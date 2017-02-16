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Почему опять обостряется ситуация под Авдеевкой
12:45 16.02.2017 |
Несколько дней назад Depo.ua уже писал о неизбежности возобновления боев под Авдеевкой, поскольку стратегическая ситуация на участке фронта сложилась таким образом, что как ВСУ, так и боевики, имеют здесь задачи.
ВСУ нужен Ясиноватский блок-пост и контроль над развязкой, что даст возможность отрезать Каштановое, Ясиноватую, а также станет плацдармом для наступления на окраине Донецка.
А вот террористам необходимо возвращать контроль над утраченными в боях, начавшихся 29 января, опорниками "Алмаз-1" и "Алмаз-2", а также отбросить ВСУ подальше от Донецкой фильтровальной станции, которая находится практически в "серой зоне" между нашими "лесными" позициями и расположением боевиков вблизи рынка "Господарь" и по ДФС. Сама же фильтровальная станция остается под огневым контролем ВСУ, как и практически вся трасса Донецк - Горловка.
В последние дни, после активных боевых действий с использованием боевиками реактивной и крупнокалиберной артиллерии по позициям ВСУ в начале февраля, наблюдалось относительное затишье. ВСУ и террористы вели перестрелки преимущественно из стрелкового оружия и минометов. Но враг наращивал мышцы, усиливая свои боевые порядки на западном и северо-западном направлении. В районе Горловки были зафиксированы переброски более 10 единиц бронетехники (БМП-2 и МТ-ЛБ) и 4 танков в Пантелеймоновку с южного направления. Со стороны Буденновского района Донецка до развязки у Артемиды и дальше в сторону Петровского района, а также на юг оккупанты перебрасывали небольшими партиями автотранспорт и бронетехнику из состава "5-й омсбр". По данным "Информационного сопротивления", за двое суток перебросили 22 единицы автотранспорта и 11 ББМ.
Также командование "1-го" и "2-го "армейских корпусов" российско-террористических войск отдало приказ на усиление передовых позиций и второго эшелона обороны. Осуществляются мероприятия по инженерному оборудованию ротных опорных пунктов и батальонных районов обороны, а также позиций для артиллерии. При этом огневые позиции артиллерийских подразделений обустраиваются, как правило, в населенных пунктах или в непосредственной близости от них.
"Информационное сопротивление" также опубликовало информацию, что за последнюю неделю для пополнения частей и подразделений "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" техникой, боеприпасами и личным составом с территории России через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено более 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО).
Перемещения боевиков не раз фиксировалось в Донецке. И вчера от наших волонтеров, которые получили информацию от военных, поступило сообщение, что террористы открыли огонь по Авдеевской промзоне с САУ, а на грузовой технике прибывает подкрепление на передовые позиции боевиков.
По данным террористов, завязался бой также и в районе Ясиноватского блок-поста.
Сегодня трудно говорить, является ли данное обострение продолжением "нашего ползучего наступления", или же попыткой боевиков отбить утраченные позиции. Второй вариант является наиболее вероятным, поскольку в ВСУ сейчас по всей линии фронта происходит ротация. А в этих условиях трудно представить, что наши силы на таком сложном участке фронта продолжили движение вперед.
Пока отодвинуть ВСУ с занятых позиций врагу не удалось. Как и раньше наша армия контролирует "Алмаз-1", "Алмаз-2", а также позиции в дачах рядом с железной дорогой и станцией Ясиноватая-2. Наш опорник есть и рядом с ДФС. Никуда не ушли воины и из промзоны.
Однако все идет к тому, что в ближайшее время под Авдеевкой будет очередное обострение.
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