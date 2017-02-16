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Топливно-энергетический комплекс
Стороны ТКГ договорились об отводе тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе до 20 февраля - Сайдик
20:18 15.02.2017 |
Спецпредставитель от ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик заявляет, что стороны договорились отвести вооружение и спецсредства от линии разграничения на Донбассе до 20 февраля.
"Сегодня достигнуто соглашение о разводе средств, запрещенных Минскими договоренностями до 20 февраля", - заявил М.Сайдик в среду в Минске.
Заседание участников ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе прошло в среду в Минске.
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