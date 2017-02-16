Кабинет Министров ввел чрезвычайное положение на рынке энергетики, которое предусматривает применение веерных отключений потребителей.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Чрезвычайные меры введены с целью минимизации использования дефицитной антрацитной группы угля.

"Предусматривается и пункт, который предусматривает, что в случае острой необходимости и диспропорции между производством и потреблением электроэнергии мы все-таки будем применять веерные отключения", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Временные чрезвычайные меры предусматривают: снижение допустимого уровня резерва генерирующих мощностей с 1 ГВт до 500 МВт (горячий резерв ТЭС на случай аварийного отключения АЭС); изменение уровня минсостава ТЭС в разрезе энергоблоков.

Они предусматривают также, что на рынке электроэнергии энергосистема переходит в ручное управление, и ценовые заявки в тепловой генерации не будут применяться.

Работа АЭС переходит в режим недельного маневрирования.

По словам Насалика, чрезвычайные меры позволят экономить до 300-350 тыс. тонн антрацита в месяц.

Чрезвычайное положение будет действовать 1 месяц и может быть продлено не более чем на месяц.

Как сообщали Українські Новини, по информации вице-премьер-министра, министра регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, поставки угля через линию разграничения прекратились с 10 февраля.

Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.

По информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.