официальном сайте президента Украины в четверг.

"Кабинету министров Украины безотлагательно... принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и создания резерва энергетического угля", - сказано в документе.

Кабмину поручено обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит.

Также правительству поручено утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и перечень товаров, запрещенных для перемещения и разработать, и внедрить план действий по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров в районе проведения АТО.

Кроме того, СНБО обратило внимание Кабмина на невыполнение решения СНБО от 4 ноября 2014 года и решение СНБО от 6 мая 2015 года в части относительно усиления контроля за перемещением товаров с отдельных территорий в районе проведения АТО и разработки проекта реконструкции энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественного добычи.

Также Кабмин должен принять новую Энергетическую стратегию Украины.

Правительство также обязано организовать ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры (мостов, железнодорожных переходов и т.п.) в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Членам правительства поручается также организовать взаимодействие с депутатскими фракциями и комитетами Верховной Рады с целью разработки предложений по внесению изменений в законодательство, вытекающих из резолюции Совета Безопасности ООН от 13 февраля 2017 № 2341, касающейся защиты инфраструктуры от террористических атак.

Также СНБО поручил Кабмину совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) безотлагательно изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги и проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий.

Кроме того, правительство и НКРЭКУ должны разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.