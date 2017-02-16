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Как блокада Донбасса сыграла на руку "Л-ДНР" в битве за активы Ахметова и Таруты
18:50 15.02.2017 |
На оккупированном Донбассе, кроме обострения боевых действий, накаляются другие события, которые, на первый взгляд, можно назвать совпадением. Но на самом деле это закономерность.
Как известно, в результате так называемой "блокады торговли с оккупантами", в связи с блокированием железнодорожных путей, на подконтрольную Украине территорию и в обратную сторону не попадают грузовые вагоны с углем, по этой причине начали останавливаться предприятия на территории "Л-ДНР", а также возможна остановка заводов на подконтрольной Украине территории.
Предприятия, за исключением корпорации "ИСД", в основном принадлежат бизнес-структурам олигарха Рината Ахметова (Метинвест, ДТЭК), и их производство связано с деятельностью друг друга.
Под угрозой остановки Енакиевский меткомбинат в "ДНР", Авдеевский коксохим, Мариупольский меткомбинат. Прекращают добычу угля шахты ДТЭК, ведь его все равно нет возможности вывезти.
Расположенные на подконтрольной "ЛНР" территории Алчевский меткомбинат и коксохим, которые входят в корпорацию "ИСД" с российско-украинским капиталом (украинская доля у нардепа Сергея Таруты - ред.), уже заявили об остановке производства из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого горно-обогатительными комбинатами группы "Метинвест". К работе Алчевского коксохима также привязан и Днепровский меткомбинат (ИСД), из Алчевска в Днипро кокс, по причине блокады, не поставлялся в феврале вообще.
Остановка этих предприятий, как на украинском Донбассе, так и на оккупированном - это не только безработица для миллионов работников, но и потеря налогов, ведь предприятия Метинвеста, ДТЭКа и "ИСД" хоть и работали в "Л-ДНР", но зарегистрированы на территории Украины и осуществляют выплаты в госбюджет. По данным советника главы СБУ Юрия Тандита, в 2016 году, предприятия, работающие в ОРДЛО, заплатили в бюджет Украины 31,7 млрд гривен. 800 млн из этой суммы составил военный сбор, который идет на нужды армии.
2,5 года оккупанты позволяли им работать на своей территории и "финансировать Украину". Согласно каких договоренностей - это большой вопрос, но нельзя исключать того факта, что социальный аспект тут тоже присутствует.
В Кремле, который руководит "Л-ДНР", сидят не такие уж глупые люди и понимают - если дадут местным оркам национализировать предприятия Ахметова и Таруты, то социального взрыва не избежать. Заводы будут разграблены, а то, что не будет разграблено, работать под юрисдикцией "Л-ДНР" все равно не сможет, без работы останется население почти всего подконтрольного боевикам Донбасса.
И тут такое совпадение: после начала патриотической блокады железнодорожных путей на Луганщине и Донетчине людьми нардепов Семена Семенченко и Владимира Парасюка, власть "ЛНР" внезапно принимает решение начинать "доить" зарегистрированные в Украине заводы и шахты. То есть заставлять их платить налоги в "республику". В случае отказа - национализация. Понятно, что о вышеперечисленных катастрофических для населения последствиях, у Плотницкого не говорят. Подобное решение готовят и в "ДНР", но громко его еще не обсуждают.
На самом деле это не совпадение, а закономерность, ведь враг бьет по тому, что и так находится в подвешенном состоянии. Если "Л-ДНР" додавит свои требования до конца, у Ахметова и Таруты, с его российскими партнерами, нарисуется "вилка". Не платить оккупантам - потерять все шахты и заводы, платить - попасть под уголовную статью украинского законодательства. Существует Закон №1533-VII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за финансирование сепаратизма".
Тем временем и блокадники-патриоты не унимаются - разблокировать пути никто не собирается, наоборот, говорят о расширении этой акции. И по-факту получается, что они сработали на опережение - будут платить или не будут платить предприятия олигархов "республикам" - не суть неважно, они прекращают работать вообще. То есть давление идет с обеих сторон.
Угрозы "ЛНР" можно считать шантажом, чтобы официальная власть Украины и правоохранители разогнали блокадников. Но какие гарантии того, что оккупанты откажутся взымать "налоги" с украинских предприятий, если блокада прекратится? Правильно - никаких. То есть в любом случае блокада, даже если это не планировалось, сыграла на руку "Л-ДНР". Так или иначе, они останутся в выигрыше. Но здесь уже возникает вилка для Украины - закрывать глаза на финансирование сепаратизма и не открывать уголовных производств, позволяя предприятиям работать на "обе стороны". Или производства открывать.
Далее пространство для вариантов развития событий подсказывает множество схем: начиная с открытия подобных производств для "галочки" и затягивание расследований (у нас это хорошо умеют делать), заканчивая какими-то тайными трехсторонними соглашениями и договоренностями. Олигархи точно будут делать все, чтобы не потерять свои активы, властям "Л-ДНР" невыгоден социальный взрыв из-за массовой безработицы, Украине невыгодна остановка предприятий на оккупированном Донбассе, ведь она повлечет за собой остановку связанных с ними предприятий в других регионах.
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