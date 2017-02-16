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Топливно-энергетический комплекс
Что означает для потребителей введение чрезвычайного положения в энергетике
18:33 16.02.2017 |
Правительство в среду ввело режим чрезвычайного положения в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитового угля с территории ОРДЛО.
Введенное правительством чрезвычайное положение - не ново. Кабмин уже вводил режим чрезвычайных мер в энергетике в августе 2014 года. Тогда ЧП было введено в связи с прекращением Россией поставок газа в Украину. Этот режим действовал практически до конца апреля 2015 года и ничего страшного для потребителей электроэнергии он не представлял.
Режим чрезвычайной ситуации предполагает, например, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергитики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может оперативно корректировать тарифы на электроэнергию для производителей электроэнергии (не для потребителей), в том числе для предприятий, производящих электроэнергию из возобновляемых источников (так называемые "зеленые" тарифы).
Кроме того, НКРЭ может менять алгоритм распределения денег, которые проходят через оптовый рынок электроэнергии, и устанавливать дополнительные платежи для энергокомпаний. Фактически, режим чрезвычайных мер позволяет отодвинуть в сторону некоторые регламентные документы, по которым работает энергетика, и управлять отраслью в ручном режиме. Это касается, в частности, и денежных потоков на рынке. Например, если какая-либо из компаний остро нуждается в деньгах для закупки угля, НКРЭКУ может увеличить платежи в адрес этой компании.
Режим чрезвычайных мер позволяет в оперативном порядке, без всякой волокиты, увеличить выработку электроэнергии на атомных станциях, и, соответственно, снизить ее производство на тепловых станциях, если те испытывают нехватку угля. Таким образом в позапрошлом отопительном сезоне удалось сэкономить 0,5 млн. тонн дефицитного угля.
В период действия чрезвычайных мер госкомпания "Укрэнерго" получает право оперативного и ручного управления производителями электроэнергии - она может дать команду увеличить выработку электроэнергии на одних блоках ТЭС, и снизить - на других, ввести графики работы блоков ТЭС и установить задание на производство электроэнергии. Это дает возможность оперативно маневрировать запасами угля на станциях - там где они меньше, станции снизят выработку электроэнергии, где запасы больше - нарастят.
Кроме того, "Укрэнерго" получает право установить временные ограничения на производство электроэнергии, в частности - производителями из альтернативных источников (солнечные и ветровые электростанции). "Укрэнерго" также может ограничить экспорт электроэнергии из Украины, если в ней остро нуждаются украинская энергосистема.
Такое, кстати, было в октябре 2014 года, когда на 50% были сокращены поставки электроэнергии в оккупированный Крым, а также полностью прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь. При этом несколько блоков Бурштынской ТЭС, которая входит в состав "Бурштынского энергоострова" и традиционно поставляет электроэнергию на экспорт, были переключены на украинскую энергосистему.
Если принимаемых мер для стабильной работы энергосистемы недостаточно, потребителей могут планово отключать от сети, преимущественно в период пиковых нагрузок потребления электроэнергии, то есть - в утренние и вечерние часы. При этом "Укрэнерго" вместе с Государственной инспекцией по энергетическому надзору может контролировать, как выполняется требование по ограничению потребления электроэнергии.
Веерные отключения потребителей электроэнергии массово происходили в начале 1990-х. В 2014 году плановое отключение потребителей коснулось только населения в регионах. Киевляне не сидели при свечах.
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Введенное правительством чрезвычайное положение - не ново. Кабмин уже вводил режим чрезвычайных мер в энергетике в августе 2014 года. Тогда ЧП было введено в связи с прекращением Россией поставок газа в Украину. Этот режим действовал практически до конца апреля 2015 года.
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